Партия Орбана после победы в Венгрии намерена принять законы против НКО

После победы на парламентских выборах в Венгрии партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" намерена в скорейшем времени добиться принятия спорных законов. Законопроект, накладывающий ограничения на работу помогающих беженцам некоммерческих организаций, может быть принят уже в мае, сообщил в понедельник, 9 апреля, представитель фракции ФИДЕС Янош Халас. "Это вопрос суверенитета, речь идет о безопасности страны", - подчеркнул он.

Правые популисты радуются

Между тем одними из первых лидера партии ФИДЕС, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой на парламентских выборах поздравили европейские правые популисты. "Это хороший день для Европы", - заявили председатели фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) Александер Гауланд (Alexander Gauland) и Алис Вайдель (Alice Weidel). По их мнению, Венгрия при Орбане по-прежнему будет "защитным заслоном Европы". Венгры признали, "что их премьер-министр заботится прежде всего о своей стране и своих гражданах", говорится далее в заявлении.

Венгерские избиратели отвергли массовую иммиграцию в ЕС, написала в Twitter лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен. Нидерландский правый популист Герт Вилдерс поздравил Орбана с "отличным результатом" и заявил о "заслуженной победе".

Поздравления несмотря на "очевидные разногласия"

С победой на выборах Виктора Орбана поздравили и лидеры европейских стран и правительств. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) направила венгерскому коллеге письменные поздравления и напомнила о тесных отношениях двух стран, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). При этом Меркель указала на очевидные "разногласия" в сотрудничестве Берлина и Будапешта.

Глава МВД Германии и лидер консервативного Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заявил, что "рад победе" партии ФИДЕС. "Это вновь очень явная победа", - подчеркнул он перед заседанием правления ХСС в Мюнхене. Его партия продолжит поддерживать "партнерские" отношения с Орбаном, добавил Зеехофер.

В Варшаве видят в победе ФИДЕС подтверждение эмансипационной политики восточноевропейских стран. Такая политика делает Восточную Европу конструктивным партнером других европейских стран и Брюсселя, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманский.

"Защита общих ценностей - обязанность всех без исключения членов ЕС"

В свою очередь глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал европейцев к решительным действиям. Страны Евросоюза должны остановить "неслыханный паникерский курс" и встать на защиту "человеческих ценностей, общности и мира в ЕС", подчеркнул он. Евросоюз создавался не для того, чтобы "предоставить дорогу национальным идеологам в правительствах", добавил Ассельборн.

Между тем председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Виктора Орбана с убедительной победой на выборах. 10 апреля глава он проведет с венгерским премьером телефонный разговор, "чтобы обсудить вопросы совместных интересов", сообщил представитель Еврокомиссии. При этом Юнкер и вся Еврокомиссия считают, что "общей обязанностью всех стран - членов ЕС без исключения является защита ценностей и принципов" Евросоюза, подчеркивается в заявлении.

48,5 процента голосов

На выборах накануне партия ФИДЕС во главе с правоконсервативным премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном набрала, по предварительным данным, 48,5 процента голосов. Таким образом, коалиция из ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии получает 134 места из 199 в Государственном собрании, что гарантирует ей две трети голосов в высшем законодательном органе страны. По итогам выборов 2014 года у коалиции в парламенте было также 133 голоса.

54-летний Виктор Орбан, которого критики, включая либерально настроенное городское население страны, ЕС и ООН, обвиняют в ксенофобии и расизме, возглавит правительство Венгрии четвертый раз в общей сложности и третий раз подряд. Свою предвыборную кампанию политик построил на националистической риторике, пугая избирателей массовым наплывом мигрантов и выставляя себя защитником национального суверенитета и "христианской Европы".

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