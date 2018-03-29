Пасхальные яйца - необычные, забавные, пикантные

Пасхальные традиции лужицких сербов

Согласно традиции, в Светлое Христово Воскресенье дети в лужицких поселениях навещают своих крестных, а их здесь у каждого - до шести. В принесенные корзинки им кладут подарки - яйца, другие угощения, игрушки. Пасхальные яйца в Лужице с давних пор принято раскрашивать в Страстную пятницу, так как трудиться в такой день нельзя, однако это занятие работой не считается.