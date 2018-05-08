Пейзаж как зеркало общества: уникальная выставка в Гамбурге

Впервые в Германии проходит выставка английского портретиста и пейзажиста 18 века Томаса Гейнсборо. В чем проявилось его новаторство?
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