Папа римский Франциск в фильме Вима Вендерса

С конца 2013 года работал Вим Вендерс (Wim Wenders) над документальным фильмом о главе католической церкви. Свою новую ленту немецкий режиссер представил вне конкурса на Каннском кинофестивале. 96-минутный фильм "Папа Франциск, человек слова" знакомит с неординарным человеком и представляет собой экранную медитацию в лучших традициях Вендерса.
По следам Франциска Ассизского
Вначале камера долго осматривается в Ассизи. Этот городок в центральной Италии является местом рождения и начала религиозной деятельности святого Франциска Ассизского (1181-1226). Именно благодаря ему Ассизи стал противовесом тогдашнему католическому Риму. Родом из зажиточной семьи, Франциск возвел идею бедности, символизирующей обнаженность перед Богом, в положительный идеал. О деяниях основателя нищенствующего ордена, названного в честь него францисканским, за кадром рассказывает сам Вим Вендерс. Так звучал его голос в фильмах "Небо над Берлином" и "Соль земли".
Кинокамера следует на балкон собора Святого Петра за Хорхе Марио Бергольо, который по решению конклава стал в 2013 году главой католической церкви, путешествует с папой Франциском по всему миру: в трущобы Рио, в американскую тюрьму, на остров беженцев Лампедуза, в цыганский поселок на окраине Рима, к жертвам урагана на Филиппинах...
Благословление от Франциска. Кадр из фильма Вима Вендерса "Папа Франциск, человек слова"
Так называемые "сильные мира сего" - Трамп, Обама, Путин, Меркель - только коротко появляются в этом фильме. Да, Франциск встречался с ними. Но ближе ему другие люди. Мы видим, например, как папамобиль едет по улицам Рио-де-Жанейро, как Франциск раздает благословения. Вдруг папамобиль останавливается. Франциск увидел в толпе монахиню, с которой он познакомился еще в 1969 году. Два пожилых человека долгое время ведут сердечный разговор. Позже сестра Мария скажет: "Бог послал нам папу, какой сейчас нужен миру". Из таких эпизодов в значительной мере складывается киноповествование.
В одном из эпизодов фильма Франциск рассказывает, как однажды узнал о желании больного раком восьмилетнего ребенка поговорить с папой римским. Он позвонил, но ребенок спал. Папа позвонил во второй раз, но опять тщетно. Наконец, дозвонился до матери. Ослабленный мальчик уже не мог говорить, но прошептал в трубку слова благодарности за звонок. Через несколько часов после телефонного разговора ребенок умер. Франциск повторяет его слова: "Grazie, Grazie". Страдания в мире не дают ему оставаться спокойным.
Пространные беседы, вырезанные из четырех интервью с Франциском, не утомляют и не кажутся слишком длинными благодаря технической уловке. Вим Вендерс, который ведет эти интервью, в кадре отсутствует. Франциск беседует напрямую с кинокамерой, оснащенной телесуфлером. Но вместо бегущего текста устройство показывает лицо Вима Вендерса. Франциск слышит его вопросы и отвечает, глядя как бы через Вендерса в кинообъектив. Это создает иллюзию интимности разговора, как будто обращенного напрямую к зрителю. Зритель видит устремленный на него взгляд понтифика, слышит его красивый, медленный итальянский и читает субтитры.
Фильм не о папе римском, а с его участием
В одном из интервью Вендерс сказал, что не хотел делать "биографический фильм о Франциске", но фильм "с его участием". Его интересуют идеи этого папы. В частности, его открытость по отношению ко всем людям, его внимание к социальным проблемам мира, угрозе климатической катастрофы. "Все это делает его уникальным", - резюмирует режиссер.
В одном из интервью папа провозглашает "нулевую терпимость" к насилию в отношении детей со стороны священнослужителей. "Церковь должна наказывать виновных", "поощрять просвещение" и сотрудничать с государственным правосудием.
То, как Франциск подбирает слова, тон его голоса, - все это свидетельствует о том, что решение продуманное и возражений не терпящее. И вот сейчас, в начале 2018 года, никакая другая тема не занимает понтифика так сильно, как обвинения духовенства в Чили в педофелии. А ведь еще во время своего визита в Чили в январе, Франциск посчитал их недоказанными. Потом он публично извинился, встретился с жертвами, созвал всех чилийских епископов в Рим. "Нулевая терпимость, - говорит он в фильме. - Другого выхода нет: нулевая терпимость". Пример показывает, как далека еще ситуация в церкви от идеала, который провозглашал Франциск при избрании его папой.
Вим Вендерс, сам католик, снял фильм не о церкви. Тем не менее, он показывает, что институт католической цекви с почти 2000-летней историей представляет собой одновременно и глобальное объединение верующих, и достаточно авторитарную структуру. Но после прихода на Святой Престол такого человека, как папа римский Франциск, она уже не может быть и не будет такой, какой была раньше.
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Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви
Папа на обложке журнала
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Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви
Критика из Ватикана
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Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова