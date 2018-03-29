 Париж выслал 20 экстремистов с правом на проживание во Франции | Новости из Германии о Европе | DW | 31.03.2018
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Европа

Париж выслал 20 экстремистов с правом на проживание во Франции

После недавнего нападения в Каркассоне и захвата заложников в супермаркете города Треб оппозиционно настроенные правые начали требовать активнее депортировать экстремистов из Франции.

Жерар Колон

Жерар Колон

Париж в минувшем году выслал 20 экстремистов, въехавших во Францию из других стран и получивших официальное право на проживание на французской территории. Об этом глава МВД страны Жерар Колон сообщил в интервью изданию Ouest-France, которое газета публикует в субботу, 31 марта.

Контекст

По словам главы МИД республики, у полиции есть основания предполагать, что задержанный был связан с радикальными экстремистами. Подозреваемый же утверждает, что планировал ограбление, а не теракт. (22.08.2015)

Правовое государство не может поступиться своими принципами, даже когда речь идет о террористах. История алжирца Меруана Бенхамеда, который готовил теракт против посольства России во Франции, - наглядный тому пример. (13.10.2013)

Заявление министра стало реакцией на недавнее нападение в Каркассоне и захват заложников в супермаркете города Треб, после которых в обществе - особенно со стороны оппозиционно настроенных правых - усилились требования о более активной депортации экстремистов.

"Это уже происходит", - подчеркнул Колон, добавив, что данные конкретные атаки "было сложно спрогнозировать". По словам министра, стоявший за нападениями выходец из Марокко, 25-летний Радуан Л. с 2015 года значился в полицейском списке потенциально радикальных элементов, однако при этом он "никак не проявлял готовности перейти" к решительным действиям. "Невозможно поместить за решетку все 26 тыс." человек, значащихся в регистре, убежден Жерар Колон.

Нападения в Каркассоне и Требе

Радуан Л., в пятницу, 23 марта, совершил нападение на автомобиль в Каркассоне. Затем преступник направился в расположенный неподалеку город Треб, ворвался в местный супермаркет и застрелил двух человек.  По данным полиции, злоумышленник объявил себя сторонником ИГ и требовал освободить Салаха Абдеслама, обвиняемого в соучастии в терактах в Париже в ноябре 2015 года.

В заложниках у преступника оказались восемь человек. Через несколько часов спецназ взял штурмом супермаркет, злоумышленник был застрелен. 45-летний Арно Бельтрам, добровольно обменявший себя на заложницу и находившийся в супермаркете наедине с преступником, помог спецназу координировать операцию, но был ранен во время штурма и скончался на следующий день.

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