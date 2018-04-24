Первая немецкая клубничка

В Германии уже начали собирать первый урожай клубники нового сезона. Эта фотография была сделана в земле Гессен около города Вайтерштадт.
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Впрямь ли настали вешние дни?
Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. Однако здесь еще много других достопримечательностей, например, фахверковые города.
Можно ли курить в немецких лесах, собирать валежник, ягоды, цветы, грибы, выгуливать собаку без поводка, кататься на велосипеде и устраивать пикники?
Развалины этого замка в Баден-Вюртемберге считаются одними из самых живописных и романтических в Германии. Рядом разбит парк, в котором можно прекрасно провести целый день.
Прошедшие солнечные и теплые выходные многие жители Гамбурга провели на берегу Альстера.
"Западные ворота в Альгой" - так называют коммуну Амтцелль в Баден-Вюртемберге, где была сделана эта фотография.
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