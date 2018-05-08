Пейзаж как зеркало общества: уникальная выставка в Гамбурге

Шедевры раннего Тинторетто

"Ужин в Эммаусе" (ок. 1543)

"Ужин в Эммаусе" - популярный библейский сюжет в изобразительном искусстве. После распятия Христа двое из его апостолов пригласили первого встречного разделить с ними ужин. Но когда тот во время трапезы благословил всех и преломил хлеб, они поняли, что это воскресший Иисус. Изображение очень динамичное. Художник также постарался вовлечь зрителя в картину и создать для него эффект присутствия.