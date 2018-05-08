Первый полуфинал "Евровидения-2018: Израиль и Кипр рулят

Первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2018", завершившийся в Лиссабоне в ночь на среду, 9 мая, запомнится, прежде всего, выступлениями трех участниц. И если в оценке шоу, показанных представительницами от Израиля и Кипра Неттой Барзилай и Элени Фурейрой, журналисты и фанаты были едины во мнении, то поп-ария в исполнении участницы из Эстонии Элины Нечаевой вызвала не меньше скептических комментариев, чем восторженных отзывов.
Дивы первого полуфинала "Евровидения-2018"
"Я не твоя игрушка, глупый мальчишка", - эти слова из песни "Toy", которые запросто могли быть бы адресованы депутату Госдумы Леониду Слуцкому, громче других звучат на вечеринках "Евровидения" в Лиссабоне. Уже ставшая культовой фигурой конкурса Нетта Барзилай внесла свой вклад в дискуссию #metoo, осуждающую сексуальные домогательства. Причем сделала она это с юмором, упаковав все в электро-поп с вкраплениями рэпа и лупа (череды записанных и тут же воспроизводимых коротких звуков).
И если Нетта таким образом дала решительный отпор попыткам свести женщин лишь к объектам вожделения, то представительница Кипра Элени Фурейра сознательно подчеркивала достоинства своей безупречной фигуры облегающим тело комбинезоном в цветах огня. Остается только удивляться, как под зажигательные ритмы композиции "Fuego" она может не только танцевать на шпильках, но и хорошо петь. Дополнительным бонусом является и ее происхождение. Она родилась в Албании, но выросла и стала звездой в Греции. Однако телевизионные боссы на ее новой родине дважды отказывали Элени в участии в национальном отборе. Помощь соседнего Кипра пришлась кстати в этом году.
Самый высокий голос и самое дорогое платье "Евровидения-2018"
Самые высокие ноты на конкурсе в Лиссабоне взяла Элина Нечаева из Эстонии. Она исполнила на итальянском языке поп-арию "La Forza". Концовка этой композиции граничила для некоторых зрителей с болевым порогом. Эффектным было и платье певицы, ставшее одновременно экраном для красочных проекций. По данным эстонской прессы, его производство и доставка в Лиссабон обошлись в 65 тысяч евро.
Такие расходы явно контрастировали со стремлением организаторов сократить бюджет конкурса. Португалия, оправляющаяся от тяжелейшего финансового кризиса, отказалось от дорогстоящих светодиодных экранов. Они в последние годы, казалось, стали таким же привычным атрибутом "Евровидения", как и высшая оценка в 12 баллов. Кроме того, немалую часть предназначенных для конкурса госдотаций было решено перенаправить на ликвидацию последствий прошлогодних пожаров в стране.
Мужской ответ "Евровидения-2018"
Противостоять women power в первом полуфинале по-настоящему могли только мужчины, для которых лучше всего подходит анлийское слово "cool". И если кто-то обвинит автора этих строк в сексизме, пытаясь доказать, что внешность не сыграла никакой роли в оценках, полученных бывшей моделью из Чехии Миколашом Йозефом или экс-фитнес-тренером из Австрии Цезарем Сампсоном, то тот забывает, что "Евровидение" - это телевизионный конкурс. Но признавая заслуги обоих, нельзя не отметить, что петь они, безусловно, умеют. Более того, парни исполнили современные композиции "Lie to me" и "Nobody but you", что безусловно на пользу "Евровидению".
Отличные вокальные данные рокера из Албании Эугента Бушпепы стали его пропуском в финал с песней "Mall". Cool? Cool! В эту же категорию попадает и болгаро-американский квинтет "Equinox" с мистической балладой "Bones". За ним стоит тот же коллектив авторов, благодаря которому болгарин Кристиан Костев занял второе место на "Евровидении-2017" в Киеве. И в том числе, благодаря этому коллективу Болгария уже третий год подряд делает заявки на самые высокие места на конкурсе.
Неожиданности первого полуфинала
Среди неожиданных итогов первого полуфинала "Евровидения-2018" - успех представительницы Литвы Иевы Засимаускайте. Она исполнила балладу "When we're old". "Эта красивая песня, которую Иева проникновенно спела ", - раскрыл DW секрет ее успеха один самых известных в Германии знатоков "Евровидения" Ян Феддерсен (Jan Feddersen).
Проникновенное исполнение плюс поддержка ЛГБТ-сообщества - среди его представителей в Европе конкурс особенно популярен - помогли пройти в финал ирландцу Райану О'Шонесси. Под аплодисменты зала два танцора сыграли на сцене, по сути, трехминутный мюзикл на тему песни Райана "Together".
В ожидании финала "Евровидения-2018"
Слова исполнителя, сказанные им на пресс-конференции по окончании полуфинала о том, что это неважно, идет ли речь о любви между женщиной и мужчиной, женщинами или мужчинами, вряд ли будут услышаны гомофобным большинством в некоторых странах Европы. Но теперь с этим номером Райан выступит в финале.
Прошла в финал и представительница Финляндии Саара Аалто c танцевальной композицей "Monsters". Ее вокальные данные не всегда были убедительными, но эффектная постановка номера удачно их скрыла. Внешние эффекты были несомненным козырем четырех ведущих нынешнего "Евровидения" - Даниэлы, Катарины, Силвии и Филомены. Своего рода ответочка Киеву с мужским трио ведущих. Но вот шутки не всегда были удачными. У дам еще есть возможность поработать над собой.
Второй полуфинал "Евровидения-2018" с участием россиянки Юлии Самойловой, украинца Мelovin и молдавского трио "DoReDos" и представителей еще 15 стран состоится в четверг, 10 мая. А финал - в субботу вечером, 12 мая.
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Новое веяние
После Киева, где в 2017 году ведущими были трое мужчин, за что организаторы конкурса подверглись критике, в этом году финал "Евровидения" в Лиссабоне будут вести только женщины. Влияние #MeToo ощущается и в другом. Например, в выступлении явной фаворитки букмейкеров и экспертов "Евровидения"…
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"Евровидение-2018": чего ожидать
В ключе #MeToo
Ее внешность бьет по привычному образу участниц "Евровидения". 25-летней Нетте Барзилай, выступающей за Израиль с песней "Toy", прочат первое место. "Я тебе не игрушка", - категорично заявляет она. Феминистский электро-поп с элементами рэпа и лупа после размещения в интернете молниеносно набрал более миллиона просмотров.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Норвежское дежавю
У тех, кто следит за конкурсом, будет дежавю. Скрипка, незамысловатый поп и хорошее настроение… Александр Рыбак, белорус по происхождению, опять выступает за Норвегию. "Fairytale" принесла ему победу девять лет назад в Москве. В Лиссабоне он продемонстрирует, насколько хорошо умеет писать песни, и даст мастер-класс для других. Композиция "That’s How You Write A Song" фигурирует в списке фаворитов.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Самые высокие ноты
Самые высокие ноты на "Евровидении-2018" прозвучат за Эстонию. Элина Нечаева - профессиональная оперная певица и работает в оперном театре Таллина. Композиция "La Forza" на итальянском языке - опера в поп-аранжировке. Текст содержит цитаты из нескольких оперных произведений. Песне предрекают одну из лидирующих строчек.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Электро-поп о беженцах
По традиции, и в нынешнем конкурсе участвуют несколько дуэтов. Французы Madame Monsieur - пара не только на сцене, но и в жизни. В своей минималистской композиции "Mercy" они поют о девочке, родившейся в лодке беженцев посреди Средиземного моря. На решение отправить дуэт в Лиссабон повлияло голосование публики в национальном отборе. Теперь букмекеры прочат им место в топ-5.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Поющий Ди Каприо из Чехии
Миколашу Йозефу предвещают лучший результат для Чехии на "Евровидении". На репетиции певец повредил спину, но выступление состоится. Миколаш - хороший актер. Лондонская академия драматического искусства отметила его мастерство золотой медалью. Он работал моделью для Prada, Replay и Diesel. Но прежде всего он - музыкант. Выступления на улицах городов Европы помогли ему обрести уверенность в себе.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Болгарская мистика
Конкуренцию Чехии может составить Болгария. В рейтинге букмекеров они уже несколько недель подряд идут ноздря в ноздрю. Мрачная, мистическая композиция "Bones", по прогнозам, претендует на место в топ-5. Это неслучайно: с ним работает та же команда, которая помогла занять второе место Кристиану Костову в Киеве. Квинтет Equinox основан специально для "Евровидения".
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Песня на счастье
"My Lucky Day" от Молдовы разбавит серьезность летней легкостью. Выступление трио DoReDos примечательно тем, что музыку для него написал Филипп Киркоров. Видео снимали в Греции. Трио участвует в "Евровидении" с третьей попытки. В 2017 году они победили на фестивале "Новая волна" в Сочи, там на них и обратил внимание Киркоров.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Бельгийский прагматизм
Электро-саунд без гламура и эмоций, полная концентрация на аутентичном исполнении - в Киеве бельгийка Бланш вошла в пятерку лучших. На "Евровидении-2018" Бельгия решила придерживаться этой же формулы успеха. Sennek в самой Бельгии не очень известна. Она выступает на фестивалях и дает уроки вокала. Ее основная профессия - визуальный мерчендайзер. В IKEA она отвечает за презентацию товаров.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Огонь с Кипра
Предельный уровень пожарной опасности: Элени Фурейра выступает за Кипр с песней "Fuego". Она бежала вместе с родителями из Албании и поначалу скрывала свое происхождение. В Греции она - звезда. Но в желании поехать на "Евровидение" новая родина несколько раз ей отказывала. Зато Кипр ухватился за шанс. Над песней работал продюсер, создавший хиты для Дженнифер Лопес. Кипру прочат место в топ-10.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Урок вокала из Латвии
Знакомство с Дженнифер Лопес может пригодиться и Латвии. У песни Лауры Ризотто "Funny Girl" есть потенциал стать радио-хитом. 23-летняя бразильянка с латышскими корнями сегодня живет в Нью-Йорке и сама давала уроки вокала американской поп-звезде.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Греция: на родном языке
После прошлогодней победы Салвадора Собрала, исполнившего песню на португальском, многие участники последовали его примеру. Нынешний конкурс особенно богат песнями на родном языке. Композиция Янны Терзис "Oniro Mou" из Греции в букмекерском рейтинге входит пока во вторую десятку. Но, слушая ее, можно получить удовольствие только от одного звучания греческого.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Поп-королева из Финляндии
Цифра 2 для Саары Аалто имеет особое значение. Она занимала второе место в проектах "Голос Финляндии" и "Х-Фактор". На "Евровидение" ее отправили после двух неудачных попыток. За песню "Monsters" проголосовали финские зрители. В Финляндии Саару знают. Она поет в мюзиклах, выступает в телешоу, дает концерты со своей группой.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Джастин Бибер Восточной Европы
Украинский певец Никита Алексеев выступает за Беларусь. Его потенциал открыла Ани Лорак во время участия в проекте "Голос Украины". Популярным в России, Украине и Беларуси исполнителя сделал его хит "Пьяное солнце". Джастином Бибером Восточной Европы называют его немецкие СМИ, пророчащие Никите попадание в финал "Евровидения". Если, конечно, публику не оттолкнет неаппетитная концовка...
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Со второй попытки
После запрета на въезд в Украину выступление Юлии Самойловой было перенесено на год. В Лиссабоне она исполнит песню "I Won't Break!" во втором полуфинале. По прогнозам немецких экспертов, песня не получит высоких оценок. Впрочем, Россия всегда может рассчитывать на зрительское голосование и поддержку соседей.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Эффектное шоу
Во втором полуфинале выступит и украинский участник Melovin. Это сценический псевдоним 20-летнего уроженца Одессы Константина Бочарова. Его шансы на "Евровидении-2018" эксперты оценивают неоднозначно. Мелодия красивая, но есть дефициты в вокале. Зато сценическое шоу точно произведет эффект. Свое выступление Melovin заканчивает за роялем, стоящем на охваченном пламенем помосте.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Шансы Германии
Как зрители оценят выступление немецкого исполнителя Михаэля Шульте, тоже пока не совсем понятно. В предыдущие годы Германия занимала на "Евровидении" места в конце списка. В финале конкурса в Лиссабоне Шульте исполнит балладу о смерти отца. Некоторым зрителям национального отбора его песня для "Евровидения" напомнила песню "Someone Like You" Адель.
Автор: Татьяна Вайнман