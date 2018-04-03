 Поездка по Тюрингии - по местам Гёте, Шиллера и Баха | Фоторепортажи о Германии | DW | 03.04.2018
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Фоторепортажи

Поездка по Тюрингии - по местам Гёте, Шиллера и Баха

По этой федеральной земле проложен туристический маршрут "Дорога классиков". Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.

  • Садовый домик Гёте, Веймар (1890 год)

    Немецкая дорога классиков

    По Тюрингии

    300-километровый маршрут "Дорога классиков" (Klassikerstraße) проложен по Тюрингии и напоминает на карте восьмерку. Он проходит по здешним местам, связанным с именами поэтов и писателей, ученых, философов, композиторов и других выдающихся личностей. Среди них - Шиллер, Бах, Лист, Лютер и Святая Елизавета. На этом снимке - Садовый домик Гёте в Веймаре, но мы стартуем в Айзенахе.

  • Гравюра 1880 года

    Немецкая дорога классиков

    Дом-музей Баха в Айзенахе

    В этом тюрингском городе родился Иоганн Себастьян Бах (1685-1750). В 1907 году здесь открыли Дом-музей Баха - первый в мире, посвященный этому великому немецкому композитору. Находится он в одном из старейших жилых зданий Айзенаха - в котором, как ошибочно предполагалось раньше, он родился.

  • Айзенах

    Немецкая дорога классиков

    Дом Лютера в Айзенахе

    В 1498-1501 годах в Айзенахе посещал школу Мартин Лютер. В доме, где он жил, в 1956 году был открыт музей, посвященный основоположнику Реформации в Германии.

  • Комната Мартина Лютера в замке Вартбург

    Немецкая дорога классиков

    Вартбург

    Над Айзенахом возвышается замок Вартбург. В XII веке здесь проходили турниры миннезингеров, которым позже Рихард Вагнер посвятил своего "Тангейзера". В 1221-1227 годах жила Святая Елизавета. В 1521-1522 под именем Юнкер Йорг скрывался Мартин Лютер. На фотографии - комната, в которой он перевел на немецкий язык Новый завет.

  • Фриденштайн

    Немецкая дорога классиков

    Гота

    Символом Готы является раннебарочный замок-дворец Фриденштайн, построенный в XVII веке. В нем расположено несколько музеев, а также находится Театр Экгофа, в котором сохранилось до сих пор функционирующее оборудование для сцены барочных времен - самое старое в мире.

  • Фрагмент картины Влюбленная пара из Готы

    Немецкая дорога классиков

    Художественная коллекция

    Жемчужиной художественной коллекции замка Фриденштайн является эта картина - "Влюбленная пара из Готы" (Gothaer Liebespaar). Она считается первым крупноформатным двойным портретом в истории немецкой станковой живописи, написанным не на религиозную тему. Он был создан неизвестным художником около 1480 года.

  • Эрфуртский собор и церковь Святого Северина, Эрфурт

    Немецкая дорога классиков

    Эрфурт

    Следующая остановка на Дороге классиков - в столице Тюрингии Эрфурте, основанном в 742 году. В Средние века принадлежал к числу самых богатых в Европе, о чем сейчас напоминают Старый город со знаменитым Мостом лавочников, Эрфуртский собор и церковь Святого Северина (фото), а также университет, основанный более шести веков назад.

  • Августинский монастырь, Эрфурт

    Немецкая дорога классиков

    Августинский монастырь

    Десять лет своей жизни в Эрфурте провел Мартин Лютер. Здесь он посещал университет и позже стал монахом. На фотографии - внутренний двор католического Августинского монастыря, в котором будущий отец немецкого протестантизма изучал теологию. В историю города также вписаны имена Гёте, Гердера, Шиллера и Баха.

  • Мост лавочников (Кремербрюке), Эрфурт

    Немецкая дорога классиков

    Кремербрюке

    Мост лавочников - Кремербрюке - считается самым длинным застроенным мостом в Европе. Первый был деревянным. Каменный возвели в 1325 году. В расположенном здесь доме "У черного коня" жил двоюродный дедушка Иоганна Себастьяна Баха - Иоганн Бах (1604-1673), считающийся первым композитором в истории этой знаменитой музыкальной династии.

  • Памятник Гёте и Шиллеру перед Национальным театром, Веймар

    Немецкая дорога классиков

    Веймар

    Этот небольшой город расположен в самом сердце Германии. С 1775 года и до своей смерти в 1832 году в Веймаре жил Иоганн Вольфганг фон Гёте. Фридрих Шиллер, скончавшийся в 1805 году, провел здесь последние шесть лет своей жизни. Они похоронены на городском кладбище в Княжеском склепе, а этот памятник установлен перед Национальным театром.

  • Веймар

    Немецкая дорога классиков

    Город знаний и искусств

    Вот дом Гёте в Веймаре на гравюре 1850 года. Однако история города связана не только с классиками немецкой литературы, но и с Веймарской республикой и Баухаузом. Среди других знаменитостей, оставивших свой след в истории города, значатся имена Лукаса Кранаха Старшего, Фридриха Ницше и Мартина Гропиуса.

  • Библиотека Анны Амалии, Веймар

    Немецкая дорога классиков

    Библиотека Анны Амалии

    Особое место среди достопримечательностей Веймара занимает историческая Библиотека Анны Амалии - одна из наиболее известных библиотек в Германии. Герцогиня Анна Амалия Брауншвейгская (1739-1807) особенно заботилась о процветании наук и искусств в этом тюрингском городе. Частыми собеседниками герцогини были Гёте и Шиллер. Под библиотеку она отдала один из своих дворцов.

  • Выставка в Йенском университете имени Фридриха Шиллера

    Немецкая дорога классиков

    Йена

    Город Йена известен во всем мире благодаря высококачественной оптике. Решающую роль в развитии этой отрасли сыграли труды Эрнста Аббе в области физики и Карла Цейса в сфере точной механики, позволившие кардинально улучшить качество микроскопов. Позже к ним присоединился химик Отто Шотт - основатель Йенского стекольного производства. Также в здешнем университете преподавали Гёте и Шиллер.

  • Рудольштадт

    Немецкая дорога классиков

    Рудольштадт

    В Рудольштадте, который также называют "Малым Веймаром", в 1788 году произошла первая встреча Гёте и Шиллера. Шиллер влюбился здесь в Шарлотту фон Лангенфельд. Сейчас в их доме в Рудольштадте работает музей. Здесь сохранилось много зданий домов эпохи Ренессанса, а над городом возвышается барочный княжеский замок Хайдексбург.

  • Охотничий дом Габельбах, Ильменау

    Немецкая дорога классиков

    Ильменау

    Серебро и медь в Ильменау начали добывать, предположительно, еще в XIII веке. В 1776 году сюда прибыл советник герцога Иоганн Вольфганг фон Гёте с поручением восстановить горное дело, простаивавшее несколько десятилетий. Однако его попытки результатов не принесли. На фотографии - охотничий дом Габельбах, в котором он часто бывал.

  • Театральный музей, Мейнинген

    Немецкая дорога классиков

    Мейнинген

    Название этого города вошло в историю театрального искусства. Последний здешний правитель - герцог Саксен-Мейнингена Георг II (1826-1914) увлекался театром и даже был прозван "театральным герцогом". Он стал инициатором революционных изменений - впервые выдвинул принцип подчинения всех компонентов спектакля единому замыслу. На фотографии - городской Театральный музей.

  • Старый город, Арнштадт

    Немецкая дорога классиков

    Арнштадт

    Путешествие по дороге классиков завершим в Арнштадте - старейшем городе Тюрингии. Он славится своей фахверковой архитектурой, а на центральной площади установлен памятник Иоганну Себастьяну Баху. Именно в здешней городской церкви, носящей сейчас его имя, он в 18-летнем возрасте получил свою первую должность органиста.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Садовый домик Гёте, Веймар (1890 год)

    Немецкая дорога классиков

    По Тюрингии

    300-километровый маршрут "Дорога классиков" (Klassikerstraße) проложен по Тюрингии и напоминает на карте восьмерку. Он проходит по здешним местам, связанным с именами поэтов и писателей, ученых, философов, композиторов и других выдающихся личностей. Среди них - Шиллер, Бах, Лист, Лютер и Святая Елизавета. На этом снимке - Садовый домик Гёте в Веймаре, но мы стартуем в Айзенахе.

  • Гравюра 1880 года

    Немецкая дорога классиков

    Дом-музей Баха в Айзенахе

    В этом тюрингском городе родился Иоганн Себастьян Бах (1685-1750). В 1907 году здесь открыли Дом-музей Баха - первый в мире, посвященный этому великому немецкому композитору. Находится он в одном из старейших жилых зданий Айзенаха - в котором, как ошибочно предполагалось раньше, он родился.

  • Айзенах

    Немецкая дорога классиков

    Дом Лютера в Айзенахе

    В 1498-1501 годах в Айзенахе посещал школу Мартин Лютер. В доме, где он жил, в 1956 году был открыт музей, посвященный основоположнику Реформации в Германии.

  • Комната Мартина Лютера в замке Вартбург

    Немецкая дорога классиков

    Вартбург

    Над Айзенахом возвышается замок Вартбург. В XII веке здесь проходили турниры миннезингеров, которым позже Рихард Вагнер посвятил своего "Тангейзера". В 1221-1227 годах жила Святая Елизавета. В 1521-1522 под именем Юнкер Йорг скрывался Мартин Лютер. На фотографии - комната, в которой он перевел на немецкий язык Новый завет.

  • Фриденштайн

    Немецкая дорога классиков

    Гота

    Символом Готы является раннебарочный замок-дворец Фриденштайн, построенный в XVII веке. В нем расположено несколько музеев, а также находится Театр Экгофа, в котором сохранилось до сих пор функционирующее оборудование для сцены барочных времен - самое старое в мире.

  • Фрагмент картины Влюбленная пара из Готы

    Немецкая дорога классиков

    Художественная коллекция

    Жемчужиной художественной коллекции замка Фриденштайн является эта картина - "Влюбленная пара из Готы" (Gothaer Liebespaar). Она считается первым крупноформатным двойным портретом в истории немецкой станковой живописи, написанным не на религиозную тему. Он был создан неизвестным художником около 1480 года.

  • Эрфуртский собор и церковь Святого Северина, Эрфурт

    Немецкая дорога классиков

    Эрфурт

    Следующая остановка на Дороге классиков - в столице Тюрингии Эрфурте, основанном в 742 году. В Средние века принадлежал к числу самых богатых в Европе, о чем сейчас напоминают Старый город со знаменитым Мостом лавочников, Эрфуртский собор и церковь Святого Северина (фото), а также университет, основанный более шести веков назад.

  • Августинский монастырь, Эрфурт

    Немецкая дорога классиков

    Августинский монастырь

    Десять лет своей жизни в Эрфурте провел Мартин Лютер. Здесь он посещал университет и позже стал монахом. На фотографии - внутренний двор католического Августинского монастыря, в котором будущий отец немецкого протестантизма изучал теологию. В историю города также вписаны имена Гёте, Гердера, Шиллера и Баха.

  • Мост лавочников (Кремербрюке), Эрфурт

    Немецкая дорога классиков

    Кремербрюке

    Мост лавочников - Кремербрюке - считается самым длинным застроенным мостом в Европе. Первый был деревянным. Каменный возвели в 1325 году. В расположенном здесь доме "У черного коня" жил двоюродный дедушка Иоганна Себастьяна Баха - Иоганн Бах (1604-1673), считающийся первым композитором в истории этой знаменитой музыкальной династии.

  • Памятник Гёте и Шиллеру перед Национальным театром, Веймар

    Немецкая дорога классиков

    Веймар

    Этот небольшой город расположен в самом сердце Германии. С 1775 года и до своей смерти в 1832 году в Веймаре жил Иоганн Вольфганг фон Гёте. Фридрих Шиллер, скончавшийся в 1805 году, провел здесь последние шесть лет своей жизни. Они похоронены на городском кладбище в Княжеском склепе, а этот памятник установлен перед Национальным театром.

  • Веймар

    Немецкая дорога классиков

    Город знаний и искусств

    Вот дом Гёте в Веймаре на гравюре 1850 года. Однако история города связана не только с классиками немецкой литературы, но и с Веймарской республикой и Баухаузом. Среди других знаменитостей, оставивших свой след в истории города, значатся имена Лукаса Кранаха Старшего, Фридриха Ницше и Мартина Гропиуса.

  • Библиотека Анны Амалии, Веймар

    Немецкая дорога классиков

    Библиотека Анны Амалии

    Особое место среди достопримечательностей Веймара занимает историческая Библиотека Анны Амалии - одна из наиболее известных библиотек в Германии. Герцогиня Анна Амалия Брауншвейгская (1739-1807) особенно заботилась о процветании наук и искусств в этом тюрингском городе. Частыми собеседниками герцогини были Гёте и Шиллер. Под библиотеку она отдала один из своих дворцов.

  • Выставка в Йенском университете имени Фридриха Шиллера

    Немецкая дорога классиков

    Йена

    Город Йена известен во всем мире благодаря высококачественной оптике. Решающую роль в развитии этой отрасли сыграли труды Эрнста Аббе в области физики и Карла Цейса в сфере точной механики, позволившие кардинально улучшить качество микроскопов. Позже к ним присоединился химик Отто Шотт - основатель Йенского стекольного производства. Также в здешнем университете преподавали Гёте и Шиллер.

  • Рудольштадт

    Немецкая дорога классиков

    Рудольштадт

    В Рудольштадте, который также называют "Малым Веймаром", в 1788 году произошла первая встреча Гёте и Шиллера. Шиллер влюбился здесь в Шарлотту фон Лангенфельд. Сейчас в их доме в Рудольштадте работает музей. Здесь сохранилось много зданий домов эпохи Ренессанса, а над городом возвышается барочный княжеский замок Хайдексбург.

  • Охотничий дом Габельбах, Ильменау

    Немецкая дорога классиков

    Ильменау

    Серебро и медь в Ильменау начали добывать, предположительно, еще в XIII веке. В 1776 году сюда прибыл советник герцога Иоганн Вольфганг фон Гёте с поручением восстановить горное дело, простаивавшее несколько десятилетий. Однако его попытки результатов не принесли. На фотографии - охотничий дом Габельбах, в котором он часто бывал.

  • Театральный музей, Мейнинген

    Немецкая дорога классиков

    Мейнинген

    Название этого города вошло в историю театрального искусства. Последний здешний правитель - герцог Саксен-Мейнингена Георг II (1826-1914) увлекался театром и даже был прозван "театральным герцогом". Он стал инициатором революционных изменений - впервые выдвинул принцип подчинения всех компонентов спектакля единому замыслу. На фотографии - городской Театральный музей.

  • Старый город, Арнштадт

    Немецкая дорога классиков

    Арнштадт

    Путешествие по дороге классиков завершим в Арнштадте - старейшем городе Тюрингии. Он славится своей фахверковой архитектурой, а на центральной площади установлен памятник Иоганну Себастьяну Баху. Именно в здешней городской церкви, носящей сейчас его имя, он в 18-летнем возрасте получил свою первую должность органиста.

    Автор: Максим Нелюбин


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    Из Вартбурга спустимся в соседний город. В 1685 году в Айзенахе родился Иоганн Себастьян Бах. Будущий всемирно известный композитор покинул его в десятилетнем возрасте. В 1907 году здесь открыли Дом Баха (Bachhaus), который сейчас ежегодно посещает 60 тысяч человек. Отметим также, что ежегодно в Тюрингии проводятся Баховские недели - самый большой фестиваль классической музыки в этой земле.

  • Дом Гете на гравюре 1850 года
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    В Тюрингии есть много мест, в которых обязательно должны побывать любители классической литературы. Например, в этом доме в Веймаре целых полвека жил и работал Иоганн Вольфганг фон Гёте - вплоть до своей смерти в 1832 году. Среди прочих произведений именно здесь были созданы роман "Избирательное сродство" и трагедия "Фауст". На фото - гравюра 1850 года.

  • Веймар

    Достопримечательности Тюрингии

    Шиллер

    В Веймаре также находится дом Фридриха Шиллера, в котором поэт провел три последних года жизни. Здесь он регулярно встречался с Гёте. В этом же городе расположен Архив Гёте и Шиллера - старейший литературный архив Германии. В нем хранятся документы из наследия более 130 писателей, ученых, философов, композиторов и художников, а также архивы ряда издательств и литературных обществ.

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  • Карты

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    Скат

    Напоследок рекомендуем один из тюрингских сувениров. Около 1820 года здесь в городе Альтенбурге придумали карточную игру скат, ставшую популярной во всей Германии. В этом же городе в 1509 году была напечатана самая старая из дошедших до наших дней немецких игровых карт. Их выпускают в этом городе до сих пор - не только для своих игроков, но и на память для туристов.

    Автор: Максим Нелюбин


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