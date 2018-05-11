 Под Ярославлем задержаны участники акции протеста против свалки | Новости из Германии о России | DW | 12.05.2018
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Россия

Под Ярославлем задержаны участники акции протеста против свалки

Семерых активистов задержали у мусорного полигона "Скоково" под Ярославлем. Они преградили путь мусоровозу из Москвы.

Мусорный полигон в Волоколамске

В субботу, 12 мая, неподалеку от Ярославля полиция задержала семерых активистов, которые участвовали в протестной акции против ввоза мусора из Москвы на полигон "Скоково". На трассе демонстранты преградили путь к полигону для мусоровоза из Москвы, сообщает местное издание "7x7".

Всего в протестной акции под Ярославлем участвовало около 40 человек: 15 из них стояли в одиночных пикетах, другие активисты прошли к полигону, где они заблокировали путь для московского мусоровоза. В этот момент полиция задержала трех демонстрантов: эколога Анну Головину, активиста движения "Мусора больше нет" Александра Баикина, а также активиста Игоря Медведева. На них составили протоколы за переход дороги в неположенном месте.

Контекст

После бунта в Волоколамске из-за переполненных мусорных полигонов в центре внимания – Коломна, где активистов задерживает полиция, а глава города ведет переговоры с населением через правозащитников. Репортаж DW. (30.03.2018)

Противники мусорного полигона "Ядрово" провели новую акцию протеста. Мэр Волоколамска предложил завозить мусор на "Ядрово" только из города и района. (05.05.2018)

Позже полиция задержала еще четверых участников акции. Их отпустили без составления протокола.

История конфликта

Череда митингов против вывоза мусора из Москвы началась в марте с Волоколамска, Коломны и ряда других городов Подмосковья.  Ситуация в Волоколамске обострилась после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей.

14 апреля старый участок полигона, где произошел выброс свалочного газа, перестал принимать мусор. Завоз мусора, однако, продолжился на новый участок полигона, построенный по современным технологиям. 

Жители Коломны начали протесты 25 марта, жалуясь на превышение объема мусора на полигоне "Воловичи" и другие нарушения, например, отсутствие грунта между слоями отходов. Через несколько дней глава полигона Владимир Плясунов уволился по собственному желанию.

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    Автор: Елена Барышева


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Свалка в Коломне: как активисты борются с мусорным "экспортом" из Москвы

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Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

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