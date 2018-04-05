Песков о допросах спецпрокурора Мюллера: нет олигархов - нет проблем

Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов. Странно, считает Сергей Елкин, ведь днем ранее нескольких из них допросил в США спецпрокурор Мюллер, расследующий связи команды Трампа с Россией.
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