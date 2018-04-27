 Пентагон допускает увеличение военного контингента США в Польше | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.04.2018
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Мир

Пентагон допускает увеличение военного контингента США в Польше

Глава Пентагона заявил, что его ведомство не исключает увеличения численности военнослужащих США в Польше. "Польша - союзник НАТО", - подчеркнул Джеймс Мэттис.

Американские танки на военном параде в Варшаве (фото из архива)

Американские танки на военном параде в Варшаве (фото из архива)

США открыты для переговоров об увеличении своего военного контингента на территории Польши. Об этом заявил журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис во время встречи с польским министром обороны Мариушем Блащаком, состоявшейся в субботу, 28 апреля, в Вашингтоне.

Контекст

Почти 20 лет шли споры о базировании войск НАТО в Восточной Европе. Теперь в Польше размещен батальон под командованием США. А во главе с немцами, британцами и канадцами - в странах Балтии. (15.01.2017)

У польского министра обороны Антония Мачеревича большие планы. Опасаясь агрессии России, Польша создает новый вид войск. Он заменит упраздненный призыв в армию. (17.03.2017)

Глава оборонного ведомства США подчеркнул, что Польша является союзником Америки по НАТО. "Мы размещаем войска в НАТО в соответствии с потребностями в обеспечении безопасности. Поэтому мы всегда открыты для подобных дискуссий", - заявил Мэттис.

Ракетный комплекс "Патриот"

Подобно странам Балтии, Польша обеспокоена присутствием российских военных у своих границ. В 2017 году Североатлантический альянс в свете обострившихся после российской аннексии Крыма отношений с Москвой разместил четыре международных батальона в Польше, Латвии, Литве и Эстонии.

Кроме того, в конце марта 2018 года Польша и США заключили контракт на поставкудвух зенитно-ракетных комплексов "Патриот", общая стоимость закупаемых систем составит 3,8 млрд евро. Польша получит их до 2022 года.

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  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

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    "Искандеры" в Калининграде

    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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В Польше тепло встретили американских военных

Контекст

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW. (25.11.2016)  

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