Повлияют ли выборы в Азербайджане на урегулирование конфликта в Карабахе

"Мы никогда не были так далеки от мирного соглашения, как сегодня. Возможность новой войны я считаю до сир пор очень высокой", - такое мнение спустя два года после очередной эскалации конфликта в Нагорном Карабахе выразил аналитик Центра региональных исследований Давид Шахназарян, который в 1990-х годах входил в состав кабинета министров Армении, а затем был депутатом парламента страны.

С тем, что такой риск по-прежнему существует были согласны и другие участники круглого стола, посвященного вспышке насилия в Карабахе в 2016 году, названной "четырехдневной войной". Мероприятие провел в Брюсселе в среду, 4 апреля, европейский аналитический центр EPC. Напомним, боевые действия 1-5 апреля 2016 года между войсками Азербайджана с одной стороны и силами Нагорного Карабаха и Армении - с другой, считаются самыми масштабными после 1994 года.

Возможность для прогресса

Для опасений в связи с возможным продолжением конфликта есть немало причин, ведь стороны не только усилили свое военное присутствие на линии соприкосновения, но также вновь растут воинственные настроения в обществе - и в Армении, и в Азербайджане, отметили участники круглого стола. Однако не все были настроены пессимистично.

Так, директор британского аналитического центра LINKS Дэнис Саммут видит возможность прогресса в мирных переговорах. Для этого, по его словам, нужны соответствующие условия внутри Армении и Азербайджана, а также на международном уровне. Для обеих стран следующая неделя будет наполнена важными политическими событиями.

Ильхам Алиев

В Азербайджане 11 апреля пройдут выборы президента. Они должны были состояться осенью этого года, но действующий глава государства Ильхам Алиев перенес дату их проведения. Обозреватели ожидают, что Алиев вновь будет переизбран и пойдет на свой четвертый срок, теперь уже не пятилетний, а семилетний.

А в Армении 9 апреля закончится второй, последний президентский срок Сержа Саргсяна. Однако и он, ожидаемо, останется у власти, благодаря конституционному референдуму 2015 года. Изменения Основного закона страны превращают Армению в парламентскую республику, где власть будет сосредоточена в руках премьера, которым, скорее всего, и станет Саргсян.

"У лидеров обеих стран будет беспрецедентная политическая власть и пространство работать над (карабахским. - Ред.) вопросом, если они захотят", - считает Саммут. Он признает, что перед предыдущими выборами уже звучали предположения о том, что после них все изменится. Нынешнюю ситуацию эксперт считает несколько иной и поэтому говорит: "Сейчас тот момент, когда что-то может случиться, что-то положительное... Следующие шесть-восемь месяцев будут важными, и мы можем увидеть движение, которого до сих пор не было".

Менее оптимистично настроен Заур Шириев, член Crisis Group - организации, как и LINKS, занимающейся не только аналитикой, но и способствующей урегулированию конфликтов. Но и он не исключает возможного прогресса. При этом эксперт указывает как на то, что в азербайджанском обществе ожидают от властей результатов в решении карабахского вопроса, так и на то, что обе страны будут праздновать в этом году 100-летие со дня основания республик на своих территориях.

Сотрудничество между США и РФ

Хотя ситуация на международном уровне не столь благоприятна, учитывая непростые отношения по ряду других вопросов между сопредседателями минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта - РФ, США и Францией, в рамках сотрудничества по Нагорному Карабаху у них есть взаимопонимание, говорят эксперты.

Военная техника на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе (2016 год)

Так, Давид Шахназарян указывает на изменение позиции Москвы прошлым летом. Если до этого Кремль был готов предпринимать шаги и без консультации с другими сопредседателями, то в последние приблизительно восемь месяцев существует "очень тесное сотрудничество". "В нынешней геополитической ситуации не так много форматов, где США и Россия могут работать друг с другом, а это одна из таких площадок", - подчеркивает эксперт и называет это одной из причин стабильности на линии соприкосновения.

Возможность такого сотрудничества признает и Саммут, при этом добавляя: представители США и ранее говорили, что отношения с РФ в Минской группе отличаются от других сфер. Кроме того, сейчас положительными являются и отношения России с другим игроком в регионе - Турцией.

По словам политолога Андрея Макарычева, преподающего в Тартуском университете, главный интерес Москвы состоит в сохранении статус-кво. Поэтому она старается удержать Баку от военного решения. А Еревану власти РФ пытаются донести, что российские войска в этой стране будут действовать лишь в случае угрозы международно признанной территории Армении, пояснил Макарычев DW. А также Москва старается удержать Ереван от слишком сильной прозападной ориентации.

Роль ЕС в урегулировании карабахского конфликта

И все же Евросоюз приобретает все большее значение на Южном Кавказе. Если ранее вступило в силу соглашение об ассоциации с Грузией, то в ноябре 2017 года на саммите "Восточного партнерства" ЕС подписал с Арменией соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Сейчас готовят подобный рамочный документ с Азербайджаном. Тем не менее, говорит Саммут, ни Баку, ни Ереван не хотят непосредственного участия ЕС в урегулировании конфликта и не отводят Брюсселю большую роль в этом вопросе.

Поэтому участники мероприятия призвали ЕС более четко определить свой подход к региону. И если речь не идет о присоединении к Минской группе, то хотя бы необходимо чаще проводить встречи с ее сопредседателями и усилить мандат спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу, отметили эксперты.

Захотят ли и смогут ли стороны и международные посредники использовать этот шанс - покажут ближайшие месяцы. Тем временем Шириев предупреждает, что если все же произойдет следующая эскалация, то будет она более масштабной. По его словам, в 2016 году бои были ограничены как территориально, так и в количестве задействованных войск и техники. "Следующая эскалация, "апрель плюс", будет более разрушительной, чем то, что произошло два года назад", - предостерегает эксперт.

Смотрите также:

Россия и Турция: что изменилось после конфликта Взаимное отчуждение После того, как 24 ноября 2015 г. турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, отношения между Москвой и Анкарой начали стремительно ухудшаться. Владимир Путин назвал инцидент ударом в спину от пособников террористов, Реджеп Тайип Эрдоган отказался принести извинения за сбитый бомбардировщик. Конфликт затронул разные сферы - политику, экономику, культуру, туризм.

Россия и Турция: что изменилось после конфликта Прекращение военного сотрудничества В последние годы специалисты двух стран работали над несколькими совместными проектами: Турция создавала шасси для ракетного комплекса малой дальности "Игла-С", а "Рособоронэкспорт" планировал открыть на турецкой территории нескольких сервисных центров для ремонта вертолетов Ми-17. Теперь же Москва прервала все каналы связи с Анкарой в военной сфере. Совместные проекты будут заморожены.

Россия и Турция: что изменилось после конфликта Запрет на трудоустройство граждан Турции Согласно указу президента РФ, российским работодателям будет запрещено, за некоторыми исключениями, трудоустраивать граждан Турции с января 2016 года. Ожидается, что санкции прежде всего ударят по российской строительной отрасли, где занято большинство турецких рабочих. По данным Минтруда РФ, Турция является вторым после Китая поставщиком работников в Россию.

Россия и Турция: что изменилось после конфликта Запрет на ввоз продуктов питания Под российские санкции также подпадет широкий перечень турецких продуктов питания. Запрет на ввоз должен коснуться овощей, фруктов, мяса, рыбы и молока. По данным экспертов, на Турцию приходится около четверти всего продуктового импорта РФ. Ожидается, что санкции еще более сузят ассортимент товаров на российских прилавках, а также повлияют на рост цен.

Россия и Турция: что изменилось после конфликта Туристическая отрасль С января 2016 года Россия приостанавливает безвизовый режим с Анкарой. Российские туроператоры должны прекратить продажу путевок в Турцию, а чартерные авиарейсы между РФ и Турцией будут запрещены. Эксперты прогнозируют, что потери турецкой туротрасли от санкций составят около 3 млрд долларов или 0,4 процента ВВП страны.

Россия и Турция: что изменилось после конфликта Газовый рынок Под действие ограничительных мер, наложенных Россией, подпадает и проект "Турецкий поток" в обход Украины, в который уже вложены немалые инвестиции. Кроме того, Турция является вторым после Германии потребителем российского газа в Европе - и в случае затяжного конфликта Анкара может заняться поиском других поставщиков.

Россия и Турция: что изменилось после конфликта Совместные инвестиционные проекты Ограничения распространяются и на ряд крупных инвестиционных проектов. Это может больно ударить по российским финансовым, нефтяным и металлургическим компаниям, вложившим в турецкий рынок значительные суммы. Заморожен будет и проект первой турецкой АЭС "Аккую", в который, по данным открытых источников, Россия уже вложила около 3 млрд долларов.

Россия и Турция: что изменилось после конфликта Год российско-турецкого сотрудничества Москва также отменит год российско-турецкого сотрудничества, который должен был пройти в 2016 году. Перекрёстный год культуры Россия - Турция, запланированный на 2017 год, также отменяется. "Говорить о культурном сотрудничестве с Турцией после трагической гибели наших летчиков бестактно", - заявил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Россия и Турция: что изменилось после конфликта Российско-турецкий научный центр Без объяснения причин в Москве 30 ноября закрылся Российско-турецкий научный центр, работавший при Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы. Центр занимался развитием двустороннего научного обмена и консультировал российских аспирантов по вопросам, связанным с Турцией. Закрытие центра также означает отмену курсов османского языка, круглых столов, семинаров и конференций.

Россия и Турция: что изменилось после конфликта Взаимные обвинения в торговле нефтью с террористами Владимир Путин обвинил Турцию в покупке нефти у ИГ. По словам российского президента, есть основания полагать, что Су-24 был сбит, чтобы защитить пути контрабандистов. В Минобороны РФ утверждают, что в этот преступный бизнес вовлечен президент Турции и его семья. Эрдоган опроверг эти обвинения и, в свою очередь, обещал предоставить доказательства того, что это Россия торгует нефтью с джихадистами.

Россия и Турция: что изменилось после конфликта Путин раскритиковал Турцию в послании Федеральному собранию 3 декабря, выступая перед парламентариями, Владимир Путин обвинил Турцию в "пособничестве терроризму". "Видимо, Аллах решил наказать турецкие власти, лишив их разума и рассудка", - добавил президент РФ. Он подчеркнул, что за убийство "наших людей" турки "не отделаются помидорами или какими-то ограничением в других отраслях". "Они не раз пожалеют о содеянном", - заключил Путин. Автор: Александра Ёлкина

