 Пентагон заявил о поражении всех целей в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2018
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Мир

Пентагон заявил о поражении всех целей в Сирии

Все намеченные цели в Сирии были поражены американскими ракетами, заявили в Пентагоне. При этом инфраструктура сирийской системы химоружия значительно шире, чем те три пораженные цели, считают в США.

Ракетный удар по Дамаску, 14 апреля 2018 г.

Ракетный удар по Дамаску, 14 апреля 2018 г.

Американские воздушные силы во время ракетного удара по Сирииуспешно поразили все цели, заявили в субботу, 14 апреля, представители оборонного ведомства США. Помимо этого, авиаудары послали "недвусмысленный сигнал" сирийскому правительству и удержат официальный Дамаск от дальнейшего использования химического вооружения.

Контекст

В ответ на предполагаемую химическую атаку в Думе президент Трамп объявил, что США совершили военный удар в Сирии. DW ведет хронику событий (время мск). (14.04.2018)

На одном из пораженных объектов, по словам представителя Пентагона, содержались образцы химического оружия. Однако сирийская система химоружия значительно шире, нежели три пораженных цели во время недавних авиаударов. Ряд сирийских объектов уцелел, но им нанесен серьезный ущерб. В США убеждены, что авианалеты "на годы" вперед остановят сирийскую программу по использованию химического оружия.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter похвалил военных, участвовавших в авианападении на сирийские объекты. "Я горжусь нашей армией, которая вскоре станет, после вложения в нее миллиардов долларов, лучшей в истории нашей страны", - написал Трамп.

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    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 00:45

Пентагон о ракетных ударах по Сирии

 

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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Пентагон заявил о поражении всех целей в Сирии. Операция была тщательно спланирована, чтобы минимизировать возможные сопутствующие потери, заявила официальный представитель Минобороны США.

Syrien - US-Militärschlag auf Damaskus

США, Великобритания и Франция совершили удары по Сирии 14.04.2018

В ответ на предполагаемую химическую атаку в Думе президент Трамп объявил, что США совершили военный удар в Сирии. DW ведет хронику событий (время мск).

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