Первый полуфинал "Евровидения-2018" начался в Лиссабоне

Первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2018" начался в столице Португалии во вторник, 8 мая, в 22 часа по московскому времени. Во время прямой телевизионной трансляции зрителям у телеэкранов или мониторов компьютера из 19 участников предстоит выбрать представителей 10 стран, которые выступят в Лиссабона в финале конкурса в субботу, 12 мая. Профессиональные жюри проголосовали накануне вечером во время генеральной репетиции первого полуфинала. Удельный вес жюри и телезрителей делится по принципу "50 на 50".

Фавориты первого полуфинала "Евровидения-2018"

Среди главных фаворитов не только этого отборочного тура, но и всего конкурса, по мнению журналистов, освещающих "Евровидение", и букмекеров, - представительница Израиля Нетта Барзилай с электро-поп композицией "Toy". Она навеяна дебатами о сексуальных домогательствах #MeToo. По итогам репетиций в Лиссабоне в число явных фаворитов конкурса вошла и представительница Кипра Элени Фурейра с танцевальной песней "Fuego".

Высокие шансы на выход в финал имеют также чех Миколаш Йозеф с композицией "Lie to me", объединившей рэп, свинг и фанк, интернациональный квинтет "Equinox", представляющий Болгарию с мистической балладой "Bones", и участница из Эстонии Элина Нечаева с поп-арией "La Forza".

Шансы Азербайджана и Беларуси

Среди других бывших советских республик больше всего шансов быть представленным в финале у Азербайджана. От него в "Евровидении-2018" участвует Айсель Мамедова. Труднее придется украинцу Никите Алексееву, выступающему под сценическим именем Alekseev на этом конкурсе за Беларусь, исполнителю от Армении Севаку Ханагяну и Иеве Засимаускайте из Литвы.

Германии не надо проходить сито отборочных туров. В числе других четырех стран - самых крупных плательщиков взносов в казну правообладателя конкурса Европейского вещательного союза - ее представители автоматически попадают в финал. На этот раз немец Михаэль Шульте (Michael Schulte) обратился к зрителям "Евровидения" с просьбой прислать слайд-шоу, которые могут стать частью видеоклипа на его песню "You let me walk alone". Она посвящена отцу исполнителя. Михаэль Шульте призвал зрителей поделиться с ним опытом отношений детей и отцов, заполнив, в том числе и по-русски, формуляр в Сети.

