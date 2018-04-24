 Панорамные картины по памяти (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.04.2018
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Культура и стиль жизни

Панорамные картины по памяти (видео)

Британский художник Стивен Уилтшир пишет по памяти панорамные картины с изображением разных городов. И они пользуются успехом.
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Панорамные картины по памяти (видео)

 

 

Контекст

Фотогалерея: Пауль Клее и Баухауз

В Мюнхене проходит выставка немецкого и швейцарского художника Пауля Клее. В Пинакотеке современности показывают картины, связанные с его работой в школе Баухауза. (15.03.2018)  

Как простой клерк может стать художником

В трудовых буднях - не только упорядоченность и монотонность. В них художники черпают вдохновение. (07.02.2018)  

"Световые" картины из Финляндии

Художник из Финляндии создает фантастические картины в темноте, используя только простые источники света. (04.01.2018)  

Пицца, которую нельзя съесть

Пицца стала культовым объектом и источником вдохновения для художников, фиксирующих преходящие моменты современного бытия. Выставка, посвященная пицце, проходит в Дюссельдорфе. (09.03.2018)  

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Панорамные картины по памяти (видео)  

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Панорамные картины по памяти (видео) 24.04.2018

Британский художник Стивен Уилтшир пишет картины по памяти. И они пользуются успехом.

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