 Пасхальные традиции Европы (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.03.2018
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Культура и стиль жизни

Пасхальные традиции Европы (фотогалерея)

Европа празднует Пасху. В каждой стране делают это по-своему. Пасхальные обычаи европейцев очень разнообразны: одни разжигают костры, другие обливаются водой, третьи примыкают к молчаливому шествию...

  • Ostereier und Hasen

    Пасхальные традиции Европы

    Германия: по следам пасхального зайца

    Разноцветные крашеные яйца в Германии традиционно приносит зайчик, пряча их в травке и под кустами. В пасхальное воскресенье ребятишки отправляются на поиски заветного "клада". Первое письменное упоминание об этой традиции относится к 1662 году. Сегодня к празднику Пасхи немцы готовятся заранее: в вазы они ставят ветки вербы, которые украшают искусно расписанными пустыми яйцами.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Польша: обливания на радость

    В так называемый "поливальный" или "обливанный" понедельник - сразу после Пасхи - польские парни обливают девушек водой из ведер, ушатов и водяных пистолетов. Впрочем, девушки в долгу не остаются и "платят" тем же. Обряд "смигус-дынгус" напоминает о знаменательном событии - крещении князя Мешко I в 966 году, обратившего Польшу в христианство.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Испания: покаянные шествия

    Святую неделю традиционно отмечают в Испании. Ежедневно, начиная с Вербного воскресенья и до Пасхи, по всей стране проходят шествия. Процессии босоногих кающихся, облаченных в длинные одеяния, маски и колпаки, следуют по улицам испанских городов, моля о прощении за все совершенные прегрешения.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Англия: постный обед и пушистый прутик

    В Страстную пятницу жители Англии едят чрезвычайно скромно. Зато в этот день подают традиционные булочки с изюмом, на которых глазурью нарисован крест. Еще одна местная традиция: дотрагиваться до пушистых веточек вербы, украшенных разноцветными яйцами. Англичане уверены, что это приносит счастье.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Италия: полная тишина

    Во время пасхальных праздненств шумная Италия погружается в тишину. Собравшиеся вместе верующие участвуют в молчаливых процессиях, следуя за церковным крестом, который проносят по городским улицам. Так они вспоминают о крестном пути Иисуса Христа. А в пасхальное воскресенье все внимают традиционному посланию папы римского "Граду и миру", которое он произносит на 60 языках.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Италия: соль праздника

    Кстати, в то время как немцы лакомятся шоколадными яйцами, итальянцы на Пасху предпочитают яства более основательные. К традиционной выпечке здесь относится "пасхальный торт" из соленого теста с вареными яйцами и шпинатом. В пару ему на праздничный стол подают еще и сладкий пирог в форме голубя.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Франция: молчание колоколов

    Во Франции на поиски пасхальных яиц и сладостей дети отправляются лишь в понедельник. В Чистый четверг и Страстную пятницу по всей стране молчат церковные колокола. Их перезвон в пасхальное воскресенье - знак особый: собравшимся теперь можно обнимать и целовать друг друга в честь праздника.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Финляндия: огнем и розгами

    В честь праздника в Финляндии "секут" друг друга березовыми прутьями. Слегка, конечно. Вспоминая тем самым о пальмовых ветвях, которыми Иисуса приветствовали в Иерусалиме. В пасхальное воскресенье процессии детей с барабанами и дудками возвещают об окончании траура. А под вечер здесь, как и в Германии, зажигают костры.

  • Osterlamm

    Пасхальные традиции Европы

    Германия: сладкие ягнята

    Пасхальные ягнята, которых в Германии подают на стол в виде выпечки из сладкого теста, напоминают о древнем ритуале жертвоприношения во время иудейского праздника Песах. Для христиан жертвенный агнец символизирует Иисуса, умершего на кресте во имя людей. С древней религией христианство роднит еще одна традиция - зажигание свечей, символизирующих жизнь.

    Автор: Сабине Ольце, Инга Ваннер


  • Ostereier und Hasen

    Пасхальные традиции Европы

    Германия: по следам пасхального зайца

    Разноцветные крашеные яйца в Германии традиционно приносит зайчик, пряча их в травке и под кустами. В пасхальное воскресенье ребятишки отправляются на поиски заветного "клада". Первое письменное упоминание об этой традиции относится к 1662 году. Сегодня к празднику Пасхи немцы готовятся заранее: в вазы они ставят ветки вербы, которые украшают искусно расписанными пустыми яйцами.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Польша: обливания на радость

    В так называемый "поливальный" или "обливанный" понедельник - сразу после Пасхи - польские парни обливают девушек водой из ведер, ушатов и водяных пистолетов. Впрочем, девушки в долгу не остаются и "платят" тем же. Обряд "смигус-дынгус" напоминает о знаменательном событии - крещении князя Мешко I в 966 году, обратившего Польшу в христианство.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Испания: покаянные шествия

    Святую неделю традиционно отмечают в Испании. Ежедневно, начиная с Вербного воскресенья и до Пасхи, по всей стране проходят шествия. Процессии босоногих кающихся, облаченных в длинные одеяния, маски и колпаки, следуют по улицам испанских городов, моля о прощении за все совершенные прегрешения.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Англия: постный обед и пушистый прутик

    В Страстную пятницу жители Англии едят чрезвычайно скромно. Зато в этот день подают традиционные булочки с изюмом, на которых глазурью нарисован крест. Еще одна местная традиция: дотрагиваться до пушистых веточек вербы, украшенных разноцветными яйцами. Англичане уверены, что это приносит счастье.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Италия: полная тишина

    Во время пасхальных праздненств шумная Италия погружается в тишину. Собравшиеся вместе верующие участвуют в молчаливых процессиях, следуя за церковным крестом, который проносят по городским улицам. Так они вспоминают о крестном пути Иисуса Христа. А в пасхальное воскресенье все внимают традиционному посланию папы римского "Граду и миру", которое он произносит на 60 языках.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Италия: соль праздника

    Кстати, в то время как немцы лакомятся шоколадными яйцами, итальянцы на Пасху предпочитают яства более основательные. К традиционной выпечке здесь относится "пасхальный торт" из соленого теста с вареными яйцами и шпинатом. В пару ему на праздничный стол подают еще и сладкий пирог в форме голубя.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Франция: молчание колоколов

    Во Франции на поиски пасхальных яиц и сладостей дети отправляются лишь в понедельник. В Чистый четверг и Страстную пятницу по всей стране молчат церковные колокола. Их перезвон в пасхальное воскресенье - знак особый: собравшимся теперь можно обнимать и целовать друг друга в честь праздника.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Финляндия: огнем и розгами

    В честь праздника в Финляндии "секут" друг друга березовыми прутьями. Слегка, конечно. Вспоминая тем самым о пальмовых ветвях, которыми Иисуса приветствовали в Иерусалиме. В пасхальное воскресенье процессии детей с барабанами и дудками возвещают об окончании траура. А под вечер здесь, как и в Германии, зажигают костры.

  • Osterlamm

    Пасхальные традиции Европы

    Германия: сладкие ягнята

    Пасхальные ягнята, которых в Германии подают на стол в виде выпечки из сладкого теста, напоминают о древнем ритуале жертвоприношения во время иудейского праздника Песах. Для христиан жертвенный агнец символизирует Иисуса, умершего на кресте во имя людей. С древней религией христианство роднит еще одна традиция - зажигание свечей, символизирующих жизнь.

    Автор: Сабине Ольце, Инга Ваннер


  

Контекст

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Пасхальные традиции Европы

Европа празднует Пасху. В каждой стране делают это по-своему. Пасхальные обычаи европейцев очень разнообразны: одни разжигают костры, другие обливаются водой, третьи примыкают к молчаливому шествию... (17.04.2014)  

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Рецепты постной кухни из Германии

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