Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Лидеру протестного движения, руководителю оппозиционной парламентской фракции "Елк" Николу Пашиняну не удалось занять пост премьер-министра Армении. Во время специального заседания Национального собрания страны, состоявшегося во вторник, 1 мая, против кандидатуры политика высказалось большинство депутатов. Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против. Для победы ему были необходимы минимум шесть голосов от фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) при условии голосования всех депутатов от оппозиционных партий.

В ходе заседания депутаты от РПА покинули зал заседаний парламента, чтобы выработать единое решение. После их возвращения прения продолжились. В частности, депутат от РПА Карен Бекарян призвал Пашиняна взять самоотвод, заявив, что "все посылы людей на улицах услышаны". Позднее глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян объявил о решении правящей партии голосовать против кандидатуры Никола Пашиняна на посту премьер-министра Армении. Никола Пашинян был единственным кандидатом на пост главы государства.

Согласно законодательству Армении, если глава правительства не избирается в ходе специального заседания парламента, то через семь дней проводятся новые выборы премьера. Кандидатов в премьеры может выдвинуть минимум треть от 105 депутатов парламента Армении. Если премьер-министр не избирается и во второй раз, то Национальное собрание распускается и назначаются новые парламентские выборы. Они должны пройти в течение 30-45 дней.

Пашинян заявлял о намерениях проводить последовательную внешнюю политику

Ранее Пашинян заявил, что в качестве премьера он предпримет шаги по подготовке внеочередных парламентских выборов, которые будут проведены "законным, честным и справедливым" образом. Кроме того, политик отметил, что не видит никаких угроз для "армяно-российских стратегических союзнических отношений". При этом он намерен развивать отношения с Ираном, Грузией, ЕС и США.

Во время своего выступления в Национальном собрании Пашинян также заявил о необходимости реализации права на самоопределение народа непризнанной Нагорно-Карабахской республики, отметив при этом, что многолетний конфликт должен быть урегулирован мирным путем. При этом политик также выступил за укрепление вооруженных сил страны. Сильная армия, по его словам, необходима для стабилизации отношений с Азербайджаном, проводящим "неконструктивную и агрессивную политику".

Пашинян призвал своих сторонников собраться на Площади Республики 1 мая, чтобы поддержать его. В центре Еревана, на Площади Республики перед началом специального заседания парламента собрались тысячи человек. Между тем к зданию парламента были стянуты полицейские подразделения.

Отставка Саргсяна под давлением улицы

Волна массовых протестов в Ереване и других армянских городах поднялась после того, как бывший президент страны Серж Саргсян был избран депутатами парламента премьер-министром. Протестные акции не прекращаются с 13 апреля. Должность главы правительства стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления с президентской на парламентскую. Под давлением протестующих 23 апреля Саргсян подал в отставку, однако акции протеста в стране продолжились.

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