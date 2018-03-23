Первые отряды повстанцев покидают Восточную Гуту | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.03.2018

Из южной части Восточной Гуты в Сирии в субботу, 24 марта, вышла первая колонна, в составе которой находились как повстанцы, так и мирные жители. Общее число покинувших осажденную территорию - 981 человек, которых вывезли на 17 автобусах, передает сирийское правительственное информагентство SANA. Они направились в сторону провинции Идлиб. В общей сложности в течение ближайших суток планируется эвакуировать около 7 тысяч человек. Отступление повстанцев является следствием соглашения, которое было достигнуто в минувшую пятницу при участии представителей исламистской группировки "Файлак ар-Рахман" и сирийской армии.

Ранее правительственные сирийские войска вошли в один из последних районов Восточной Гуты, остававшийся под контролем повстанцев. Отряды, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду, начали разбирать баррикады в городе Хараста, который находится на востоке от Дамаска, а саперы подготовились к разминированию заложенных бомб.

Вечером 23 марта, по данным экспертов из базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного совета по правам человека, последние боевики из группировки "Ахрар аш-Шам" покинули Харасту. Под контролем войск Асада теперь находится около 90 процентов территории Восточной Гуты, находящейся в осаде с 2013 года.

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