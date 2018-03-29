Пасхальные традиции Европы (фотогалерея)

Пасхальные традиции Европы

Италия: соль праздника

Кстати, в то время как немцы лакомятся шоколадными яйцами, итальянцы на Пасху предпочитают яства более основательные. К традиционной выпечке здесь относится "пасхальный торт" из соленого теста с вареными яйцами и шпинатом. В пару ему на праздничный стол подают еще и сладкий пирог в форме голубя.