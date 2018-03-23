Пожар в ″Зимней вишне″: что известно о трагедии в Кемерово | Новости из Германии о России | DW | 26.03.2018

25 марта произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. DW собрала известные факты о трагедии по данным на 26 марта.

Что произошло в ТРЦ "Зимняя вишня"

Пожарные приехали к ТРЦ в воскресенье, 25 марта, после сообщения о задымлении на верхнем, четвертом этаже здания. Как полагает следствие, возгорание началось около полудня либо на детской площадке торгового центра, либо в одном из залов кинотеатра. Площадь пожара составила 1,5 тысячи кв. м. В результате обрушились с четвертого на третий этаж два кинозала, рухнула и почти вся крыша торгового центра. Между третьим и четвертым этажом просели несущие конструкции.

По свидетельствам очевидцев, сигнал оповещения о чрезвычайной ситуации во время пожара слышен не был, оказались закрытыми и многие аварийные выходы. Централизованная эвакуация проведена не была, ряд посетителей оказался отрезан огнем. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон или поднимались на крышу здания.

Ночью пожар удалось локализовать. Утром 26 марта спасатели сообщили, что основной пожар потушен. Однако несколько раз тление переходило в активную фазу. В частности, около 12 часов мск глава МЧС Пучков сообщил о возобновлении пожара, работы по тушению продолжаются.

Жертвы и пострадавшие

По данным МЧС России, число погибших в результате пожара достигло 64. Еще шесть человек считаются пропавшими без вести, сообщил глава ведомства Владимир Пучков. По информации Следственного комитета пострадали еще 44 человека, 11 из них госпитализированы. Ни один из спасателей и пожарных, по официальным данным, не пострадал.

Как предполагается, среди погибших и пострадавших - большое количество детей. В дни весенних каникул в торгово-развлекательном центре объявили акцию "Проведи веселые каникулы". В абонемент дневного пребывания входили завтраки и обеды, посещение активити-парка, мастер-классы для детей, боулинг и бассейн, кино и каток. Официальные источники пока не называют число погибших детей. По неподтвержденным данным, погибли несколько учеников 5-го класса одной из школ.

Кроме того, во время пожара погибли животные, находившиеся в расположенном на третьем этаже ТРЦ контактном зоопарке. По данным его директора Евгения Видемана, на момент пожара в зверинце находились около 200 животных 25 видов. Вероятнее всего, все они погибли, задохнувшись в дыму, заявил он.

Ущерб от пожара

По оценке Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара составил 4 миллиарда рублей. При этом 3 миллиарда рублей составил ущерб комплекса "Зимняя вишня" и до 1 миллиарда рублей потеряли арендаторы, сообщил глава организации Игорь Юргенс.

Причины возгорания

Возгорание могла вызвать неисправная электропроводка. По данным СМИ, при монтаже здания могли быть допущены нарушения, которые привели к тому, что электросеть не имела высокой защиты от перепадов напряжения. Рассматриваются и другие версии произошедшего, в частности поджог. Приоритетным это предположение, однако, пока не является. Еще один возможный сценарий - неосторожное обращение с огнем. По неподтвержденным данным, кто-то из детей в игровой комнате мог пронести с собой зажигалку и поджег поролоновые шарики.

Спасательная операция

В спасательной операции участвуют более 600 человек. Спасателям Кемерова помогают коллеги из других регионов. По словам министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова, спасатели работают с риском для жизни, поскольку конструкции сгоревшего здания неустойчивы. Помощь и поддержку близким погибших и пострадавших оказывают более 60 психологов МЧС и других служб.

Уголовное дело

По факту происшествия заведено уголовное дело по статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

СК РФ сообщил о задержании четырех человек, в том числе руководителя управляющей компании, которая обслуживала этот ТЦ. Задержана и дает показания в статусе подозреваемой владелица торгового центра Надежда Судденок.

Между тем, по данным Фонда борьбы с коррупцией, Судденок является владелицей лишь ООО "Зимняя вишня", а само здание и территория торгово-развлекательного центра якобы принадлежит миллиардеру, владельцу "Кемеровского кондитерского комбината" Денису Штенгелову.

Торговый центр

Торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" был открыт частично в 2009 году, а в полном объеме - в конце 2013 года. Он расположен в центре города на проспекте Ленина. Площадь четырехэтажного здания составляет 18,9 тысяч кв. м., на его территории расположены магазины, отделение Сбербанка, кафе, детский центр, кинотеатр на три зала, бассейн, фитнес-центр и другие заведения. Здание принадлежит ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" ("ККК"), входящий через ООО "КДВ Групп" в структуру АО "Кондитерус ком". По данным СМИ, основателем и владельцем "Кондитерус ком" является Денис Штенгелов.

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