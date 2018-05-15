 Папа римский Франциск в фильме Вима Вендерса | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.05.2018
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Культура и стиль жизни

Папа римский Франциск в фильме Вима Вендерса

Никогда еще кинематограф не получал столь близкого доступа к папе римскому. В Каннах состоялась премьера фильма "Папа Франциск, человек слова".

Режиссер Вим Вендерс и папа Франциск

Режиссер Вим Вендерс и папа Франциск

С конца 2013 года работал Вим Вендерс (Wim Wenders) над документальным фильмом о главе католической церкви. Свою новую ленту немецкий режиссер представил вне конкурса на Каннском кинофестивале. 96-минутный фильм "Папа Франциск, человек слова" знакомит с неординарным человеком и представляет собой экранную медитацию в лучших традициях Вендерса.

По следам Франциска Ассизского

Вначале камера долго осматривается в Ассизи. Этот городок в центральной Италии является местом рождения и начала религиозной деятельности святого Франциска Ассизского (1181-1226). Именно благодаря ему Ассизи стал противовесом тогдашнему католическому Риму. Родом из зажиточной семьи, Франциск возвел идею бедности, символизирующей обнаженность перед Богом, в положительный идеал. О деяниях основателя нищенствующего ордена, названного в честь него францисканским, за кадром рассказывает сам Вим Вендерс. Так звучал его голос в фильмах "Небо над Берлином" и "Соль земли".

Кинокамера следует на балкон собора Святого Петра за Хорхе Марио Бергольо, который по решению конклава стал в 2013 году главой католической церкви, путешествует с папой Франциском по всему миру: в трущобы Рио, в американскую тюрьму, на остров беженцев Лампедуза, в цыганский поселок на окраине Рима, к жертвам урагана на Филиппинах... 

Кадр из фильма Вима Вендерса Папа Франциск, человек слова

Благословление от Франциска. Кадр из фильма Вима Вендерса "Папа Франциск, человек слова"

Так называемые "сильные мира сего" - Трамп, Обама, Путин, Меркель - только коротко появляются в этом фильме. Да, Франциск встречался с ними. Но ближе ему другие люди. Мы видим, например, как папамобиль едет по улицам Рио-де-Жанейро, как Франциск раздает благословения. Вдруг папамобиль останавливается. Франциск увидел в толпе монахиню, с которой он познакомился еще в 1969 году. Два пожилых человека долгое время ведут сердечный разговор. Позже сестра Мария скажет: "Бог послал нам папу, какой сейчас нужен миру". Из таких эпизодов в значительной мере складывается киноповествование.

В одном из эпизодов фильма Франциск рассказывает, как однажды узнал о желании больного раком восьмилетнего ребенка поговорить с папой римским. Он позвонил, но ребенок спал. Папа позвонил во второй раз, но опять тщетно. Наконец, дозвонился до матери. Ослабленный мальчик уже не мог говорить, но прошептал в трубку слова благодарности за звонок. Через несколько часов после телефонного разговора ребенок умер. Франциск повторяет его слова: "Grazie, Grazie". Страдания в мире не дают ему оставаться спокойным.

Контекст

У ветерана современного немецкого кино Вима Вендерса есть еще одно страстное увлечение - он спасает пространство от забвения. (17.04.2015)

Завораживающие ракурсы, безупречные кадры, эмоциональные истории. Его лентам просто необходим широкий экран. Вим Вендерс относится к числу величайших мастеров кино. (14.08.2015)

Одно из прошений молитвы верных прозвучало на русском языке. Главы христианских церквей Иерусалима помолились о тех, "кто страдает на Святой земле". (01.04.2018)

Газете La Repubblica написала, что понтифик в беседе с журналистом Эудженио Скальфари отрицал существование ада. В Ватикане опровергли это, заявив, что разговор записан по памяти. (30.03.2018)

Пространные беседы, вырезанные из четырех интервью с Франциском, не утомляют и не кажутся слишком длинными благодаря технической уловке. Вим Вендерс, который ведет эти интервью, в кадре отсутствует. Франциск беседует напрямую с кинокамерой, оснащенной телесуфлером. Но вместо бегущего текста устройство показывает лицо Вима Вендерса. Франциск слышит его вопросы и отвечает, глядя как бы через Вендерса в кинообъектив. Это создает иллюзию интимности разговора, как будто обращенного напрямую к зрителю. Зритель видит устремленный на него взгляд понтифика, слышит его красивый, медленный итальянский и читает субтитры.

Фильм не о папе римском, а с его участием

В одном из интервью Вендерс сказал, что не хотел делать "биографический фильм о Франциске", но фильм "с его участием". Его интересуют идеи этого папы. В частности, его открытость по отношению ко всем людям, его внимание к социальным проблемам мира, угрозе климатической катастрофы. "Все это делает его уникальным", - резюмирует режиссер.

В одном из интервью папа провозглашает "нулевую терпимость" к насилию в отношении детей со стороны священнослужителей. "Церковь должна наказывать виновных", "поощрять просвещение" и сотрудничать с государственным правосудием.

То, как Франциск  подбирает слова, тон его голоса, - все это свидетельствует о том, что решение продуманное и возражений не терпящее. И вот сейчас, в начале 2018 года, никакая другая тема не занимает понтифика так сильно, как обвинения духовенства в Чили в педофелии. А ведь еще во время своего визита в Чили в январе, Франциск посчитал их недоказанными. Потом он публично извинился, встретился с жертвами, созвал всех чилийских епископов в Рим. "Нулевая терпимость, - говорит он в фильме. - Другого выхода нет: нулевая терпимость". Пример показывает, как далека еще ситуация в церкви от идеала, который провозглашал Франциск при избрании его папой. 

Вим Вендерс, сам католик, снял фильм не о церкви. Тем не менее, он показывает, что институт католической цекви с почти 2000-летней историей представляет собой одновременно и глобальное объединение верующих, и достаточно авторитарную структуру. Но после прихода на Святой Престол такого человека, как папа римский Франциск, она уже не может быть и не будет такой, какой была раньше.

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    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


Контекст

Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

Уже пять лет папа Франциск пытается реформировать Римско-католическую церковь. За это его хвалят и критикуют. Каков он - папа-реформатор? Об этом галерея DW. (13.03.2018)  

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