Первомай в Минске: независимым профсоюзам разрешили акцию впервые за 10 лет

День международной солидарности трудящихся официальные и неофициальные профсоюзы отметили митингами в разных частях города. Члены Федерации профсоюзов Беларуси, поддерживающей власти страны, собрались у стелы "Минск - город-герой" в центре столицы. Независимому Белорусскому конгрессу демократических профсоюзов (БКДП) разрешили провести акцию в удаленном от центра Киевском сквере.

Разрешение на акцию впервые за 10 лет

На акцию, организованную ББКДП, приехали профсоюзные активисты из всех областей страны. Участники митинга держали растяжки и плакаты с надписями "Трудящимся достойную зарплату", "Пенсионеры Беларуси - нищие", "Сначала зарплату, потом квартплату!", "За Беларусь - без контрактной системы! ".

Разрешение на проведение уличной акции независимые профсоюзы получили впервые за 10 лет, почеркнул председатель БКДП Александр Ярошук. По его мнению, чиновники были вынуждены позволить мероприятие: социально-экономическое состояние страны плачевно, поэтому власти не хотят несанкционированных народных выступлений.

Председатель БКДП Александр Ярошук (справа)

"Власть уже не может исполнять свою прямую обязанность - обеспечивать достойную жизнь белорусов, достойный труд. Нынешняя социально-экономическая политика привела к нищенскому существованию трудящихся, и ее нужно менять", - убежден глава БКДП.

Выступающие требовали отменить существующую в стране контрактную систему, которая дает работодателю право не продлить договор с наемным работником, руководствуясь лишь своим желанием. Звучали также требования прекратить уголовное преследование лидеров профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Необходимость экономических реформ

По словам руководителя Белорусской партии левых "Справедливый мир" Сергея Калякина, стране необходимы экономические реформы. "Сегодня государство значительно уменьшило свои расходы на здравоохранение, образование, на социальную сферу в целом, практически перестало строить жилье. Мы катимся в пропасть", - считает политик. Согласно официальной статистике Беларусь в первом квартале этого года произвела продукции меньше, чем за соответствующий период 2015 года, констатирует Калякин, каждое пятое предприятие убыточно, доходы граждан ниже, чем три года назад.

Руководитель Белорусской партии левых "Справедливый мир" Сергей Калякин (справа)

Каждый третий взрослый человек в стране получает меньше 300 рублей (около 125 евро в эквиваленте - Ред.), но "даже Александр Лукашенко признал, что на эту сумму не то что жить, а существовать невозможно", напомнил лидер "Справедливого мира". По официальным данным, в стране около 300 тысяч безработных, пособие по безработице составляет 50 рублей (около 20 евро - Ред.). Увеличение с 1 мая трудовых пенсий Калякин назвал издевательством: надбавка составила 50 копеек, при этом даже одна поездка в наземном общественном транспорте стоит больше - 60 копеек.

Обеспечить право на труд и свободу слова

Власти всеми силами пытаются ограничить деятельность независимых профсоюзов, уверен председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов. "Возможно, в том, что нам не дают объединяться, частично виноваты и мы сами, поскольку мы не боремся, а ждем, что кто-то придет и решит за нас все проблемы. 1 мая - это День международной солидарности трудящихся, и без должной солидарности мы ничего не сможем сделать", - заявил Бухвостов.

В конце акции была принята резолюция, требующая принять новый экономический курс, ориентированный на создание новых эффективных рабочих мест и повышение жизненного уровня граждан страны. Участники митинга также призвали власти увеличить пособие по безработице до суммы минимального потребительского бюджета и обеспечить действие основных положений Конституции, гарантирующих право на труд, запрет принудительного труда, реальную свободу слова.

Задержания анархистов и социал-демократов

Несмотря на то, что митинг неофициальных профсоюзов был согласован с властями, без задержаний не обошлось. В разгар акции в Киевском сквере появилась группа анархистов с растяжкой "Свобода, равенство, самоуправление". Прервав одного из выступавших, активист анархического движения Вячеслав Косинеров напомнил собравшимся о необходимости соблюдения прав политзаключенных. Опасаясь вмешательства правоохранительных органов, организаторы митинга попросили анархистов удалиться. Те выполнили требование, однако при выходе из Киевского сквера были задержаны и доставлены в Центральное РУВД Минска.

Помимо этого были также задержаны пятеро активистов Белорусской социал-демократической партии "Народная громода", которую возглавляет один из лидеров Белорусского национального конгресса Николай Статкевич. Среди задержанных - генеральный секретарь партии Сергей Спариш.

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