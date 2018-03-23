 Пасхальные традиции лужицких сербов | Фоторепортажи о Германии | DW | 26.03.2018
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Фоторепортажи

Пасхальные традиции лужицких сербов

История этого народа насчитывает более 1400 лет. На Пасху, которую лужицкие сербы отмечают по западному календарю, они раскрашивают яйца, жгут костры и устраивают конные процессии.

  • Во время одного из народных праздников

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Лужицкие сербы - западнославянский народ, земли которого более тысячи лет назад простирались между реками Заале и Одер. Современные лужичане сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян. Живут они в Восточной Германии, а также в некоторых районах Польши. Всего около 60 тысяч человек. Правами автономии это национальное меньшинство не обладает.

  • Монастырь Мариенштерн в Верхней Лужице

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Первое письменное упоминание лужицких сербов датировано седьмым столетием. В X веке они потеряли свою независимость, а также приняли христианство. В наши дни две трети из них - католики, одна треть - протестанты. Представитель лужицких сербов Станислав Тиллих (ХДС) в 2008 году был избран премьер-министром федеральной земли Саксония и занимает эту должность до сих пор.

  • Почтовая марка ГДР, посвященная традициям лужицких сербов

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Историческую область их проживания называют Лужицей (Lausitz). Среди традиций лужицких сербов особое место занимают пасхальные обычаи. Одним из этих обычаев является раскрашивание пасхальных яиц. Лужичане дарят их не только на этот праздник, но и по другим торжественным поводам, например, на свадьбы.

  • Пасхальные яйца

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Яйцо - символ жизни и плодородия. Разные узоры, рисунки и краски, традиционные для этого региона, имеют свои символические значения, должны приносить здоровье и счастье. Среди декоративных элементов распространены цветы, вьющиеся растения и звезды. Также часто встречаются изображения Распятия Христова, Агнца Божьего и Древа жизни.

  • Дети в традиционных лужицких костюмах

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Согласно традиции, в Светлое Христово Воскресенье дети в лужицких поселениях навещают своих крестных, а их здесь у каждого - до шести. В принесенные корзинки им кладут подарки - яйца, другие угощения, игрушки. Пасхальные яйца в Лужице с давних пор принято раскрашивать в Страстную пятницу, так как трудиться в такой день нельзя, однако это занятие работой не считается.

  • Пасхальные яйца

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Существуют разные техники. Самая старая из них - травление, для чего в очень далекие времена крашеные яйца просто клали на муравейники. Следы от муравьиной кислоты образовывали на них неравномерные и замысловатые узоры. Позже стали использовать молочную кислоту, которая образовывается во время квашения капусты, а сейчас применяют разбавленную соляную кислоту.

  • Пасхальное яйцо

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Для двух следующих техник используется воск. В первом случае его бесцветным слоем защищают места, на которых не должна оставаться краска. Для второй техники, чтобы нанести рисунок, используют разогретый цветной воск. Есть еще более сложный способ - техника царапания, когда орнамент наносится на поверхность крашеного яйца острым предметом. Он требует особого мастерства и осторожности.

  • Пасхальные яйца

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    О традициях раскрашивания пасхальных яиц рассказывает специальная выставка Музея лужицких сербов (Sorbisches Museum) в саксонском Баутцене. В бранденбургском Котбусе культуре этого народа посвящен Вендский музей (Wendisches Museum), однако в начале 2016 года его закрыли на длительную реконструкцию. Часть экспозиции перенесена в Городской музей (Stadtmuseum Cottbus).

  • Катание яиц

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Дети в лужицких поселениях до сих пор используют их для традиционной игры - катания пасхальных яиц (Waleien). Для этого нужны наклонная дорожки и углубление. Перед участниками стоит задача задеть яйцо, положенное первым игроком или оставшееся от предыдущих попыток. Катание яйца символизирует камень, скатившийся с Гроба Господня перед воскрешением Иисуса Христа.

  • Конная процессия

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Следующий пасхальный обычай лужицких сербов собирает много зрителей не только из этого региона. В Светлое Христово Воскресенье в таких праздничных конных процессиях в Лужице участвует в общей сложности около полутора тысяч всадников. Они несут благую весть из одного поселения в другое, приветствуя жителей пасхальными песнопениями.

  • Конная процессия

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Некоторые всадники держат распятия или фигуры восставшего из мертвых Иисуса Христа, а также церковные знамена. Участники самой долгой процессии проезжают в этот день целых 40 километров. Парадная форма состоит из черных сюртука и брюк, цилиндра и белой рубашки.

  • Конная процессия

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Традиция насчитывает уже много сотен лет. Первое письменное упоминание датировано 1541 годом, но своими корнями, как предполагают историки, она уходит еще в языческие времена. Проезжая мимо полей, пастбищ и садов, всадники молятся о хорошем урожае, защите и помощи для людей и домашних животных.

  • Кладбище в Лужице

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    В поселениях они делают остановки. Жители готовят для них праздничный стол. Перед отъездом всадники участвуют в молитве, которую читает местный священник. Проходит она обычно перед храмом или кладбищем. В преимущественно католической Верхней Лужице проводится девять таких процессий, но в них также участвуют протестанты и не только лужицкие сербы, хотя они, конечно же, составляют большинство.

  • Поход за пасхальной водой

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Следующий обычай совершается также в Светлое Христово Воскресенье, а участвуют в нем молодые лужицкие девушки и женщины. Рано утром еще до восхода солнца или даже ночью они отправляются к реке или другому источнику за пасхальной водой (Osterwasser). Считается, что эта вода, принесенная в праздничный день в глиняных сосудах, обладает целебными свойствами и особенно благоприятна для кожи.

  • Поход за пасхальной водой

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    В пути за пасхальной водой нужно молчать, а также делать все это тайком, чтобы никто не видел. Иначе вода потеряет свои свойства. Традиция также имеет языческие корни. Раньше водой ранним утром умывались прямо около реки, а также загоняли в нее домашний скот.

  • Пасхальные костер

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Завершим наш рассказ о пасхальных обычаях лужицких сербов традиционными пасхальными кострами, с которых, в принципе, все начинается. Повсюду в лужицких деревнях их разводят в Страстную пятницу.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Во время одного из народных праздников

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Лужицкие сербы - западнославянский народ, земли которого более тысячи лет назад простирались между реками Заале и Одер. Современные лужичане сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян. Живут они в Восточной Германии, а также в некоторых районах Польши. Всего около 60 тысяч человек. Правами автономии это национальное меньшинство не обладает.

  • Монастырь Мариенштерн в Верхней Лужице

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Первое письменное упоминание лужицких сербов датировано седьмым столетием. В X веке они потеряли свою независимость, а также приняли христианство. В наши дни две трети из них - католики, одна треть - протестанты. Представитель лужицких сербов Станислав Тиллих (ХДС) в 2008 году был избран премьер-министром федеральной земли Саксония и занимает эту должность до сих пор.

  • Почтовая марка ГДР, посвященная традициям лужицких сербов

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Историческую область их проживания называют Лужицей (Lausitz). Среди традиций лужицких сербов особое место занимают пасхальные обычаи. Одним из этих обычаев является раскрашивание пасхальных яиц. Лужичане дарят их не только на этот праздник, но и по другим торжественным поводам, например, на свадьбы.

  • Пасхальные яйца

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Яйцо - символ жизни и плодородия. Разные узоры, рисунки и краски, традиционные для этого региона, имеют свои символические значения, должны приносить здоровье и счастье. Среди декоративных элементов распространены цветы, вьющиеся растения и звезды. Также часто встречаются изображения Распятия Христова, Агнца Божьего и Древа жизни.

  • Дети в традиционных лужицких костюмах

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Согласно традиции, в Светлое Христово Воскресенье дети в лужицких поселениях навещают своих крестных, а их здесь у каждого - до шести. В принесенные корзинки им кладут подарки - яйца, другие угощения, игрушки. Пасхальные яйца в Лужице с давних пор принято раскрашивать в Страстную пятницу, так как трудиться в такой день нельзя, однако это занятие работой не считается.

  • Пасхальные яйца

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Существуют разные техники. Самая старая из них - травление, для чего в очень далекие времена крашеные яйца просто клали на муравейники. Следы от муравьиной кислоты образовывали на них неравномерные и замысловатые узоры. Позже стали использовать молочную кислоту, которая образовывается во время квашения капусты, а сейчас применяют разбавленную соляную кислоту.

  • Пасхальное яйцо

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Для двух следующих техник используется воск. В первом случае его бесцветным слоем защищают места, на которых не должна оставаться краска. Для второй техники, чтобы нанести рисунок, используют разогретый цветной воск. Есть еще более сложный способ - техника царапания, когда орнамент наносится на поверхность крашеного яйца острым предметом. Он требует особого мастерства и осторожности.

  • Пасхальные яйца

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    О традициях раскрашивания пасхальных яиц рассказывает специальная выставка Музея лужицких сербов (Sorbisches Museum) в саксонском Баутцене. В бранденбургском Котбусе культуре этого народа посвящен Вендский музей (Wendisches Museum), однако в начале 2016 года его закрыли на длительную реконструкцию. Часть экспозиции перенесена в Городской музей (Stadtmuseum Cottbus).

  • Катание яиц

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Дети в лужицких поселениях до сих пор используют их для традиционной игры - катания пасхальных яиц (Waleien). Для этого нужны наклонная дорожки и углубление. Перед участниками стоит задача задеть яйцо, положенное первым игроком или оставшееся от предыдущих попыток. Катание яйца символизирует камень, скатившийся с Гроба Господня перед воскрешением Иисуса Христа.

  • Конная процессия

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Следующий пасхальный обычай лужицких сербов собирает много зрителей не только из этого региона. В Светлое Христово Воскресенье в таких праздничных конных процессиях в Лужице участвует в общей сложности около полутора тысяч всадников. Они несут благую весть из одного поселения в другое, приветствуя жителей пасхальными песнопениями.

  • Конная процессия

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Некоторые всадники держат распятия или фигуры восставшего из мертвых Иисуса Христа, а также церковные знамена. Участники самой долгой процессии проезжают в этот день целых 40 километров. Парадная форма состоит из черных сюртука и брюк, цилиндра и белой рубашки.

  • Конная процессия

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Традиция насчитывает уже много сотен лет. Первое письменное упоминание датировано 1541 годом, но своими корнями, как предполагают историки, она уходит еще в языческие времена. Проезжая мимо полей, пастбищ и садов, всадники молятся о хорошем урожае, защите и помощи для людей и домашних животных.

  • Кладбище в Лужице

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    В поселениях они делают остановки. Жители готовят для них праздничный стол. Перед отъездом всадники участвуют в молитве, которую читает местный священник. Проходит она обычно перед храмом или кладбищем. В преимущественно католической Верхней Лужице проводится девять таких процессий, но в них также участвуют протестанты и не только лужицкие сербы, хотя они, конечно же, составляют большинство.

  • Поход за пасхальной водой

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Следующий обычай совершается также в Светлое Христово Воскресенье, а участвуют в нем молодые лужицкие девушки и женщины. Рано утром еще до восхода солнца или даже ночью они отправляются к реке или другому источнику за пасхальной водой (Osterwasser). Считается, что эта вода, принесенная в праздничный день в глиняных сосудах, обладает целебными свойствами и особенно благоприятна для кожи.

  • Поход за пасхальной водой

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    В пути за пасхальной водой нужно молчать, а также делать все это тайком, чтобы никто не видел. Иначе вода потеряет свои свойства. Традиция также имеет языческие корни. Раньше водой ранним утром умывались прямо около реки, а также загоняли в нее домашний скот.

  • Пасхальные костер

    Пасхальные традиции лужицких сербов

    Завершим наш рассказ о пасхальных обычаях лужицких сербов традиционными пасхальными кострами, с которых, в принципе, все начинается. Повсюду в лужицких деревнях их разводят в Страстную пятницу.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 
Немцы и яйца: история любви

  • Junges Kaninchen mit bunten Ostereier (Foto: picture-alliance/zb)

    Немцы и яйца: история любви (фотогалерея)

    Не только к Пасхе

    Немцы употребляют яйца в пищу, конечно, не только по случаю Пасхи. Они едят их на завтрак, обед и ужин, а также используют для украшения различных блюд.

  • Bauarbeiter als Eierbecher: Design von Alberto Alessi (Foto: picture-alliance/Xamax)

    Немцы и яйца: история любви (фотогалерея)

    Почти культ!

    Яйца к завтраку подают во всем мире. В Германии яйцо, сваренное всмятку, - важный атрибут воскресных завтраков: это чуть ли не произведение искусства, коронованное щепоткой соли!

  • Eierschalensollbruchstellenverursacher (Foto: cc-by-sa/Rotatebot)

    Немцы и яйца: история любви (фотогалерея)

    Для любителей "отсекать головы"

    Для того, чтобы быстрее и "без потерь" добраться до лакомых внутренностей, немцы используют аппарат для аккуратного разбивания яйца. Металлическая "шапочка" плотно надевается на яйцо, по ней ударяет шарик, в результате чего на скорлупе появляется трещина.

  • Braune Eier nebeneinander (Foto: picture-alliance/dpa)

    Немцы и яйца: история любви (фотогалерея)

    Житель Германии съедает более 230 яиц в год

    О том, что немцы с удовольствием едят яйца, свидетельствуют и статистические данные. Так, в 2016 году каждый житель Германии в среднем съел 235 яиц. Это на два яйца больше, чем в 2015 году. Большинство съеденных яиц снесли немецкие куры, остальные были импортированы из Польши и Нидерландов.

  • Rührei auf einem Teller (Foto: Fotolia/Eddie)

    Немцы и яйца: история любви (фотогалерея)

    Яичница-болтунья

    Исходя из того, что яйцо к завтраку - это святое, можно было бы предположить, что немцы - рекордсмены в поедании яиц. Но это не так. По данным американского маркетингового центра American Egg Board, мировыми лидерами являются американцы. В среднем они съедают более 260 яиц в год (на душу населения). Американцы больше любят яичницу-болтунью.

  • Braunes Ei in einem roten Eierbecher (Foto: picture-alliande/dpa)

    Немцы и яйца: история любви (фотогалерея)

    Какого цвета?

    Яйца, как известно, бывают двух цветов: белые и коричневые. Зависит цвет от породы кур. Раньше яйца с белой скорлупой пользовались в Германии большей популярностью. Когда появилась мода на экологически чистые продукты, спросом стали пользоваться коричневые яйца. Хотя, по данным экспертов, между белыми и коричневыми яйцами нет никакой качественной разницы.

  • Orange, blau und grün gefärbte Ostereier in einer grünen Schale (Foto: cc - by Daniel Rüd - nc)

    Немцы и яйца: история любви (фотогалерея)

    Крашенки круглый год

    Туристы, приехавшие в Германию, удивляются тому, что и в октябре в местных супермаркетах или булочных продаются разноцветные яйца. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, в 2016 году в Германии было продано аж 475 миллионов штук. Просто немцам нравится цветовое разнообразие! Кроме того, крашенки круглый год - это рай для ленивых и тех, у кого вечно нет времени, ведь яйца уже сварены вкрутую.

  • Belegtes Brötchen mit einer Tasse Kaffee (Foto: picture-alliance/Titus E. Czersk)

    Немцы и яйца: история любви (фотогалерея)

    В бутербродах

    В бутерброд с колбасой или сыром часто добавляют тонко нарезанное вареное яйцо. Если у вас аллергия на яйца и вы покупаете в кафе или булочной вот такую булочку, лучше переспросить продавца о наличии опасного в вашем случае продукта.

  • Osterbaum (Foto: imago/McPHOTO)

    Немцы и яйца: история любви (фотогалерея)

    Пасхальное дерево

    Яйца, конечно, не растут на деревьях. Однако украшать деревья или ветки в вазах цветными яйцами из пластмассы, дерева или, к примеру, бумаги - давняя пасхальная традиция. В Германии в 2015 году был установлен рекорд: 10 тысяч яиц развесили на дереве в своем саду представители семейства по фамилии Крафт из городка Зальфельд. Кто больше?

    Автор: Кейт Мюзер, Виктор Вайц


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Контекст

Пасхальные яйца - необычные, забавные, пикантные

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100 мест, которые нужно увидеть в Германии

В рейтинге - живописные замки, величественные храмы и другие памятники архитектуры, горы и заповедники, парки развлечений, а также один праздник - мюнхенский Октоберфест.  

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Единственный в Германии почтамт, принимающий послания пасхальному зайцу, работает под Бременом - в местечке с говорящим названием Остерайштедт.  

Пасхальные традиции лужицких сербов  

Немцы и яйца: история любви

Крашенки в Германии можно купить не только на Пасху. Яйца здесь едят на завтрак, обед и ужин.  

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