Первый полуфинал "Евровидения-2018: Израиль и Кипр рулят

Первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2018", завершившийся в Лиссабоне в ночь на среду, 9 мая, запомнится, прежде всего, выступлениями трех участниц. И если в оценке шоу, показанных представительницами от Израиля и Кипра Неттой Барзилай и Элени Фурейрой, журналисты и фанаты были едины во мнении, то поп-ария в исполнении участницы из Эстонии Элины Нечаевой вызвала не меньше скептических комментариев, чем восторженных отзывов.

Дивы первого полуфинала "Евровидения-2018"

"Я не твоя игрушка, глупый мальчишка", - эти слова из песни "Toy", которые запросто могли быть бы адресованы депутату Госдумы Леониду Слуцкому, громче других звучат на вечеринках "Евровидения" в Лиссабоне. Уже ставшая культовой фигурой конкурса Нетта Барзилай внесла свой вклад в дискуссию #metoo, осуждающую сексуальные домогательства. Причем сделала она это с юмором, упаковав все в электро-поп с вкраплениями рэпа и лупа (череды записанных и тут же воспроизводимых коротких звуков).

И если Нетта таким образом дала решительный отпор попыткам свести женщин лишь к объектам вожделения, то представительница Кипра Элени Фурейра сознательно подчеркивала достоинства своей безупречной фигуры облегающим тело комбинезоном в цветах огня. Остается только удивляться, как под зажигательные ритмы композиции "Fuego" она может не только танцевать на шпильках, но и хорошо петь. Дополнительным бонусом является и ее происхождение. Она родилась в Албании, но выросла и стала звездой в Греции. Однако телевизионные боссы на ее новой родине дважды отказывали Элени в участии в национальном отборе. Помощь соседнего Кипра пришлась кстати в этом году.

Самый высокий голос и самое дорогое платье "Евровидения-2018"

Самые высокие ноты на конкурсе в Лиссабоне взяла Элина Нечаева из Эстонии. Она исполнила на итальянском языке поп-арию "La Forza". Концовка этой композиции граничила для некоторых зрителей с болевым порогом. Эффектным было и платье певицы, ставшее одновременно экраном для красочных проекций. По данным эстонской прессы, его производство и доставка в Лиссабон обошлись в 65 тысяч евро.

Такие расходы явно контрастировали со стремлением организаторов сократить бюджет конкурса. Португалия, оправляющаяся от тяжелейшего финансового кризиса, отказалось от дорогстоящих светодиодных экранов. Они в последние годы, казалось, стали таким же привычным атрибутом "Евровидения", как и высшая оценка в 12 баллов. Кроме того, немалую часть предназначенных для конкурса госдотаций было решено перенаправить на ликвидацию последствий прошлогодних пожаров в стране.

Мужской ответ "Евровидения-2018"

Противостоять women power в первом полуфинале по-настоящему могли только мужчины, для которых лучше всего подходит анлийское слово "cool". И если кто-то обвинит автора этих строк в сексизме, пытаясь доказать, что внешность не сыграла никакой роли в оценках, полученных бывшей моделью из Чехии Миколашом Йозефом или экс-фитнес-тренером из Австрии Цезарем Сампсоном, то тот забывает, что "Евровидение" - это телевизионный конкурс. Но признавая заслуги обоих, нельзя не отметить, что петь они, безусловно, умеют. Более того, парни исполнили современные композиции "Lie to me" и "Nobody but you", что безусловно на пользу "Евровидению".

Отличные вокальные данные рокера из Албании Эугента Бушпепы стали его пропуском в финал с песней "Mall". Cool? Cool! В эту же категорию попадает и болгаро-американский квинтет "Equinox" с мистической балладой "Bones". За ним стоит тот же коллектив авторов, благодаря которому болгарин Кристиан Костев занял второе место на "Евровидении-2017" в Киеве. И в том числе, благодаря этому коллективу Болгария уже третий год подряд делает заявки на самые высокие места на конкурсе.

Неожиданности первого полуфинала

Среди неожиданных итогов первого полуфинала "Евровидения-2018" - успех представительницы Литвы Иевы Засимаускайте. Она исполнила балладу "When we're old". "Эта красивая песня, которую Иева проникновенно спела ", - раскрыл DW секрет ее успеха один самых известных в Германии знатоков "Евровидения" Ян Феддерсен (Jan Feddersen).

Проникновенное исполнение плюс поддержка ЛГБТ-сообщества - среди его представителей в Европе конкурс особенно популярен - помогли пройти в финал ирландцу Райану О'Шонесси. Под аплодисменты зала два танцора сыграли на сцене, по сути, трехминутный мюзикл на тему песни Райана "Together".

В ожидании финала "Евровидения-2018"

Слова исполнителя, сказанные им на пресс-конференции по окончании полуфинала о том, что это неважно, идет ли речь о любви между женщиной и мужчиной, женщинами или мужчинами, вряд ли будут услышаны гомофобным большинством в некоторых странах Европы. Но теперь с этим номером Райан выступит в финале.

Прошла в финал и представительница Финляндии Саара Аалто c танцевальной композицей "Monsters". Ее вокальные данные не всегда были убедительными, но эффектная постановка номера удачно их скрыла. Внешние эффекты были несомненным козырем четырех ведущих нынешнего "Евровидения" - Даниэлы, Катарины, Силвии и Филомены. Своего рода ответочка Киеву с мужским трио ведущих. Но вот шутки не всегда были удачными. У дам еще есть возможность поработать над собой.

Второй полуфинал "Евровидения-2018" с участием россиянки Юлии Самойловой, украинца Мelovin и молдавского трио "DoReDos" и представителей еще 15 стран состоится в четверг, 10 мая. А финал - в субботу вечером, 12 мая.

Смотрите также: