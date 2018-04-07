Пентагон опроверг причастность к атаке на сирийский аэродром

США опровергли информацию о причастности к ракетному удару по военной базе сирийских войск. "Министерство обороны в данный момент не осуществляет никаких воздушных ударов по объектам в Сирии", - сообщил представитель Пентагона в ночь на понедельник, 9 апреля. В то же время США "поддерживают дипломатические усилия, направленные на то, чтобы привлечь к ответственности тех, кто применяет химическое оружие", - добавил он.

Государственные СМИ Сирии сообщили в ночь на понедельник, что военный аэродром, расположенный в провинции Хомс, подвергся ракетному обстрелу, причем сирийцам удалось сбить 8 ракет. Тем не менее в результате этого обстрела сирийские военные понесли потери.

В первоначальных сообщениях из Дамаска выдвигались подозрения, что авиаудар осуществили американские военные, однако позднее эти обвинения не повторялись. Атака на военный аэродром, считают в Сирии, могла стать возмездием за химическую атаку в городе Дума, ответственность за которую США возлагают на Башара Асада.

Президент США Дональд Трамп резко осудил ее и назвал президента Сирии Башара Асада "зверем". В своем микроблоге в Twitter Трамп в воскресенье, 8 апреля, назвал химатаку бессмысленной, отметив, что она принесла большое число жертв, среди которых женщины и дети, и произошла на территории, "окруженной и отрезанной от внешнего мира сирийской армией".

Не менее 150 жертв

Гуманитарная организация "Белые каски" сообщила, что в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство среди пострадавших мирных жителей - женщины и дети.

Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация "Союз медицинских организаций помощи Сирии" (UOSSM), по данным которой жертвами стали не менее 150 человек. Председатель UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку "одной из самых ужасных" в истории Сирии.

МИД РФ и сирийское государственное информагентство SANA назвали сообщения об атаке дезинформацией. Представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт заявила, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией и считает, что к ответу следует призвать, помимо сирийского правительства, также и Россию.

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