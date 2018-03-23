 Первые отряды повстанцев покидают Восточную Гуту | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.03.2018
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Мир

Первые отряды повстанцев покидают Восточную Гуту

Около 1000 человек покинули южную часть Восточной Гуты. Среди них находятся и повстанцы. В ближайшие сутки планируется эвакуировать в общей сложности 7000 человек.

Автобусы на окраине Харасты, регион Восточной Гуты, 23 марта 2018 г.

Автобусы на окраине Харасты, регион Восточной Гуты, 23 марта 2018 г.

Из южной части Восточной Гуты в Сирии в субботу, 24 марта, вышла первая колонна, в составе которой находились как повстанцы, так и мирные жители. Общее число покинувших осажденную территорию - 981 человек, которых вывезли на 17 автобусах, передает сирийское правительственное информагентство SANA. Они направились в сторону провинции Идлиб. В общей сложности в течение ближайших суток планируется эвакуировать около 7 тысяч человек. Отступление повстанцев является следствием соглашения, которое было достигнуто в минувшую пятницу при участии представителей исламистской группировки "Файлак ар-Рахман" и сирийской армии.

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Ранее правительственные сирийские войска вошли в один из последних районов Восточной Гуты, остававшийся под контролем повстанцев. Отряды, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду, начали разбирать баррикады в городе Хараста, который находится на востоке от Дамаска, а саперы подготовились к разминированию заложенных бомб.

Вечером 23 марта, по данным экспертов из базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного совета по правам человека, последние боевики из группировки "Ахрар аш-Шам" покинули Харасту. Под контролем войск Асада теперь находится около 90 процентов территории Восточной Гуты, находящейся в осаде с 2013 года.

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    Автор: Павел Лось


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