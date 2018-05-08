 Пашиняна выбрали со второй попытки: чего ждать от нового премьера Армении | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 08.05.2018
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Европа

Пашиняна выбрали со второй попытки: чего ждать от нового премьера Армении

8 мая парламент Армении избрал новым главой правительства лидера протестных акций Никола Пашиняна. О том, как это было и какими будут первыми шаги премьера - корреспондент DW из Еревана.

Никол Пашинян принимает поздравления после избрания премьер-министром Армении, 8 мая

Никол Пашинян принимает поздравления после избрания премьер-министром Армении, 8 мая

Во вторник, 8 мая, единственным кандидатом на пост главы правительства Армении был, как и неделю назад, лидер протестного движения, глава оппозиционной парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Никол Пашинян. 1 мая депутаты от партии власти - Республиканской партии Армении (РПА) - не поддержали его кандидатуру (за - 45 депутатов, против - 56). На этот раз помимо фракций партии "Дашнакцутюн" и блока "Царукян" за Пашиняна проголосовала и часть депутатов республиканцев - в общей сложности 59 парламентариев (против - 42).

Никол Пашинян: в кресло премьера со второй попытки

При этом в заявлении представителей РПА было отмечено, что так они поступают из-за создавшейся в стране ситуации и с целью, наконец, получить нового премьер-министра констуционным путем. По словам главы фракции республиканцев Ваграма Багдасаряна, депутаты от РПА договорились, что отдадут за Пашиняна ровно столько голосов, сколько необходимо для его избрания.

Весть о том, что Никол Пашинян стал премьер-министром, вызвала взрыв эмоций на площади Республики, где собрались десятки тысяч человек, следивших за ходом голосования в парламенте на больших экранах, которые были установлены на площади.

Люди с воздушными шариками на площади Республики в Ереване

Весть о том, что Никол Пашинян стал премьер-министром, вызвала взрыв эмоций на площади Республики

Люди скандировали "Победа! Победа!" и имя человека, воглавившего армянскую "бархатную революцию", - Никола Пашиняна. Сам новоизбранный глава правительства был сдержан, производя впечатление, будто он ни минуты не сомневался в том, что сумеет добиться цели.

Но что теперь? Чего следует ожидать от премьерства Пашиняна? Какими будут его первые шаги на посту главы правительства, который после прошлогодней конституционной реформы является главной политической фигурой в Армении?

Первая задача Пашиняна - честные выборы в парламент

"Пашинян уже говорил о том, что его правительство будет временным, и главной целью нового кабинета будет реформа избирательного законодательства и проведение честных и справедливых выборов в парламент", - делится с DW историк и политолог Микаэл Золян.

Рассуждая о том, какими будут первые шаги Пашиняна на новом посту, эксперт заявил, что сторонники оппозиции ждут от него освобождения политзаключенных, и, "скорее всего, это будет одним из первых его шагов" (например, 7 мая уже вышел на свободу один из них, Андриас Гукасян).

Массовая акция протеста в Ереване

Отставке прежнего премьер-министра Саргсяна предшествовали массовые акции протеста

"Однако, понятно, что ему придется не только осуществлять повседневное руководство страной, но и решать накопившиеся проблемы. В частности, коррупции в госаппарате, сращивания бизнеса и власти, монополизации отдельных сфер экономики", - объяснил Золян. И добавил, что при этом Пашиняну надо будет найти золотую середину: "Слишком решительные шаги могут вызвать отток капитала и негативно отразиться на экономике".

Пашинян не раз заверял, что при его власти не будет политических преследований и передела собственности, и он, скорее всего, будет следовать этой линии, хотя это, возможно, не очень понравится некоторым его сторонникам, ожидающих от него более радикальных мер, указывает Золян.

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Что касается сферы внешней политики, то, как обещал новый премьер, здесь резких движений не будет. Пашиняну нужно будет выстраивать прочные отношения с Западом и особенно с Россией, где его, как лидера революции, воспринимают с некоторой опаской, констатирует Микаэл Золян.

Для премьера настало время действовать

Как считает доктор экономических наук, профессор Татул Манасерян, Никол Пашинян должен начать свою работу с решения проблем, за нарастание которых сам критиковал прежнее правительство. "Речь идет в первую очередь о неверной кадровой политике властей. О том, что правительство только и делало, что лишь обещало людям изменения к лучшему. Надо будет завершить, наконец, нереализованные проекты (в частности, автомагистраль "Север-Юг"), имеющие большое значение для экономики страны", - отметил экономист в интервью DW.

По его мнению, Пашинян обязан создать "своего рода институт ответственности, кредит доверия людей должен быть оправдан как можно скорее, и начинать нужно с шагов, которые могут вселить в народ оптимизм". Манасерян уверен, что начать новому премьеру нужно с анализа всего того, что было сделано старым правительством, найти ключевые приоритеты, использовать национальные конкурентные преимущества.

"Очень важно найти профессионалов во всех сферах, смелее использовать возможности и знания молодежи", - продолжает профессор Манасерян. Он убежден, что Пашиняну удастся реализовать его программу по борьбе с коррупцией, ликвидации монополий и олигополий: "Саботажа со стороны пока еще правящей РПА не жду - им же жить в нашей стране. Думаю, сотрудничество просто жизненно необходимо", - полагает Татул Манасерян.

Кстати, на митинге, состоявшемся на площади Республики накануне вечером, Никол Пашинян сказал, что объявляет 8 мая нерабочим днем. Между тем улицы и площади столицы Армении превращаются в концертные площадки - люди вышли протестовать 13 апреля, а 8 мая они празднуют победу своей маленькой мирной ненасильственной "бархатной революции".

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  • Обезглавливание протестного движения

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жители и гости города относятся с пониманием

    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

  • Глава оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    1 мая на специальном заседании Национального собрания прошли выборы нового премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был лидер протестного движения, глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В итоге ему не удалось получить необходимое для избрания число голосов: Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против.

  • Протестующие блокируют дорогу в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение.

    Автор: Ольга Мищенко


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Новые протесты в Армении: Никол Пашинян борется за кресло премьера - DW Новости

Контекст

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный премьер-министром Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали массовые протесты в Ереване и других городах. После отставки они продолжились. (22.04.2018)  

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