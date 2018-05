Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея)

Успех Германии

4-е место немецкого исполнителя Михаэля Шульте - несомненный успех Германии, ведь в предыдущие годы она занимала на "Евровидении" места в конце списка. В финале конкурса в Лиссабоне Шульте исполнил проникновенную балладу о смерти отца "You let me walk alone". Радует также то, что высокие оценки Шульте получил из самых разных стран Европы.