 Пекин ужесточает контроль за госслужащими | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.03.2018
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Мир

Пекин ужесточает контроль за госслужащими

Новый контролирующий орган в Китае получит право действовать независимо от суда. Критики полагают, что Национальная наблюдательная комиссия может стать инструментом репрессий.

Заседание Всекитайского собрания народных представителей (фото из архива)

Заседание Всекитайского собрания народных представителей (фото из архива)

Высший законодательный орган КНР - Всекитайское собрание народных представителей - принял закон о создании нового наблюдательного органа и одобрил увеличение расходов на оборону. За введение закона во вторник, 20 марта, выступили 2914 депутатов, 28 человек проголосовали против, еще 18 воздержались.

Контекст

Си Цзиньпин пользуется большой поддержкой, начиная второй срок своего правления. И ведет КНР назад, к эпохе единовластия, но современными методами, считает Маттиас фон Хайн. (24.10.2017)

Основатель компании Geely миллиардер Ли Шуфу, купивший почти 10% акций Daimler, увлечен электромобилями, автономным вождением и идеей защитить автомобилестроение от "вторжения извне". (26.02.2018)

В КНР с ноября 2012 года наказали 1,34 млн чиновников из правящей партии, уличенных в коррупции. Примерно половина из них - чиновники на деревенском уровне, замешанные в мелких нарушениях. (08.10.2017)

Создаваемая в Китае Национальная наблюдательная комиссия займется контролем за деятельностью государственных служащих. Ее задача - препятствовать коррупции и злоупотреблению должностными полномочиями, Согласно закону, комиссия сможет проводить расследования независимо от судебных органов, а также задерживать подозреваемых и помещать их под арест на срок до шести месяцев без решения суда. Критики видят в создании нового органа инструмент репрессий, указывает агентство dpa.

Всекитайское собрание народных представителей также одобрило увеличение расходов на оборону на 8,1 процента, предлагаемое в бюджете КНР на 2018  год. Документ предусматривает снижение бюджетного дефицита на 0,4 процентных пункта. Рост экономики страны в 2018 году составит "около 6,5 процентов", утверждается в отчете премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна.

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    Автор: Родион Эббигхаузен, Максим Филимонов


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Контекст

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"Культурная революция" обернулась борьбой против всего старого. На место традиционной китайской культуры должны были прийти идеи Мао Цзэдуна. В результате возникло одно: китч, пользующийся популярностью среди туристов. (10.05.2016)  

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