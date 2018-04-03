 Петербург через год после теракта в метро: боль и тревога не прошли | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.04.2018
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Россия

Петербург через год после теракта в метро: боль и тревога не прошли

3 апреля в первую годовщину теракта в метро Санкт-Петербурга в городе состоялись памятные мероприятия. О них, а также о настроениях питерцев в этот день - репортаж DW.

Питерцы возлагают цветы около станции метро Технологический институт

Питерцы возлагают цветы около станции метро "Технологический институт"

В 13 часов во вторник, 3 апреля, в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга состоялась панихида по погибшим год назад в результате теракта в питерском метро, а в 14 часов возле входа на станцию "Технологический институт" прошла объявленная заранее церемония возложения цветов к импровизированному мемориалу.

Впрочем, еще до официальной части пассажиры петербургского метро начали приносить цветы и оставлять их у мраморной колонны в нижнем вестибюле станции. А наверху проходила народная акция #ТысячаБелыхРоз. Безымянные ее инициаторы выложили букеты с белыми цветами, оставив отпечатанные на принтере пояснительные записки: "Мы хотим напомнить о доброте, которая поддерживает нас в трудные моменты. Мы верим, что доброта и поддержка друг друга смогут противостоять страшному злу - терроризму".

"Чтобы никогда больше не было таких чудовищных терактов"

Эти слова перекликались по смыслу с тем, что перед началом панихиды в Троице-Измайловском соборе сказал корреспонденту DW священник Сергий Кубышкин: "Наш храм - ближайший к месту трагедии. Люди приходят сюда, общаются. Ведь самое главное в любом горе - не замыкаться в себе, а находить силы разговаривать друг с другом, помогать. Ведь недаром говорят: время не лечит, но лечат молитва и добрые дела".

В Троице-Измайловском соборе после панихиды по погибшим

В Троице-Измайловском соборе после панихиды по погибшим

На панихиде присутствовало несколько десятков человек, в основном родственники погибших и раненых (при теракте погибли 16 человек, 103 человека пострадало), а также представители российских и зарубежных СМИ. После окончания службы журналисты обступили женщин в черных кружевных платках, но те, не в силах сдержать слезы, отказались разговаривать.

Несколько слов согласился сказать приехавший из Казахстана отец Максима Арышева, учившегося на третьем курсе одного из питерских вузов. Взрыв 3 апреля 2017 года оборвал его жизнь. Мужчина рассказал, что о трагедии он вначале узнал из теленовостей, а затем позвонили знакомые и сообщили, что видели в списках погибших Максима. "Город у вас очень хороший, светлый, мы очень любим Питер. И желаем, чтобы никогда больше не было таких чудовищных терактов", - добавил он, отказавшись от дальнейших комментариев.

Представители властей у народного мемориала

Сразу же после теракта правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что всем пострадавшим, а также семьям погибших будут выплачены денежные компенсации в размере от двухсот пятидесяти тысяч рублей до одного миллиона. Председатель комитета по социальной политике правительства Санкт-Петербурга Александр Ржаненков заверил DW, что город выполнил свои обязательства. "Во-первых, семьи тех, кто погиб, получили финансирование из федерального бюджета, из городского бюджета, из средств метрополитена. Те, кто подпадал под законные условия, - из средств пенсионного фонда и соцстраха", - перечислил чиновник источники финансирования. И уточнил, что положенные компенсации получили и те, кто выжил, но получил различные травмы.

Руководители Санкт-Петербурга возложили цветы в память о погибших при теракте в метро

Руководители Санкт-Петербурга возложили цветы в память о погибших при теракте в метро

Степень тяжести полученных увечий определяла судебно-медицинская экспертиза. В результате двадцати пяти заявителям в выплате компенсаций было отказано. Материальную помощь этим людям за счет собственных средств предоставила региональная благотворительная организация "Прерванный полет".

На следующий же день после взрыва в поезде метро на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" было объявлено о введении повышенных мер безопасности в петербургском метрополитене. Во всех вестибюлях установили рамки детекторов, реагирующих на металлические предметы. Пассажиров с большими сумками дежурные сотрудники службы охраны просят показать содержимое багажа. Практические ежедневно одна или несколько станций объявляются закрытыми на вход и выход, если в подземном вестибюле найден какой-либо бесхозный предмет.

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Об этих мерах вполголоса переговаривались те, кто пришел с букетами к станции метро "Технологический институт" к четырнадцати часам. Кстати, пришли сюда и руководители города - губернатор Георгий Полтавченко и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Они немного молча постояли перед горой цветов у стены станции "Технологический институт", перекрестились, возложили свои букеты, подошли к стоявшим в стороне родственникам погибших. После рукопожатий и слов соболезнования губернатор и спикер Заксобрания сели в служебные лимузины и уехали.

Разная реакция питерцев на меры безопасности

Что же касается чувства безопасности в городе спустя год после теракта в метро, то здесь мнения опрошенных DW питерцев разделились. Пожилой мужчина, представившийся Сергеем, решительно заявил: "За последний год у меня чувства уверенности прибавилось. Вот ты заходишь в метро, тебя сразу встречают не только металлоискатели, но тут же стоят сотрудники, проверяют сумки, рюкзаки. И это постоянно".

Учительница гимназии Светлана Клебанова также довольна принимаемыми мерами безопасности: "Даже когда говорят, что такая-то станция закрыта, я всегда знаю, что это сделано для меня же. И лучше я потрачу на дорогу лишние полчаса, чем со мной произойдет то, что было здесь год назад". Зато пенсионерка Елена Маркевич не скрывает скепсиса: "Все эти проверки - для честных людей. Злоумышленники всегда придумают что-нибудь, чтобы обойти препятствия".

А крупный мужчина средних лет, назвавший только свою фамилию - Болотов - произнес довольно длинную речь, смысл которой сводился к тому, что все катастрофы происходят не по вине террористов, а лишь из-за недобросовестной работы чиновников. "Какой-то ИГИЛ у них метро взорвал! - недоверчиво воскликнул он. - А свалку в Волоколамске кто устроил? Террористы? Нет! С такими властями нам никакие шахиды не нужны! Мы сами себя любыми "новичками" отравим!", - заключил Болотов.

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    Автор: Илья Коваль


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