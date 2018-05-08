 Парламент Армении проголосовал за Пашиняна на посту премьера-министра | Новости из Германии о Европе | DW | 08.05.2018
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Европа

Парламент Армении проголосовал за Пашиняна на посту премьера-министра

В парламенте Армении состоялось второе голосование по кандидатуре нового главы правительства. Депутаты от правящей партии проголосовали за оппозиционера - лидера уличных протестов.

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян

Лидер протестного движения, глава оппозиционной парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Никол Пашинян со второй попытки избран премьер-министром Армении. За его кандидатуру во вторник, 8 мая, проголосовали 59 депутатов Национального собрания, 42 парламентария проголосовали против. Тысячи сторонников Пашиняна, собравшиеся еще с утра на площади Республики, ликуют, празднуя победу протестного движения.

Первым шагом Пашиняна станет поездка в Нагорный Карабах

Во время предвыборной речи лидер оппозиции не исключил, что в случае избрания главой правительства первой его поездкой станет визит в Нагорный Карабах 9 мая. "Первым моим шагом станет ознакомление с оперативной обстановкой на передовой линии", - указал он. Пашинян также пообещал, что в стране не будет преследований по политическим и экономическим мотивам. "В Армении не будет людей с льготными правами, все будут равны перед законом", - подчеркнул он.

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Одновременно политик заявил, что не будет заниматься "кадровым погромом" в системе госуправления, поскольку в ней работают "множество талантливых людей". Бизнес будет освобожден "от коррупционных схем", указал он. В общем и целом Пашинян пообещал, что не будет "тотально отвергать реформы и программы прежнего правительства". "Если не будет сомнений, то они будут продолжены. Программы, вызывающие сомнения, будут вновь поставлены на обсуждение. Если выяснится, что они неэффективны, они будут прекращены", - отметил он.

Пашинян был единственным кандидатом на пост премьер-министра. Для избрания ему было необходимо получить не менее 53 голосов.

Во время первого голосования 1 мая парламент Армении большинством голосов отклонил кандидатуру Пашиняна. После этого в Ереване и ряде городов республики начались новые протесты.

Протестующие в Армении добились отставки Сержа Саргсяна

Волна массовых протестов в столице и других городах Армении поднялась после того, как бывший президент страны Серж Саргсян был избран премьер-министром. Многотысячные протесты в стране начались 13 апреля. Должность главы правительства стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления с президентской на парламентскую. Под давлением протестующих 23 апреля Саргсян подал в отставку, однако акции протеста в стране продолжились.

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    Полиция предпринимает довольно жесткие меры против участников массовых акций протеста. Так, на проспекте Баграмяна, где расположены парламент и президентская резиденция, силы правопорядка растянули колючую проволоку, сюда подтянуты дополнительные силы - бронемашины, водометы, другая спецтехника. Манифестанты держат в руках вувузелы, барабаны, флаги и транспаранты.

  • Каждый день - десятки задержаний )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Каждый день - десятки задержаний

    В каждый день протеста стражи порядка задерживают десятки человек, многих из которых впоследствии отпускают. 22 апреля число задержанных превысило 200 человек. Полиция и спецназ также применили спецсредства для разгона демонстрантов.

  • Безрезультатные переговоры

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Безрезультатные переговоры

    22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.

  • Обезглавливание протестного движения

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Обезглавливание" протестного движения

    После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жители и гости города относятся с пониманием

    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Армении

    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

  • Глава оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    С первой попытки Пашинян не стал премьером

    1 мая на специальном заседании Национального собрания прошли выборы нового премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был лидер протестного движения, глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В итоге ему не удалось получить необходимое для избрания число голосов: Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против.

  • Протестующие блокируют дорогу в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Новая акция тотального гражданского неповиновения

    2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение.

    Автор: Ольга Мищенко


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Жители Армении требуют перемен

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Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный премьер-министром Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали массовые протесты в Ереване и других городах. После отставки они продолжились. (22.04.2018)  

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