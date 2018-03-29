Пасхальные яйца - необычные, забавные, пикантные

Перед праздниками и во время Пасхи в Германии проходят выставки и ярмарки пасхальных яиц. Что можно на них увидеть или купить?
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