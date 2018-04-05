Покрасить яйца и не умереть

Обычай на Пасху подавать к столу и дарить друг другу крашеные яйца имеет очень древнюю историю. Вопрос о том, как этот обычай появился и что символизирует, сам по себе, безусловно, интересен, тем более что на сей счет имеется немало версий и легенд, однако сегодня хотелось бы остановиться на совершенно ином его аспекте.

Речь пойдет о том, чем можно, а чем нельзя красить яйца, причем не с точки зрения религиозных канонов, а с точки зрения влияния тех или иных красителей на здоровье человека. Вопрос этот тем более актуален, что во многих супермаркетах продают, во-первых, уже готовые, то есть вареные и крашеные, пасхальные яйца, а во-вторых, пакетики со специальной краской для яиц. И готовые яйца, и краски имеются на любой вкус: красные и фиолетовые, зеленые и синие, серые и даже черные, матовые и глянцевые. Вот только насколько они безопасны?

Чем красят: лук, свекла, бузина, химия...

Раньше яйца, как известно, все красили сами, используя натуральные пигменты. Чаще всего с этой целью применяли луковую шелуху: с ее помощью можно получить спектр от светло-бежевого до темно-коричневого цветов. А шелуха красного лука позволяла придать яичной скорлупе даже фиолетовый цвет.

Кроме того, для окраски пасхальных яиц использовали свеклу, морковь, бузину, рябину, краснокочанную капусту, черную смородину, листья плюща, дубовую, яблоневую и грушевую кору, цветки сирени, шпинат, крапиву, ромашку, тмин, шафран, чай, кофе, а порой - при наличии - и более экзотические продукты.

Однако с появлением химических красителей природные пигменты стали применять все реже, поскольку они уступали синтетическим в яркости, сочности, да и разнообразии цветов. Кроме того, пищевая промышленность поставила окраску яиц на поток, а это, естественно, потребовало унифицированных химических красителей.

Беда лишь в том, что при этой поточной технологии краситель сквозь поры и микротрещины скорлупы порой проникает внутрь яйца, так что у купленных в магазине пасхальных яиц нередко и белок оказывается слегка окрашенным. Не вредно ли это для здоровья?

Е-102, Е-104, Е-122...

Красители, разрешенные для использования в пищевой промышленности, в общем и целом считаются безопасными, но некоторые из них могут вызывать у особо чувствительных людей так называемые псевдоаллергии.

Особенно часто причиной таких аллергических реакций становятся азокрасители - азотсодержащие соединения, молекулы которых характеризуются наличием одной или нескольких азогрупп N-N, связывающих ароматические радикалы. Азокрасители могут вызывать у аллергиков покраснение кожи, зуд или даже обострение нейродермита, а то и приступ астмы.

Поскольку на упаковке любых продовольственных товаров, в том числе пасхальных яиц, приводится перечень использованных красителей, настоятельно рекомендуем склонным к аллергиям покупателям внимательно его изучить. Если в этом перечне фигурируют, скажем, такие обозначения, как Е-122 (азорубин, красный цвет), Е-102 (тартразин, желтый цвет), Е-104 (желтый хинолиновый, желто-зеленый цвет) или Е-151 (черный блестящий BN, синий цвет), то от покупки лучше воздержаться. Тем более что во многих странах эти красители вообще запрещены. А вот Е-140 (хлорофилл, зеленый цвет) или Е-160 (биксин, желтый цвет) считаются совершенно безвредными.

Впрочем, применение исключительно природных пигментов - тоже не панацея. Ведь и растительные красители могут вызывать тяжелые аллергические реакции.

Смотрите также:

Пасхальные яйца

Пасхальные яйца Страусиное яйцо со сценой Распятия Христа из коллекции Эрхарда Шверина (Erhard Schwerin), Лейпциг.

Пасхальные яйца "Падение Берлинской стены". Автор: Моника Гольдберг (Monika Goldberg).

Пасхальные яйца Такое страусиное яйцо можно было купить на пасхальной ярмарке в Люббенау (Бранденбург). Автор: Хельга Цапель (Helga Zapel) из Лейпцига.

Пасхальные яйца Левша, как известно, подковал блоху. Немецкие умельцы, как видно на фотографии, разрисовали пасхальные яйца для улитки. Экспонат Музея саксонского народного искусства в Дрездене.

Пасхальные яйца Если тыкву можно превратить в карету, то страусиное яйцо - в автомобиль. Его можно было купить на ярмарке пасхальных яиц в Лейпциге.

Пасхальные яйца В этом яйце уместился целый цирк. Экспонат Пасхального музея в Нессельванге (Nesselwang), Бавария.

Пасхальные яйца Индюшиное яйцо, украшенное изображением ягненка из Пасхального музея в Зонненбюле (Sonnenbühl), Баден-Вюртемберг.

Пасхальные яйца Еще один экспонат музея в Зонненбюле - павлины на пасхальных яйцах.

Пасхальные яйца Голубиные яйца для роботов? Автор: Лудгер Брандт (Ludger Brandt).

Пасхальные яйца Пасхальные яйца, украшенные цветами и травами. Авторы: Гундула и Фридрих Готшлих (Gundula und Friedrich Gottschlich) из Бад-Мускау (Саксония).

Пасхальные яйца Петушок на пасхальном яйце. Экспонат частной коллекции Доротеи Шольце (Dorothea Scholze) из Баутцена (Саксония).

Пасхальные яйца Традиционные пасхальные яйца из Лужицы - области проживания лужицких сербов в Восточной Германии и Польше. Сначала их красят, а затем выцарапывают узоры или рисунки. С другими пасхальными традициями этого западнославянского народа можно познакомиться по ссылке в конце страницы.

Пасхальные яйца "Ателье художника" - экспонат выставки, проходившей в Вендском музее в Котбусе (Бранденбург). Автор: Кристина Хаген (Christina Haagen).

Пасхальные яйца Яйцо - символ плодородия во многих культурах мира. Эти страусиные яйца были частью экспозиции, проходившей несколько лет назад в Краеведческом музее Цвёница (Zwönitz) в Саксонии. На выставке было представлено около тысячи экспонатов из 100 стран.

Пасхальные яйца Пасхальное яйцо из флюорита - экспонат специальной выставки Немецкого музея самоцветов в городе Идар-Оберштайн (Рейнланд-Пфальц). Автор: Дитер Иерусалим (Dieter Jerusalem).

Пасхальные яйца "Яйцо дракона" из частной коллекции - экспонат пасхальной выставки, проходившей в Вендском музее в 2012 году.

Пасхальные яйца Другие экспонаты пасхальной выставки Вендского музея в Котбусе.

Пасхальные яйца Страусиные яйца - экспонаты выставки, проходившей в замке Райдт в городе Мёнхенгладбах (Северный Рейн - Вестфалия).

Пасхальные яйца Индюшиные яйца, украшенные изображениями птиц, на пасхальной ярмарке в Цонсе (Северный Рейн - Вестфалия). Автор: Биргит Фёлькер (Birgit Völker).

Пасхальные яйца Где птички, так и кошечки… Автор: Максим Нелюбин



Что едят европейцы на Пасху