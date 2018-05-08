 Пейзаж как зеркало общества: уникальная выставка в Гамбурге | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.05.2018
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Культура и стиль жизни

Пейзаж как зеркало общества: уникальная выставка в Гамбурге

Впервые в Германии проходит выставка английского портретиста и пейзажиста 18 века Томаса Гейнсборо. В чем проявилось его новаторство?

  • Домик у озера в лесу

    Томас Гейнсборо в Гамбурге

    Английский пейзаж

    Весной 2018 года в художественном музее в Гамбурге (Hamburger Kunsthalle) проходит выставка работ английского художника Томаса Гейнсборо (1727-1788). Это первая экспозиция, посвященная этому живописцу в Германии. На фото: картина "Лесной пейзаж с хижиной у озера", написанная до 1782 года.

  • Среди представленных на выставке полотен - Портрет четы Эндрюс 1750 года

    Томас Гейнсборо в Гамбурге

    Единство портрета и пейзажа

    Среди представленных на выставке полотен - "Портрет четы Эндрюс" 1750 года. Он считается одним из самых известных произведений британской живописи. На этой картине Томас Гейнсборо впервые соединил портрет и пейзаж.

  • На фото: картина Дети Маршам, 1787 год

    Томас Гейнсборо в Гамбурге

    Влияние французских и голландских мастеров

    Томас Гейнсборо учился в Лондоне у художников, творчество которых находилось под влиянием французской живописи. Помимо этого, Томас Гейнсборо интенсивно изучал пейзажи голландских мастеров. На фоне этого широкого горизонта европейской живописи и сформировался стиль известного пейзажиста и портретиста. На фото: "Дети Маршам", 1787 год.

  • Картина У водопоя, до 1777

    Томас Гейнсборо в Гамбурге

    Природа родного края

    Выставка в Гамбурге "Томас Гейнсборо. Современный пейзаж" представляет художника как новатора, проложившего путь к современной пейзажной живописи. Томас Гейнсборо родился в Садбери и вырос в Саффолке на юго-востоке Англии. Природа этого региона наложила отпечаток на творчество художника. На фото: "У водопоя", до 1777.

  • Картина Пейзаж с лодкой

    Томас Гейнсборо в Гамбурге

    Новаторство и эксперимент

    В пейзажах Томас Гейнсборо развивал свое творчество, экспериментируя и разрабатывая новые подходы. Таким образом он тонко реагировал на изменения, которые претерпевала его страна в XVIII веке. В результате этих перемен Англия стала ведущей экономической и политической европейской державой и одним из центров европейского искусства. На фото: "Пейзаж с лодкой", середина-конец 1770-х

  • Картина Парк Холивеллз, примерно 1750 год.

    Томас Гейнсборо в Гамбурге

    Пейзаж как настроение

    На выставке в Гамбурге работы художника представлены в трех тематических разделах. В первом из них, под названием "Обращение к реальности", ранние картины художника показываются в сравнении с пейзажами голландских мастеров. Здесь можно проследить, как пейзаж постепенно становится инструментом передачи настроения. На фото: "Парк Холивеллз", примерно 1750 год.

  • Картина Телега с урожаем, 1766 год.

    Томас Гейнсборо в Гамбурге

    Бедность и идиллия

    Раздел "Социальный ландшафт" показывает, как искусно Томасу Гейнсборо удалось отразить социальные переломы в Англии. Художник изображал людей на фоне пейзажей, сочетавших в себе как элементы бедности, так и идиллии, и стремился передать на своих полотнах нечто, для чего еще не существовало однозначных формулировок. На фото: "Телега с урожаем", 1766 год.

  • Картина Прибрежный пейзаж с кораблями

    Томас Гейнсборо в Гамбурге

    Творческая лаборатория художника

    В разделе выставки "Творческий процесс" показано, как живопись Гейнсборо становится технической и интеллектуальной лабораторией. Художник экспериментирует с красками и различными техниками живописи, в частности, пишет картины на стекле, например, в 1783 году картину "Прибрежный пейзаж с кораблями".

    Автор: Ольга Солонарь


  • Домик у озера в лесу

    Томас Гейнсборо в Гамбурге

    Английский пейзаж

    Весной 2018 года в художественном музее в Гамбурге (Hamburger Kunsthalle) проходит выставка работ английского художника Томаса Гейнсборо (1727-1788). Это первая экспозиция, посвященная этому живописцу в Германии. На фото: картина "Лесной пейзаж с хижиной у озера", написанная до 1782 года.

  • Среди представленных на выставке полотен - Портрет четы Эндрюс 1750 года

    Томас Гейнсборо в Гамбурге

    Единство портрета и пейзажа

    Среди представленных на выставке полотен - "Портрет четы Эндрюс" 1750 года. Он считается одним из самых известных произведений британской живописи. На этой картине Томас Гейнсборо впервые соединил портрет и пейзаж.

  • На фото: картина Дети Маршам, 1787 год

    Томас Гейнсборо в Гамбурге

    Влияние французских и голландских мастеров

    Томас Гейнсборо учился в Лондоне у художников, творчество которых находилось под влиянием французской живописи. Помимо этого, Томас Гейнсборо интенсивно изучал пейзажи голландских мастеров. На фоне этого широкого горизонта европейской живописи и сформировался стиль известного пейзажиста и портретиста. На фото: "Дети Маршам", 1787 год.

  • Картина У водопоя, до 1777

    Томас Гейнсборо в Гамбурге

    Природа родного края

    Выставка в Гамбурге "Томас Гейнсборо. Современный пейзаж" представляет художника как новатора, проложившего путь к современной пейзажной живописи. Томас Гейнсборо родился в Садбери и вырос в Саффолке на юго-востоке Англии. Природа этого региона наложила отпечаток на творчество художника. На фото: "У водопоя", до 1777.

  • Картина Пейзаж с лодкой

    Томас Гейнсборо в Гамбурге

    Новаторство и эксперимент

    В пейзажах Томас Гейнсборо развивал свое творчество, экспериментируя и разрабатывая новые подходы. Таким образом он тонко реагировал на изменения, которые претерпевала его страна в XVIII веке. В результате этих перемен Англия стала ведущей экономической и политической европейской державой и одним из центров европейского искусства. На фото: "Пейзаж с лодкой", середина-конец 1770-х

  • Картина Парк Холивеллз, примерно 1750 год.

    Томас Гейнсборо в Гамбурге

    Пейзаж как настроение

    На выставке в Гамбурге работы художника представлены в трех тематических разделах. В первом из них, под названием "Обращение к реальности", ранние картины художника показываются в сравнении с пейзажами голландских мастеров. Здесь можно проследить, как пейзаж постепенно становится инструментом передачи настроения. На фото: "Парк Холивеллз", примерно 1750 год.

  • Картина Телега с урожаем, 1766 год.

    Томас Гейнсборо в Гамбурге

    Бедность и идиллия

    Раздел "Социальный ландшафт" показывает, как искусно Томасу Гейнсборо удалось отразить социальные переломы в Англии. Художник изображал людей на фоне пейзажей, сочетавших в себе как элементы бедности, так и идиллии, и стремился передать на своих полотнах нечто, для чего еще не существовало однозначных формулировок. На фото: "Телега с урожаем", 1766 год.

  • Картина Прибрежный пейзаж с кораблями

    Томас Гейнсборо в Гамбурге

    Творческая лаборатория художника

    В разделе выставки "Творческий процесс" показано, как живопись Гейнсборо становится технической и интеллектуальной лабораторией. Художник экспериментирует с красками и различными техниками живописи, в частности, пишет картины на стекле, например, в 1783 году картину "Прибрежный пейзаж с кораблями".

    Автор: Ольга Солонарь


Смотрите также:

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  • Поклонение волхвов (1537/38)

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    Это самая ранняя из сохранившихся работ Тинторетто. Она входит в собрание национального музея Прадо в Мадриде и очень редко выставляется в других экспозициях. Когда Тинторетто написал эту картину, ему было всего 18 лет. Образцом для нее послужил офорт Альбрехта Дюрера. А фигура на переднем плане выписана в манере Тициана. Но в целом полотно отражает самобытный стиль Тинторетто.

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  • Христос среди книжников (ок. 1542)

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    "Христос среди книжников" (ок. 1542)

    Двенадцатилетний Христос обсуждает с книжниками сцену из Нового Завета. Изображая это, юный Тинторетто вовсю шалит, наполняя созданную им симметричную композицию движением. Персонажи картины так бурно спорят, что созерцатель почти слышит их. Динамика, пластичность, глубина, - манера Тинторетто отличалась новшеством.

  • Лабиринт любви

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    То, что эта картина принадлежит кисти Тинторетто, выяснилось недавно. Точная дата ее создания неизвестна. Но манера изображения архитектурных строений и деревьев дает основания полагать, что это плод раннего творчества Тинторетто. Согласно предположениям экспертов, фигуры людей появились на полотне десять лет спустя после его создания, причем выписаны они не самим мастером, а его учеником.

  • Покаяние Саула

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  • Христос и блудница (1555)

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  • Иосиф и жена Потифара (1555)

    Шедевры раннего Тинторетто

    Иосиф и жена Потифара (1555)

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  • Состязание муз с пиеридами

    Шедевры раннего Тинторетто

    "Состязание муз с пиеридами"

    Эта маленькая картина маслом, размеры которой составляли всего 46х91 см, выполнена на фрагменте крышки клавишного музыкального инструмента. Венеция - один из старейших центров музыкальной культуры Европы. В XVI веке город славился своими мастерами по изготовлению струнных инструментов, лютней, органов, клавесинов. Сам Тинторетто играл на лютне.

  • Портрет седобородого мужчины (ок. 1545)

    Шедевры раннего Тинторетто

    "Портрет седобородого мужчины" (ок. 1545)

    "Tintoretto - A Star was Born" - так называется выставка в Музее Вальрафа-Рихарца в Кельне. Экспонаты для нее предоставили музеи со всего мира. Немецкие арт-критики называют ее одним из главных событий года. На этом фото - "Портрет седобородого мужчины". Экспозиция открыта до 28 января 2018 года.

    Автор: Габи Ройхер, Наталия Королева


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