Поездка по Тюрингии - по местам Гёте, Шиллера и Баха

Достопримечательности Тюрингии

Скат

Напоследок рекомендуем один из тюрингских сувениров. Около 1820 года здесь в городе Альтенбурге придумали карточную игру скат, ставшую популярной во всей Германии. В этом же городе в 1509 году была напечатана самая старая из дошедших до наших дней немецких игровых карт. Их выпускают в этом городе до сих пор - не только для своих игроков, но и на память для туристов.

Автор: Максим Нелюбин