Перенос посольства США в Иерусалим: с ослиным упорством

Официальное открытие посольства США в Иерусалиме состоялось 14 мая. Карикатурист Сергей Елкину - о том, с каким упорством Вашингтон реализовал эту идею.
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