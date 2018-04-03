Поездка по Тюрингии - по местам Гёте, Шиллера и Баха

По этой федеральной земле проложен туристический маршрут "Дорога классиков". Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.
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Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.
Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса".
В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО, связанных с немецкой классической литературой и с историей современной архитектуры.
"Ни один другой город не знает меня лучше", - говорил об Айзенахе Мартин Лютер. Здесь будущий отец немецкой Реформации ходил в школу, а позже работал над переводом Нового Завета.
В 2017 году в Германии отмечают 500-летие Реформации. Одним из мест, тесно связанных с этим событием, является замок Вартбург.
В 2004 году в цитадели духа веймарского классицизма вспыхнул пожар. В пламени погибли десятки тысяч бесценных книг и рукописей. Реставрация поврежденных книг продолжается.
За последние 25 лет своей жизни великий немецкий писатель и поэт собрал более двух тысяч рукописных текстов, писем, партитур, писем и прочих "автографов" знаменитых людей. Выставка в Веймаре.
Легендарный Баухауз готовится к столетнему юбилею и стоит накануне обновления. В Берлине, Дессау и Веймаре уже строятся новые музеи.
В 2017 году в Германии отмечали 500-летие начала Реформации, во главе которой стоял Мартин Лютер - основоположник немецкого протестантизма.