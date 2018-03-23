 Пожар в ″Зимней вишне″: что известно о трагедии в Кемерово | Новости из Германии о России | DW | 26.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Пожар в "Зимней вишне": что известно о трагедии в Кемерово

DW собрала факты о трагедии в центре Кемерово. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека.

Торговый центр Зимняя вишня во время пожара

25 марта произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. DW собрала известные факты о трагедии по данным на 26 марта.

Что произошло в ТРЦ "Зимняя вишня"

Пожарные приехали к ТРЦ в воскресенье, 25 марта, после сообщения о задымлении на верхнем, четвертом этаже здания. Как полагает следствие, возгорание началось около полудня либо на детской площадке торгового центра, либо в одном из залов кинотеатра. Площадь пожара составила 1,5 тысячи кв. м. В результате обрушились с четвертого на третий этаж два кинозала, рухнула и почти вся крыша торгового центра. Между третьим и четвертым этажом просели несущие конструкции.

По свидетельствам очевидцев, сигнал оповещения о чрезвычайной ситуации во время пожара слышен не был, оказались закрытыми и многие аварийные выходы. Централизованная эвакуация проведена не была, ряд посетителей оказался отрезан огнем. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон или поднимались на крышу здания.

Ночью пожар удалось локализовать. Утром 26 марта спасатели сообщили, что основной пожар потушен. Однако несколько раз тление переходило в активную фазу. В частности, около 12 часов мск глава МЧС Пучков сообщил о возобновлении пожара, работы по тушению продолжаются.

Жертвы и пострадавшие

По данным МЧС России, число погибших в результате пожара достигло 64. Еще шесть человек считаются пропавшими без вести, сообщил глава ведомства Владимир Пучков. По информации Следственного комитета пострадали еще 44 человека, 11 из них госпитализированы. Ни один из спасателей и пожарных, по официальным данным, не пострадал.

Как предполагается, среди погибших и пострадавших - большое количество детей. В дни весенних каникул в торгово-развлекательном центре объявили акцию "Проведи веселые каникулы". В абонемент дневного пребывания входили завтраки и обеды, посещение активити-парка, мастер-классы для детей, боулинг и бассейн, кино и каток. Официальные источники пока не называют число погибших детей. По неподтвержденным данным, погибли несколько учеников 5-го класса одной из школ.

Кроме того, во время пожара погибли животные, находившиеся в расположенном на третьем этаже ТРЦ контактном зоопарке. По данным его директора Евгения Видемана, на момент пожара в зверинце находились около 200 животных 25 видов. Вероятнее всего, все они погибли, задохнувшись в дыму, заявил он.

Ущерб от пожара

По оценке Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара составил 4 миллиарда рублей. При этом 3 миллиарда рублей составил ущерб комплекса "Зимняя вишня" и до 1 миллиарда рублей потеряли арендаторы, сообщил глава организации Игорь Юргенс.

Причины возгорания

Возгорание могла вызвать неисправная электропроводка. По данным СМИ, при монтаже здания могли быть допущены нарушения, которые привели к тому, что электросеть не имела высокой защиты от перепадов напряжения. Рассматриваются и другие версии произошедшего, в частности поджог. Приоритетным это предположение, однако, пока не является. Еще один возможный сценарий - неосторожное обращение с огнем. По неподтвержденным данным, кто-то из детей в игровой комнате мог пронести с собой зажигалку и поджег поролоновые шарики.

Спасательная операция

Контекст

В спасательной операции участвуют более 600 человек. Спасателям Кемерова помогают коллеги из других регионов. По словам министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова, спасатели работают с риском для жизни, поскольку конструкции сгоревшего здания неустойчивы. Помощь и поддержку близким погибших и пострадавших оказывают более 60 психологов МЧС и других служб. 

Уголовное дело

По факту происшествия заведено уголовное дело по статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

СК РФ сообщил о задержании четырех человек, в том числе руководителя управляющей компании, которая обслуживала этот ТЦ. Задержана и дает показания в статусе подозреваемой владелица торгового центра Надежда Судденок.

Между тем, по данным Фонда борьбы с коррупцией, Судденок является владелицей лишь ООО "Зимняя вишня", а само здание и территория торгово-развлекательного центра якобы принадлежит миллиардеру, владельцу "Кемеровского кондитерского комбината" Денису Штенгелову.

Торговый центр

Торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" был открыт частично в 2009 году, а в полном объеме - в конце 2013 года. Он расположен в центре города на проспекте Ленина. Площадь четырехэтажного здания составляет 18,9 тысяч кв. м., на его территории расположены магазины, отделение Сбербанка, кафе, детский центр, кинотеатр на три зала, бассейн, фитнес-центр и другие заведения. Здание принадлежит ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" ("ККК"), входящий через ООО "КДВ Групп" в структуру АО "Кондитерус ком". По данным СМИ, основателем и владельцем "Кондитерус ком" является Денис Штенгелов.

Смотрите также:

  • default

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Черное воскресенье в Кемерово

    Пожар начался днем в воскресенье, 25 марта. Его очаг находился на последнем этаже четырехэтажного здания. Местные власти первоначально недооценили масштабы трагедии и попытались их преуменьшить.

  • Russland Kemerowo - Brand in Einkaufszentrum (Imago/TASS/Russian Emergency Situations Ministry)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Тушение пожара продолжалось до поздней ночи

    На место происшествия прибыли десятки машин пожарной и специальной техники. Потушить пожар удалось однако только поздно ночью. Однако в некоторые помещения из-за неустойчивых конструкций и высокой температуры пожарным до ночи попасть не удалось. Из-за опасения обрушения здания были эвакуированы люди из соседних домов.

  • default

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Более 60 погибших

    По последним данным, жертвами пожара стали более 60 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. В здании было много детей. В дни весенних каникул в торгово-развлекательном центре объявили акцию "Проведи веселые каникулы". В абонемент дневного пребывания входили завтраки и обеды, посещение активити-парка, мастер-классы для детей, боулинг и бассейн, кино и каток.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/Russian Ministry for Emergency Situations)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возможные причины пожара

    Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал одной из вероятных причин возгорания неосторожное обращение с огнем в игровой комнате. Предполагается, что у одного из детей была зажигалка - из-за нее загорелся поролон, огонь быстро распространился на все здание. Однако специалисты не исключают и того, что пожар возник из-за нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в ТЦ.

  • default

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Очаг возгорания пока не установлен

    Между тем прибывший на место трагедии глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что очаг возгорания установить еще не удалось. О причинах произошедшего говорить пока преждевременно, подчеркнул он.

  • default

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Сотни человек участвуют в спасательной операции

    По словам главы МЧС Владимира Пучкова, поисково-спасательная операция на месте трагедии будет продолжаться столько, сколько нужно. В ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" участвует более 600 человек, спасателям Кемерова помогают сотрудники МЧС других регионов Сибири.

  • default

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возбуждено уголовное дело

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны четыре человека. В их числе - руководитель управляющей компании, обслуживающей торговый центр, а также арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, могло возникнуть возгорание.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/dpa/TASS/D. Aikin)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Страшная трагедия

    Страшная трагедия объединила жителей города. Утром 26 марта возле "Зимней вишни" собрались тысячи человек. Более 300 желающих сдать кровь обратились в Кемеровский областной центр крови. Власти Кемеровской области в ближайшие дни объявят траур по погибшим.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 02:28

Когда зеваки мешают спасателям

Контекст

Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

Десятки человек погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. (26.03.2018)  

Ссылки в интернете

ТРЦ "Зимняя вишня" на карте Google

Аудио- и видеофайлы по теме

Когда зеваки мешают спасателям  

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...  

Когда все сгорело, а почта все равно работает  

Также по теме

Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo

Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне" 26.03.2018

Десятки человек погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово (фотогалерея) 26.03.2018

Более 60 человек стали жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Город скорбит по погибшим. Названы возможные причины трагедии.

Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo

При пожаре в ТРЦ в Кемерово погибли более 60 человек 25.03.2018

По последним данным, число погибших увеличилось до 64.

Самые читаемые

Специалисты назвали возможную причину пожара в ТРЦ в Кемерово  

Международный скандал в берлинской сауне: оставь одежду всяк сюда входящий  

МИД ФРГ выступил за отмену принципа единогласия в ЕС  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно