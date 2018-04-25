 Парламент Нидерландов проголосовал против вотума недоверия премьеру Рютте | Новости из Германии о Европе | DW | 26.04.2018
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Европа

Парламент Нидерландов проголосовал против вотума недоверия премьеру Рютте

Нидерландский парламент проголосовал против вотума недоверия главе правительства. Оппозиция обвиняет Марка Рютте в утаивании информации, касающейся отмены налога на дивиденды.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Премьер-министру Нидерландов Марку Рютте удалось преодолеть вотум недоверия в парламенте. В ходе голосования, проведенного по инициативе оппозиции в ночь на четверг, 26 апреля, лишь с небольшим перевесом голосов большинство парламентариев выразили Рютте свою поддержку.

Контекст

Выборы в Нидерландах показали, что популистов можно остановить. Европа должна извлечь из этого важный урок накануне предстоящих выборов в других странах, считает Бернд Ригерт. (16.03.2017)

Четыре партии договорились о формировании в Нидерландах правительственной коалиции. Переговоры о ее создании продлились семь месяцев. (09.10.2017)

Причиной голосования по вотуму недоверия послужила отмена правительственной коалицией налога на дивиденды. Многие оппозиционные депутаты обвиняют Рютте в том, что он утаивал информацию о подоплеке непопулярного решения.

Еще в ноябре 2017 года премьер заявлял, что не помнит, чтобы в период коалиционных переговоров, проходивших ранее в том же году, имелась подробная документация на эту тему. Однако во вторник, 24 апреля, правительство опубликовало документы, в которых почти на 60 страницах зафиксирован внутренний процесс принятия решения по отмене налога.

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    Если вам не хочется, чтобы тюльпаны продолжали расти в вазе (а они это умеют!), то не стоит наливать в нее много воды, а еще лучше - в нескольких местах проткнуть стебель иголкой или ножиком. Рост срезанных цветов будет остановлен. Однако настоящие любители тюльпанов предоставляют им полную свободу действий!

    Автор: Илле Симон, Виктор Вайц


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