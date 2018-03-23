Пасхальные традиции лужицких сербов | Фоторепортажи о Германии | DW | 26.03.2018

История этого народа насчитывает более 1400 лет. На Пасху, которую лужицкие сербы отмечают по западному календарю, они раскрашивают яйца, жгут костры и устраивают конные процессии.
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Перед праздниками и во время Пасхи в Германии проходят выставки и ярмарки пасхальных яиц. Что можно на них увидеть или купить?
Обычай предвосхищает приближение весны и символизирует наступление времени года, когда птицам пора образовывать пары и вить гнезда.
Лужичане - западнославянский народ, живущий в Восточной Германии на границе с Польшей.
В рейтинге - живописные замки, величественные храмы и другие памятники архитектуры, горы и заповедники, парки развлечений, а также один праздник - мюнхенский Октоберфест.
Одному из таких массовых народных гуляний в весенней Германии посвятил стихотворение Бертольт Брехт. Где и когда проходят самые крупные из них?
Около 67 процентов жителей Германии с радостью ожидают приближения праздника Пасхи. Об этом свидетельствуют данные репрезентативного опроса, проведенного на прошлой неделе. (14.04.2014)