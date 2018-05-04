Париж осудил высказывания Трампа о терактах 2015 года

Правительство Франции осудило высказывания президента США Дональда Трампа, касающиеся серии терактов в Париже в ноябре 2015 года. Как заявила в субботу, 5 мая, представитель Министерства иностранных дел Франции, французские власти порицают слова Трампа и требуют "уважения к памяти жертв". Как следует из заявления главы МИД Жана-Ива Ле Дриана, статистика насилия с применением оружия "не заставляет нас пересматривать выбор Франции по этому вопросу". "Свободное распространение оружия в обществе не является шагом против террористических нападений, напротив, оно может облегчить нападения такого рода", - заявил также Ле Дриан.

Накануне Трамп, во время выступления перед американскими оружейными лоббистами, заявил, что число жертв терактов в Париже было бы не таким высоким, если бы был открыт ответный огонь. "В Париже никто не носит оружия, мы все помним о 130 погибших плюс огромное количество людей, которые были ужасно, ужасно ранены", - заявил Трамп. По его словам, преступники "имели в запасе время и убивали одного за другим".

В результате ряда терактов, совершенных в Париже боевиками террористической организации "Исламское государство" 13 ноября 2015 года, - нескольких взрывов у стадиона "Стад де Франс", захвата заложников в концертном зале Bataclan и стрельбы в кафе и ресторанах - погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

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