 Перепеличный мог быть отравлен в Париже за сутки до своей смерти | Новости из Германии о Европе | DW | 11.04.2018
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Европа

Перепеличный мог быть отравлен в Париже за сутки до своей смерти

Модель из Украины рассказала лондонскому суду о встрече с Перепеличным, состоявшейся перед его смертью. Бизнесмен был информатором по делу об отмывании в Европе российских денег.

Полщадь согласия в Париже

Следователи узнали подробности о последних днях жизни российского бизнесмена Александра Перепеличного, который был предположительно отравлен в Лондоне в 2012 году. О них суду в среду, 11 апреля, рассказала по видеосвязи из Парижа модельер и бывшая модель из Украины 28-летняя Эльмира Мединская, сообщает информагентство AFP. С ней Перепеличный провел три дня в парижском пятизвездочном отеле Le Bristol перед тем, как вернулся в Лондон, где вскоре скончался во время пробежки.

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Мединская рассказала, что в Париже они ужинали в ресторане Buddha Bar, где Перепеличный пожаловался на качество еды и отказался как минимум от одного блюда. По возвращении в отель бизнесмен сразу отправился в ванную комнату, и она слышала, как его три раза вырвало. Однако следующим утром, вспоминает Мединская, Перепеличный был бодр и в хорошем настроении. По ее словам, в течение дня он пил много красного вина и заметно нервничал, часто уходил, чтобы ответить на звонки по мобильному телефону.

Мединская и Перепеличный познакомились в интернете в марте 2012 года и виделись до Парижа в Киеве и Ницце. После смерти Перепеличного неизвестный позвонил Мединской с британского номера и сказал, что бизнесмен попал в ДТП. Женщина узнала о его смерти из новостей в интернете примерно через месяц.

"Суперинформатор" по делу об отмывании денег 

Перепеличный считался "суперинформатором" по делу об отмывании в Европе денег российскими чиновниками, связанными с делом Сергея Магнитского. Расследование проводили швейцарские власти. Из России он уехал в 2009 году и получил политическое убежище в Великобритании.

Перепеличный умер в ноябре 2012 года в возрасте 44 лет предположительно от инфаркта. Он потерял сознание во время утренней пробежки и был найден мертвым неподалеку от своего дома в лондонском пригороде Уэйбридж. Через два года после его смерти компания, в которой Перепеличный застраховал свою жизнь, инициировала расследование, в ходе которого в желудке бизнесмена было обнаружено ядовитое вещество, содержащееся в редком китайском растении гельземиум (Gelsemium Elegans). Симптомы отравления этим веществом схожи с сердечной аритмией.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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