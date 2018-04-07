 Папа римский осудил применение ядовитого газа в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.04.2018
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Мир

Папа римский осудил применение ядовитого газа в Сирии

Ничто не может оправдать применение оружия массового уничтожения, заявил папа Франциск. С осуждением атак с применением химического оружия выступил и турецкий МИД.

Сирийский город Дума, провинция Восточная Гута, 7 апреля 2018 г.

Сирийский город Дума, провинция Восточная Гута, 7 апреля 2018 г.

Папа римский Франциск в воскресенье, 8 апреля, выступил с резким осуждением нападения с применением ядовитого газа в Сиирии. "Нет ни хороших, ни плохих войн, и ничего, что могло бы оправдать применение средств массового уничтожения в отношении невооруженных людей", - заявил Франциск во время воскресной службы в Ватикане. В свете поступающих "ужасных сообщений из Сирии о бомбардировках с десятками жертв" понтифик потребовал от политических и военных лидеров "избрать другой путь - путь переговоров, единственный, который может принести мир".

Контекст

По данным гуманитарных организаций, в результате сброса бочковой бомбы с химикатами в Восточной Гуте погибли 150 человек. США хотят привлечь к ответственности Россию как сторонницу режима Асада. (08.04.2018)

В Ливане растет целое поколение сирийских детей, не имеющих дома и не получающих образования. Родители обеспокоены их будущим. Ведь семилетней войне в Сирии по-прежнему не видно конца. (21.03.2018)

В свою очередь в МИД Турции также осудили применение химического оружия в Думе, за которым, по мнению ведомства, стоит сирийский "режим", чье использование химического оружия "известно международному сообществу".

Ряд благотворительных организаций исходят из того, что при сирийских воздушных нападениях на город Думу, который находится под контролем повстанцев, был использован хлорированный газ. Его жертвами могли стать до 150 человек. Официальные сирийские СМИ опровергают эти сообщения. Российский МИД назвал сообщения о химической атаке в Сирии "сфабрикованными".

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    Автор: Павел Лось


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