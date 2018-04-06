 Племяннице Скрипаля отказали в визе в Великобританию | Новости из Германии о России | DW | 06.04.2018
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Россия

Племяннице Скрипаля отказали в визе в Великобританию

Заявление Виктории Скрипаль на визу отклонено из-за несоответствия иммиграционным правилам, пояснили в британском МВД. Виктория планировала навестить своего дядю Сергея Скрипаля и его дочь.

Сергей Скрипаль (фото из архива)

Сергей Скрипаль (фото из архива)

Племяннице бывшего двойного разведчика Сергей Скрипаля, попавшего в больницу после отравления в британском Солсбери, отказали в визе в Великобританию. Представитель МВД Великобритании в пятницу, 6 апреля, заявил, что  запрос Виктории Скрипаль на получение гостевой визы был отклонен на том основании, что "не соответствовало иммиграционным правилам".

Контекст

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле. (05.04.2018)

Правильно ли действовал Лондон, сразу выславший российских дипломатов из-за отравления экс-агента Сергея Скрипаля и инициировавший эскалацию напряженности между Западом и Россией? Единого мнения в Германии нет. (05.04.2018)

Виктория Скрипаль планировала навестить в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Как отмечает информагентство Reuters, она хотела вернуться обратно в Россию вместе с Юлией. Как только появились сообщения в СМИ об отказе в визе, племянница Скрипаля заявила в интервью "Интерфаксу", что в британском посольстве ей "ничего не говорили" об этом. В беседе со Sky News Виктория Скрипаль предположила, что "британцы что-то скрывают".

Москва призывает Лондон объяснить ситуацию с отказом в визе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Сергей и Юлия Скрипаль идут на поправку

Накануне Виктория Скрипаль в одной из программ российского телевидения предоставила двухминутную запись разговора с Юлией Скрипаль, в котором та заявила, что скоро выписывается из больницы и что "у всех со здоровьем нормально, ни у кого непоправимых вещей нет". Подлинность записи не подтверждена, о чем была сказано в телепередаче.

Спустя пару часов после этого полиция Лондона выпустила заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором та заявила, что очнулась больше недели назад и поблагодарила всех, "кто помогал отцу и мне, когда мы были недееспособны". 6 апреля врачи больницы в Солсбери, где проходит лечение Сергей Скрипаль, сообщили, что он быстро идет на поправку.

После отравления Скрипалей, от которого в общей сложности пострадали свыше 100 человек в городе Солсбери, Лондон обвинил Москву в совершении химатаки на британской территории. В знак солидарности около 30 стран вслед за Великобританией выслали российских дипломатов.

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    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 14:43

Первые слова дочери экс-шпиона Сергея Скрипаля – DW Новости

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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Salisbury attack: Yulia and Sergei Skripals' relative refused entry to Britain

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