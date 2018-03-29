Пасхальные традиции Европы (фотогалерея)

Европа празднует Пасху. В каждой стране делают это по-своему. Пасхальные обычаи европейцев очень разнообразны: одни разжигают костры, другие обливаются водой, третьи примыкают к молчаливому шествию...
Хотите - верьте, хотите - нет, но карнавал и Октоберфест в Германии законными праздниками не являются, а больше всего официальных выходных в году отмечают жители Аугсбурга. (17.04.2017)
Красить пасхальные яйца - обычай древний, но ассортимент пигментов в последнее время существенно изменился. И оказалось, что некоторые красители отнюдь не безвредны. (13.04.2017)