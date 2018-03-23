 Парламент Каталонии остановил выборы президента автономии | Новости из Германии о Европе | DW | 24.03.2018
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Европа

Парламент Каталонии остановил выборы президента автономии

Выборы главы автономии стали невозможны после решения Верховного суда Испании заключить под стражу ряд каталонских политиков. Их обвиняют в организации мятежа.

Задержанный кандидат в президенты автономии Жорди Туруль

Задержанный кандидат в президенты автономии Жорди Туруль

Парламент Каталонии в субботу, 24 марта, остановил выборы президента автономии после ареста очередного кандидата на пост главы Каталонии Жорди Туруля. Об отмене голосования заявил спикер парламента Роже Торрент. Выборы не могут проходить, поскольку кандидат должен лично присутствовать в парламенте, согласно решению Конституционного суда.

Контекст

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Парламент Каталонии попытался вернуть должность главы региона скрывающемуся в Бельгии Карлесу Пучдемону. Однако тот это решение не поддержал. (02.03.2018)

Жорди Туруль будет содержаться под стражей до суда, который состоится в октябре. Политик обвиняется в организации мятежа. Вместе с Турулем арестованы еще четыре государственных деятеля. "Я не успокоюсь, пока не увижу задержанных на свободе", подчеркнул спикер парламента.

Аресты политиков спровоцировали протесты в регионе в пятницу, 24 марта. В результате столкновений с полицией в Барселоне пострадали 35 человек, отмечает агентство AFP.

Отказы прежних кандидатов

Туруль являлся третьим кандидатом на пост главы автономии. В среду, 21 марта, стало известно, что находящийся под арестом Жорди Санчес снял свою кандидатуру с выборов. В начале марта от притязаний на пост президента Каталонии отказался бывший глава автономии - Карлес Пучдемон, который находится в Бельгии. В случае возвращения в Испанию Пучдемону также грозит задержание.

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Подобные действия были признаны КС Испании незаконными.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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