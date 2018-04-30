Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Лидеру протестного движения, руководителю оппозиционной парламентской фракции "Елк" Николу Пашиняну не удалось занять пост премьер-министра Армении. Во время специального заседания Национального собрания страны, состоявшегося во вторник, 1 мая, против кандидатуры политика высказалось большинство депутатов. Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против. Для победы ему были необходимы минимум шесть голосов от фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) при условии голосования всех депутатов от оппозиционных партий.
В ходе заседания депутаты от РПА покинули зал заседаний парламента, чтобы выработать единое решение. После их возвращения прения продолжились. В частности, депутат от РПА Карен Бекарян призвал Пашиняна взять самоотвод, заявив, что "все посылы людей на улицах услышаны". Позднее глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян объявил о решении правящей партии голосовать против кандидатуры Никола Пашиняна на посту премьер-министра Армении. Никола Пашинян был единственным кандидатом на пост главы государства.
Согласно законодательству Армении, если глава правительства не избирается в ходе специального заседания парламента, то через семь дней проводятся новые выборы премьера. Кандидатов в премьеры может выдвинуть минимум треть от 105 депутатов парламента Армении. Если премьер-министр не избирается и во второй раз, то Национальное собрание распускается и назначаются новые парламентские выборы. Они должны пройти в течение 30-45 дней.
Пашинян заявлял о намерениях проводить последовательную внешнюю политику
Ранее Пашинян заявил, что в качестве премьера он предпримет шаги по подготовке внеочередных парламентских выборов, которые будут проведены "законным, честным и справедливым" образом. Кроме того, политик отметил, что не видит никаких угроз для "армяно-российских стратегических союзнических отношений". При этом он намерен развивать отношения с Ираном, Грузией, ЕС и США.
Во время своего выступления в Национальном собрании Пашинян также заявил о необходимости реализации права на самоопределение народа непризнанной Нагорно-Карабахской республики, отметив при этом, что многолетний конфликт должен быть урегулирован мирным путем. При этом политик также выступил за укрепление вооруженных сил страны. Сильная армия, по его словам, необходима для стабилизации отношений с Азербайджаном, проводящим "неконструктивную и агрессивную политику".
Пашинян призвал своих сторонников собраться на Площади Республики 1 мая, чтобы поддержать его. В центре Еревана, на Площади Республики перед началом специального заседания парламента собрались тысячи человек. Между тем к зданию парламента были стянуты полицейские подразделения.
Отставка Саргсяна под давлением улицы
Волна массовых протестов в Ереване и других армянских городах поднялась после того, как бывший президент страны Серж Саргсян был избран депутатами парламента премьер-министром. Протестные акции не прекращаются с 13 апреля. Должность главы правительства стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления с президентской на парламентскую. Под давлением протестующих 23 апреля Саргсян подал в отставку, однако акции протеста в стране продолжились.
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Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было
Против Саргсяна на посту премьера
Протесты в Ереване начались 13 апреля. Армяне вышли на улицы, протестуя против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна, который до этого два срока находился на посту президента. Ранее в Армении была принята конституционная реформа, предполагающая переход от президентской формы правления к парламентской.
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Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было
Армяне недовольны уровнем жизни в стране
70 процентов жителей страны недовольны социально-экономическим положением, низкими зарплатами и пенсиями, отсутствием рабочих мест и почти массовой миграцией, отмечает директор Института философии и права Академии наук Армении Геворг Погосян. При этом колоссальное недовольство, по его словам, вызывает несменяемость власти.
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Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было
Никол Пашинян - лидер протестов и парламентской оппозиции
Акции протеста проходят под руководством Никола Пашиняна - лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" ("Выход"). Через несколько дней после начала протестов Пашинян объявил о "революционной ситуации" в республике и начале "бархатной революции". "Сегодня состоится самый крупный митинг в истории Армении", - сказал депутат своим сторонникам 17 апреля.
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Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было
"Тотальные акции неповиновения"
Полиция называет протесты незаконными и распространяет соответствующие заявления. Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян вручил такое уведомление лидеру оппозиции Николу Пашиняну, однако тот демонстративно порвал документ, заявив о начале "тотальных акций неповиновения".
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Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было
Жесткие меры правоохранительных органов
Полиция предпринимает довольно жесткие меры против участников массовых акций протеста. Так, на проспекте Баграмяна, где расположены парламент и президентская резиденция, силы правопорядка растянули колючую проволоку, сюда подтянуты дополнительные силы - бронемашины, водометы, другая спецтехника. Манифестанты держат в руках вувузелы, барабаны, флаги и транспаранты.
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Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было
Каждый день - десятки задержаний
В каждый день протеста стражи порядка задерживают десятки человек, многих из которых впоследствии отпускают. 22 апреля число задержанных превысило 200 человек. Полиция и спецназ также применили спецсредства для разгона демонстрантов.
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Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было
Безрезультатные переговоры
22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.
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Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было
"Обезглавливание" протестного движения
После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.
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Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было
Жители и гости города относятся с пониманием
Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.
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Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было
В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Армении
Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.
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Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было
К протестующим присоединились военные
В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.
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Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было
Победа демонстрантов
В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.
Автор: Ольга Мищенко