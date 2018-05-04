 Париж осудил высказывания Трампа о терактах 2015 года | Новости из Германии о Европе | DW | 06.05.2018
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Европа

Париж осудил высказывания Трампа о терактах 2015 года

Дональд Трамп заявил, что число жертв в Париже было бы меньше, если бы кто-то открыл ответный огонь. В Париже потребовали от президента США "уважения к памяти жертв".

Мемориальная доска памяти одного из погибших во время терактов в Париже в ноябре 2015 года

Мемориальная доска памяти одного из погибших во время терактов в Париже в ноябре 2015 года

Правительство Франции осудило высказывания президента США Дональда Трампа, касающиеся серии терактов в Париже в ноябре 2015 года. Как заявила в субботу, 5 мая, представитель Министерства иностранных дел Франции, французские власти порицают слова Трампа и требуют "уважения к памяти жертв". Как следует из заявления главы МИД Жана-Ива Ле Дриана, статистика насилия с применением оружия "не заставляет нас пересматривать выбор Франции по этому вопросу". "Свободное распространение оружия в обществе не является шагом против террористических нападений, напротив, оно может облегчить нападения такого рода", - заявил также Ле Дриан.

Контекст

После парижских терактов французы все реже употребляют название "Исламское государство". Как вместо этого они именуют ИГ, и приживется ли новая аббревиатура в России - в материале DW. (23.11.2015)

В Брюсселе судят Салаха Абдеслама - одного из предполагаемых организаторов терактов в Париже. Пока его обвиняют в перестрелке с полицией Брюсселя, которая произошла за три дня до задержания Абдеслама в марте 2016 года. (05.02.2018)

Накануне Трамп, во время выступления перед американскими оружейными лоббистами, заявил, что число жертв терактов в Париже было бы не таким высоким, если бы был открыт ответный огонь. "В Париже никто не носит оружия, мы все помним о 130 погибших плюс огромное количество людей, которые были ужасно, ужасно ранены", - заявил Трамп. По его словам, преступники "имели в запасе время и убивали одного за другим".

В результате ряда терактов, совершенных в Париже боевиками террористической организации "Исламское государство" 13 ноября 2015 года, - нескольких взрывов у стадиона "Стад де Франс", захвата заложников в концертном зале Bataclan и стрельбы в кафе и ресторанах - погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

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    Парижская трагедия

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    Свидетельство очевидца

    В полном зрителей зале был и журналист радиостанции Europe 1 Жюльен Пирс: "Несколько вооруженных людей вбежали, двое или трое без масок, у них было оружие, похожее на автоматы Калашникова. Они начали без разбора стрелять в толпу. Это продолжалось минут 10-15. Была жуткая паника. У них хватило времени как минимум трижды перезарядить оружие. Они были очень молодые".

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    С террористами, расстрелявшими по предварительным подсчетам до ста посетителей в "Батаклане", полиция Парижа разобралась быстро, штурмом освободив концертный зал. Во время штурма не обошлось без жертв. Общее число раненых достигает 200 человек. Погибло не менее 128 человек, по официальным данным.

  • Полиция задержала молодого человека по подозрению в причастности к терактам

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    Президент Франции, который вечером 13 ноября смотрел футбольный матч между сборной своей страны и сборной Германии, покинул стадион и экстренно созвал кризисный штаб. Руководство страны пошло на беспрецедентный шаг, впервые после Второй мировой войны объявив чрезвычайно положение на территории всей Франции и введя пограничный контроль.

  • На улицах Парижа в ночь с пятницы на субботу

    Парижская трагедия

    Ужасная ночь

    Ночь с пятницы на субботу была ужасной для множества жителей Парижа: стрельба и взрывы в разных точках города, сообщения о десятках жертв. "Весь город был освещен тревожным светом полицейских мигалок", - как сказала в прямом эфире корреспондент немецкого телевидения ARD. Многие станции метро были закрыты, но люди и без того боялись пользоваться подземкой.

  • Досмотр транспорта в Париже после терактов

    Парижская трагедия

    Армия и спецподразделения в Париже

    Париж пережил ночь и утро в в режиме ЧП: проверки на дорогах, в аэропортах, на железнодорожных станциях. Для обеспечения безопасности города задействованы 1500 солдат французской армии, а также силы спецподразделений. Закрыты многие публичные места - школы, университеты, музеи, библиотеки, бассейны и овощные рынки.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:30

Два года после теракта в парижском "Батаклане"

 

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Парижская трагедия

Волна терактов захлестнула столицу Франции в пятницу вечером. DW собрала фотографии, запечатлевшие город в состоянии шока и ужаса. (14.11.2015)  

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