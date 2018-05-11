Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея)

Греческая албанка с Кипра

Элени Фурейра выступала с песней "Fuego". В свое время она бежала вместе с родителями из Албании. Выросла в Греции, здесь она звезда. Но на "Евровидение" Элени поехала от Кипра. Над песней работал продюсер, создавший хиты для Дженнифер Лопес. И песню, и выступление по достоинству оценили как национальные жюри, так и зрители. 2-е место.