Первая в России плавучая АЭС отправлена в Мурманск

Плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" отправлена к месту промежуточного базирования в Мурманске для загрузки ядерным топливом. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе Балтийского завода, участвовавшего в разработке станции.

Буксировка плавучего энергоблока пройдет в два этапа: из Санкт-Петербурга в Мурманск, а затем - из Мурманска в Певек в Чукотском автономном округе.

"После прибытия энергоблока в Мурманск начнется подготовка объекта с участием специалистов Балтзавода и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) к испытаниям и дальнейшей эксплуатации", - пояснил президент ОСК Алексей Рахманов.

Пуск состоится осенью

Сотрудники, в частности, проведут необходимые работы для принятия на борт ядерного топлива и комплексные швартовые испытания. Осенью в Мурманске состоится загрузка топлива в реактор и его физический пуск. После чего готовый к работе плавучий энергоблок подключат к береговой инфраструктуре в Певеке.

Станция оснащена двумя реакторными установками, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии в номинальном рабочем режиме, что полностью обеспечит энергоносителями Билибинскую промышленную зону. Энергоблок предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.

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