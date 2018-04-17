Подозреваемый в антисемитском нападении в Берлине сдался полиции

На двух мужчин в Берлине напали из-за того, что на них были кипы. В интернете было опубликовано видео, на котором зафиксировано антисемитское нападение в столице Германии. Полиция ведет расследование.
Один из подозреваемых в антисемитском нападении в Берлине, в четверг, 19 апреля, добровольно явился в полицию в сопровождении адвоката. Им оказался 19-летний бежавший в Германию палестинский сириец.
Днем ранее, в среду, 18 апреля, трое неизвестных напали в Берлине на двух мужчин в кипах. Как сообщает берлинская полиция, 21-летний гражданин Израиля в сопровождении 24-летнего гражданина ФРГ подверглись нападению в берлинском районе Пренцлауэр-Берг.
В интервью израильскому телевидению один из пострадавших рассказал, что они "просто шли по улице и ни с кем не общались". Но им повстречались незнакомые мужчины, которые стали выкрикивать антисемитские оскорбления, в том числе "Jahudi" ("еврей" по-арабски. - Ред.). После этого один из них начал избивать израильтянина ремнем. Момент избиения был зафиксирован на видео, снятое самим израильтянином. Затем троица атаковавших сбежала.
Адам, один из пострадавших, надел кипу впервые. Как сообщил молодой человек, он решил с помощью подобного эксперимента проверить, насколько безопасно носить этот головной убор в общественных местах. Эксперимент продолжится "несмотря на мнения других", заявил 21-летний араб, гражданин Израиля.
На месте происшествия, по словам спутника Адама, присутствовало не менее 50 свидетелей, однако избиению попытались помешать лишь две женщины. Видеоматериал, снятый на смартфон потерпевшим, находится в распоряжении следствия.
Борьба с антисемитизмом в Германии
Многие немецкие эксперты и политики связывают рост антисемитских настроений в стране с существенным увеличением числа бежецев-мусульман, прибывших в последние несколько лет в Германию из арабских стран. В основном антисемитизмом заражены молодые люди, и задача немецкого общества - беседовать с ними в школах и воспитывать их соответствующим образом, уверен директор немецкого отделения правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Венцель Михальски.
Между тем в немецких школах сейчас проходит акция по борьбе с антисемитизмом, которую поддерживают министры культуры земель, а также Центральный совет евреев в Германии. "Многие школьники очень мало знают об иудаизме, и, таким образом, у них все сильнее распространяются стереотипы о нем", - заявил президент Совета Йозеф Шустер (Josef Schuster). Ранее правительство Германии заявило об создании поста уполномоченного по борьбе с антисемитизмом.
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