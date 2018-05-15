Петер Альтмайер: В отношениях с Москвой нужен прагматизм

В ходе своего визита в Москву министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) дал интервью DW, рассказав о возможностях сотрудничества Германии и России и том, как влияют на немецкий бизнес в РФ санкции.

DW: Господин министр, сегодня вы встречались с представителями немецкого бизнеса, которые жалуются на то, что здесь, в России, из-за санкций они не получают такую прибыль, какую могли бы, и призывают к постепенной отмене санкций. Можете ли вы что-нибудь сделать в этом направлении?

Петер Альтмайер: Мне было важно поговорить с представителями немецкой экономики. Многие, как средние, так и крупные компании работают в России, создают рабочие места, делают здесь хороший бизнес. От нас зависит, как защитить их от негативного воздействия новых американских санкций в отношении России. По этому вопросу переговоры идут в двух направлениях. Во-первых, с американским правительством - с целью в определенных случаях отсрочить введение этих санкций и добиться исключений. Во-вторых, с российским правительством - чтобы быть уверенным, что российские контрсанкции не усложнят ситуацию для немецкого бизнеса.

- Вы говорите, что хотите усилить экономическое сотрудничество в сферах, которые не затронуты санкциями. Что вы имеете в виду?

- Как министр экономики я чувствую ответственность за успешную работу немецких предпринимателей за рубежом. Это способствует и укреплению рабочих мест в самой Германии. И сейчас речь идет о том, как открыть новые возможности для сотрудничества: в области среднего бизнеса, который в России развит значительно меньше, чем в Германии, в области дуального обучения, сфере экологии и энергетики, в области пилотных проектов. Есть очень много областей, не затронутых санкциями, поэтому мы должны использовать этот шанс.

Введение санкций имеет политические причины и вопрос их существования решают не министры обеих стран, а Брюссель и Вашингтон. Но вне этого уровня мы можем сделать очень много и сегодня мы это обсудили. Мы договорились о том, что в июне состоится заседание стратегических рабочих групп немецкого министерства экономики и российских партнеров. И на всех уровнях мы будем продвигать эти проекты.

Кроме того, мы обсудили с российскими партнерами вопрос об уменьшении бюрократических процедур, обеспечении правовых гарантий немецким бизнесменам.

- Германия и Россия намерены оставаться участниками атомного соглашения с Ираном. США - нет. Насколько дееспособен в этом вопросе Запад без своей ведущейдержавы?

- Запад в лице Европейского Союза показал и показывает себя способным к действиям по украинскому кризису. Мы (с США - Ред.) имеем различия в позициях по поводу таможенных пошлин на сталь и алюминий, по поводу соглашения с Ираном, и поэтому необходимо обсудить их с американскими друзьями. США и Европа имеют общие ценности, многие десятилетия очень успешного сотрудничества. Я разделяю точку зрения, что нас с американцами больше объединяет, чем разъединяет, совершенно независимо от того, кто руководит в той или иной европейской стране или в США. Мы должны пытаться сохранить это сотрудничество и в трудные времена.

- Через несколько дней федеральный канцлер Ангела Меркель встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Что можно будет назвать успехом этого визита?

- Во время этого визита мы должны честно и открыто обсудить существующие проблемы. Нам нужно представление, как можно решить эти проблемы. Мы хотим восстановить нормальные взаимоотношения, насколько это возможно в нынешних политических условиях. Это скромная, но правильная ставка, так как только прагматическими действиями мы можем добиться прогресса.

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