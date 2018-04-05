Покрасить яйца и не умереть

Красить пасхальные яйца - обычай древний, но ассортимент пигментов в последнее время существенно изменился. И оказалось, что некоторые красители отнюдь не безвредны.
Обычай на Пасху подавать к столу и дарить друг другу крашеные яйца имеет очень древнюю историю. Вопрос о том, как этот обычай появился и что символизирует, сам по себе, безусловно, интересен, тем более что на сей счет имеется немало версий и легенд, однако сегодня хотелось бы остановиться на совершенно ином его аспекте.
Речь пойдет о том, чем можно, а чем нельзя красить яйца, причем не с точки зрения религиозных канонов, а с точки зрения влияния тех или иных красителей на здоровье человека. Вопрос этот тем более актуален, что во многих супермаркетах продают, во-первых, уже готовые, то есть вареные и крашеные, пасхальные яйца, а во-вторых, пакетики со специальной краской для яиц. И готовые яйца, и краски имеются на любой вкус: красные и фиолетовые, зеленые и синие, серые и даже черные, матовые и глянцевые. Вот только насколько они безопасны?
Чем красят: лук, свекла, бузина, химия...
Раньше яйца, как известно, все красили сами, используя натуральные пигменты. Чаще всего с этой целью применяли луковую шелуху: с ее помощью можно получить спектр от светло-бежевого до темно-коричневого цветов. А шелуха красного лука позволяла придать яичной скорлупе даже фиолетовый цвет.
Кроме того, для окраски пасхальных яиц использовали свеклу, морковь, бузину, рябину, краснокочанную капусту, черную смородину, листья плюща, дубовую, яблоневую и грушевую кору, цветки сирени, шпинат, крапиву, ромашку, тмин, шафран, чай, кофе, а порой - при наличии - и более экзотические продукты.
Однако с появлением химических красителей природные пигменты стали применять все реже, поскольку они уступали синтетическим в яркости, сочности, да и разнообразии цветов. Кроме того, пищевая промышленность поставила окраску яиц на поток, а это, естественно, потребовало унифицированных химических красителей.
Беда лишь в том, что при этой поточной технологии краситель сквозь поры и микротрещины скорлупы порой проникает внутрь яйца, так что у купленных в магазине пасхальных яиц нередко и белок оказывается слегка окрашенным. Не вредно ли это для здоровья?
Е-102, Е-104, Е-122...
Красители, разрешенные для использования в пищевой промышленности, в общем и целом считаются безопасными, но некоторые из них могут вызывать у особо чувствительных людей так называемые псевдоаллергии.
Особенно часто причиной таких аллергических реакций становятся азокрасители - азотсодержащие соединения, молекулы которых характеризуются наличием одной или нескольких азогрупп N-N, связывающих ароматические радикалы. Азокрасители могут вызывать у аллергиков покраснение кожи, зуд или даже обострение нейродермита, а то и приступ астмы.
Поскольку на упаковке любых продовольственных товаров, в том числе пасхальных яиц, приводится перечень использованных красителей, настоятельно рекомендуем склонным к аллергиям покупателям внимательно его изучить. Если в этом перечне фигурируют, скажем, такие обозначения, как Е-122 (азорубин, красный цвет), Е-102 (тартразин, желтый цвет), Е-104 (желтый хинолиновый, желто-зеленый цвет) или Е-151 (черный блестящий BN, синий цвет), то от покупки лучше воздержаться. Тем более что во многих странах эти красители вообще запрещены. А вот Е-140 (хлорофилл, зеленый цвет) или Е-160 (биксин, желтый цвет) считаются совершенно безвредными.
Впрочем, применение исключительно природных пигментов - тоже не панацея. Ведь и растительные красители могут вызывать тяжелые аллергические реакции.
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