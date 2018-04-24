Панорамные картины по памяти (видео)  

Британский художник Стивен Уилтшир пишет по памяти панорамные картины с изображением разных городов. И они пользуются успехом.
В Мюнхене проходит выставка немецкого и швейцарского художника Пауля Клее. В Пинакотеке современности показывают картины, связанные с его работой в школе Баухауза. (15.03.2018)
В трудовых буднях - не только упорядоченность и монотонность. В них художники черпают вдохновение. (07.02.2018)
Художник из Финляндии создает фантастические картины в темноте, используя только простые источники света. (04.01.2018)