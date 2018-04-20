Париж обвинил Москву в попытках запутать расследование химатаки в Сирии

Москва намеренно делает противоречивые заявления о версиях предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, чтобы ввести следствие в заблуждение, уверен министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. На протяжении нескольких дней после инцидента в Восточной Гуте российские официальные лица выступали с непоследовательными заявлениями: вначале они отрицали факт атаки в Думе, на следующий день заявляли, что ее совершили вооруженные группировки, затем говорили о западных манипуляциях, заявил он в пятницу, 20 апреля.

Теперь Россия распространяет видео, на которых утверждается, что в результате атаки погибли более 45 человек и большое число людей пострадали. Все это, по словам Ле Дриана, противоречит информации Парижа.

"Франция собрала множество свидетельств того, что 7 апреля в Думе произошла химическая атака, подлинность этих данных доказана. Медицинские НКО обнаружили следы химатаки на телах жертв… Симптомы более чем 500 пациентов без всяких сомнений соответствуют признакам воздействия газа. ВОЗ выявила факт химической атаки, и наши лаборатории подтвердили его", - говорится далее в заявлении.

Допустить экспертов ОЗХО в Думу

Одновременно Ле Дриан напомнил, что у экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) до сих пор нет доступа к месту химической атаки. По мнению главы МИД Франции, это также может свидетельствовать о попытке скрыть следы использования химоружия. Министр призвал предоставить "полный, немедленный и беспрепятственный доступ" группе ОЗХО в Думу.

В тот же день МИД ФРГ раскритиковал РФ за затянувшееся расследование предполагаемой химической атаки в Думе. "Кажется странным, что Россия говорит о гарантиях безопасности, потом высланная вперед команда ООН подвергается нападению и не получает безопасного доступа, но в то же время у команды российских журналистов есть возможность посетить место атаки", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Германии.

Начало расследования перенесено

Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск еще 14 апреля, но их несколько дней не пускали в Думу. Они намеревались отправиться в Восточную Гуту 18 апреля, но перенесли начало расследования, так как высланная вперед миссия ООН по обеспечению безопасности попала под обстрел. Россия и Сирия пытаются помешать расследованию предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, заключили после этого власти США.

По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. Западные страны обвиняют в атаке режим президента Башара Асада. РФ и Сирия сообщения о химической атаке отвергают.

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