Папа римский осудил применение ядовитого газа в Сирии

Папа римский Франциск в воскресенье, 8 апреля, выступил с резким осуждением нападения с применением ядовитого газа в Сиирии. "Нет ни хороших, ни плохих войн, и ничего, что могло бы оправдать применение средств массового уничтожения в отношении невооруженных людей", - заявил Франциск во время воскресной службы в Ватикане. В свете поступающих "ужасных сообщений из Сирии о бомбардировках с десятками жертв" понтифик потребовал от политических и военных лидеров "избрать другой путь - путь переговоров, единственный, который может принести мир".

В свою очередь в МИД Турции также осудили применение химического оружия в Думе, за которым, по мнению ведомства, стоит сирийский "режим", чье использование химического оружия "известно международному сообществу".

Ряд благотворительных организаций исходят из того, что при сирийских воздушных нападениях на город Думу, который находится под контролем повстанцев, был использован хлорированный газ. Его жертвами могли стать до 150 человек. Официальные сирийские СМИ опровергают эти сообщения. Российский МИД назвал сообщения о химической атаке в Сирии "сфабрикованными".

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