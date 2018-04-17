Пентагон подтвердил задержание немецкого джихадиста в Сирии

В министерстве обороны Соединенных Штатов в пятницу, 20 апреля, подтвердили факт задержания исламиста Мохаммеда Хайдара Заммара, который связан с терактами 11 сентября 2001 года. Заммар был задержан в северной части Сирии бойцами-курдами. Об этом ранее, в среду, 18 апреля, сообщил один из курдских командиров агентству AFP.

Гражданин Германии сирийского происхождения Заммар поддерживал тесные связи с членами так называемой гамбургской ячейки, причастной к совершению терактов в США 11 сентября 2001 года. В конце 2001 года - вскоре после терактов - он выехал в Марокко, где был похищен агентами ЦРУ. Те передали его сирийским властям, которые посадили его в тюрьму.

МИД ФРГ и Пентагон проверяют информацию о задержании Заммара

В 2007 году сирийский суд приговорил Заммара к 12 годам лишения свободы за членство в исламистской группировке "Братья мусульмане". Однако через 4 года в Сирии началась гражданская война, многие заключенные-исламисты были выпущены на свободу или бежали из тюрем и присоединились к джихадистским группировкам. Представитель курдов не уточнил, сражался ли Заммар в рядах какой-либо из экстремистских группировок.

Судьба этого джихадиста находилась в центре внимания одной из комиссий бундестага в связи с обвинениями в том, что власти ФРГ недостаточно защищают своих граждан от произвола и пыток. Тогдашний глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) категорически отрицал, что правительство Германии закрыло глаза на похищение Заммара агентами ЦРУ.

После терактов 11 сентября Федеральная прокуратура возбудила дело против Заммара по обвинению в поддержке террористической группировки.

Смотрите также:

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Жертвы из 92 стран Среди экспонатов нового музея на Манхэттене - фотографии людей, погибших в результате террористических атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Жертвами терактов стали в этот день почти три тысячи человек: граждане США и еще 91 государства.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке В первые дни В новом музее, расположенном на месте, где раньше стояли башни-близнецы, собрано более 10 тысяч экспонатов. В первые дни работы доступ в музей будет открыт только для родственников жертв этой террористической атаки на США, для тех, кто выжил во время теракта, пожарных, спасателей, разбиравших руины рабочих и жителей соседних кварталов.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Лестница в темноту По пути в залы нового музея посетители проходят мимо стальных несущих конструкций, оставшихся от стоявшего на этом месте небоскреба. Сама экспозиция расположена под землей.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Хроника трагедии События этого трагического дня в истории США документированы в музее с помощью многочисленных фотографий и видеозаписей.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Разрушительная сила Этот клубок из металлических фрагментов - остатки телевизионных и радиоантенн, находившихся на Северной башне ВТЦ.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Спасенные В нескольких витринах выставлены покрытые пылью туфли, ботинки и кроссовки людей, которым удалось спастись.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Люди долга Покореженная пожарная машина напоминает о 343 погибших пожарных и спасателях, выполнявших свой долг на месте катастрофы.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Путь к спасению "Лестница выживших" - последняя надземная часть, оставшаяся от разрушенных башен Всемирного торгового центра. Именно по этой лестнице в день теракта многие смогли покинуть горевшие здания.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Террористы В последнем зале - информация о террористах, угнавших гражданские самолеты и совершивших террористическую атаку, а также об "Аль-Каиде".

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Сила памяти "Никакой террористический акт не способен сломить единую, стойкую и бесстрашную нацию. Ничто не может сокрушить нас", - заявил президент США Барак Обама, участвовавший в церемонии открытия музея 11 сентября. Автор: Дагмар Брайтенбах, Максим Нелюбин

