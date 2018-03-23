Пасхальные традиции лужицких сербов | Фоторепортажи о Германии | DW | 26.03.2018

Немцы и яйца: история любви (фотогалерея)

Крашенки круглый год

Туристы, приехавшие в Германию, удивляются тому, что и в октябре в местных супермаркетах или булочных продаются разноцветные яйца. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, в 2016 году в Германии было продано аж 475 миллионов штук. Просто немцам нравится цветовое разнообразие! Кроме того, крашенки круглый год - это рай для ленивых и тех, у кого вечно нет времени, ведь яйца уже сварены вкрутую.