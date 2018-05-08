Памятная дата 8 мая: как немцы вспоминают день победы над нацизмом

В Германии, как и в большинстве европейских стран, днем окончания Второй мировой войны в Европе считается 8 мая. Самым известным и примечательным событием, которое когда-либо проходило в Германии в этот день, было выступление тогдашнего федерального президента Рихарда фон Вайцзеккера (Richard von Weizsäcker) в сороковую годовщину окончания той войны, когда он впервые назвал 8 мая днем освобождения немцев от нацизма.

В последнее время официальные мероприятия, приуроченные к этому дню, проходят в Германии, как правило, только в круглые годовщины. Но это не значит, что о развязанной нацистами Второй мировой войне, об их чудовищных преступлениях немцам напоминают только раз в пять лет. Проработка собственной истории идет в Германии повседневно - в школах и при содействии бесчисленных общественных и частных инициатив.

8 мая в Германии: без официальных мероприятий

В расписании канцлера на текущую неделю не запланировано ничего, имеющего отношение к событиям 73-летней давности. Не исключено, правда, что Ангела Меркель поздравит с победой президентов Франции и Украины - Эмманюэля Макрона и Петра Порошенко, с которыми встретится 10 мая в Ахене. Если не глава правительства, то, быть может, кто-либо из министров или статс-секретарей собирается в этом году как-то проявить себя 8 мая? В Федеральном ведомстве печати и информации корреспонденту DW не смогли ответить на этот вопрос.

"8 мая было днем освобождения", - заявил Рихард фон Вайцзеккер 8 мая 1985 года

Сказали, что в официальных министерских календарях, в том числе, в планах уполномоченной правительства Германии по культуре ничего на этот счет не значится. Посоветовали спросить напрямую в министерстве обороны. Но и оттуда пришел негативный ответ. То же самое в бундестаге. В пресс-службе нижней палаты немецкого парламента корреспонденту DW несколько раздраженно напомнили, что текущая неделя - свободная от заседаний, и съезжаться из своих избирательных округов по случаю очередной годовщины окончания Второй мировой войны в Европе они не собираются.

Правда, некоторые депутаты бундестага, а также представители берлинского сената, как и каждый год, принимают участие в церемониях возложения венков к памятникам советским воинам в Берлине, которые проводят дипломаты из посольств стран бывшего СССР. Украинские дипломаты возлагают венки 8 мая, российские - традиционно 9-го.

Праздник в музее Берлин - Карлсхорст

Каждый год - а не только в круглые годовщины - большой праздник 8 мая проводит Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст, в здании которого, где раньше находилось офицерское казино училища инженерных войск вермахта, в ночь на 9 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне.

В программе праздника - детский хор музыкальной школы имени Шостаковича в берлинском районе Лихтенберг, каждый час экскурсии по музею на немецком, русском и английском языках, специальная экспозиция, посвященная первому десятилетию Красной Армии. Еще будет презентация доклада "Конец войны в СМИ", публичная дискуссия историков на тему "Рейхстаг - лучший советский трофей", показ старых художественных фильмов о войне - советских, французских и сделанных в ГДР, программа для детей и много другое. В 22.00 - традиционный "Тост за мир".

В этом зале был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии

Директор музея Йорг Морре (Jörg Morré) рассказал корреспонденту DW, что на праздник приходят в основном жители из соседних домов, многие с детьми, пенсионеры, но и немало русскоговорящих жителей Берлина, в том числе, переехавшие в немецкую столицу ветераны Великой Отечественной войны, которых и здесь становится все меньше. Приехали на праздник также делегации ветеранов из Беларуси и России, а также бывшие военнослужащие Западной группы войск СССР, которая была расквартирована в ГДР.

Из немецких официальных лиц, посетовал Морре, в этом году обещали быть только представители районных властей. Собирался заехать берлинский сенатор по культуре, но его отвлекли другие дела. "Может быть, зайдет сенатор внутренних дел Андреас Гайзель (Andreas Geisel), - предположил директор музея, - но не как официальное лицо, а по-соседски, он тут рядом живет".

Бункер истории в Берлине

Музей в Карлсхорсте - далеко не единственный в немецкой столице, рассказывающий о Второй мировой войне и преступлениях нацистов. Кроме государственных и общественных музеев, получающих дотации из казны, есть и частные, существующие исключительно за счет состоятельных энтузиастов и филантропов.

Энно Ленце

35-летний Энно Ленце (Enno Lenze) - один из них. Пару лет назад он за свои собственные полтора миллиона евро выкупил у города один из сохранившихся с военных времен берлинских бункеров. Таких бункеров - больших и поменьше - в немецкой столице десятки. Большинство стоит просто замурованными. Снести их практически невозможно. В начале 40-х годов прошлого века строили их так, чтобы выдерживали прямое попадание мощной авиационной бомбы.

Огромного труда, например, в свое время стоило уничтожить гитлеровский бункер. Саперы советской армии после окончания войны пытались его взорвать, но бункер только тяжело охнул, накренилась его круглая воздухозаборная башня, а в результате объект, оказавшийся на границе между Восточным и Западным Берлином, присыпали землей и оставили до лучших времен.

"Гитлер - как такое могло произойти"

Из примерно десятка приватизированных или арендованных берлинских бункеров большинство используется либо в коммерческих целях, например, для игры в пейнтбол, либо как своего рода фундамент под жилье. Рядом со столичной студией DW, в частности, какой-то богатый чудак построил себе на бункере дом, посадил в кадках деревья, а в самом бункере поместил частную коллекцию картин.

Энно Ленце открыл в своем бункере, служившим с 1942 года бомбоубежищем для сотрудников и пассажиров находившегося рядом в то время крупнейшего в Европе железнодорожного вокзала Anhalter Bahnhof, выставку-музей Berlin Story Bunker. 5 этажей с потолками высотой 2,5 метра. 6500 квадратных метров общей площади. Железобетонная крыша в четыре метра толщиной. Стены 2,5 метра. Внутри тишина, мобильные телефоны не работают.

Музей Berlin Story Bunker

На трех этажах превращенного в музей бункера расположилась документальная экспозиция "Гитлер - как такое могло произойти". Выставка представляет собой попытку всеобъемлющего генезиса национал-социализма, включая историю Второй мировой войны.

Авторы экспозиции ищут ответы на вопросы, как и почему Гитлер стал нацистом и антисемитом, как сумел привести к власти маргинальную поначалу партию НСДАП, как цивилизованные люди превратились в извергов, почему вермахт так легко завоевал Францию, имевшую армию размером не меньше, почему на Восточном фронте война велась на уничтожение, какую роль играла пропаганда в создании культа личности фюрера и так далее.

30 кинокамер для фюрера

В одном из залов бесконечной лентой идут кадры нацистской кинохроники, запечатлевшей возвращение Гитлера летом 1940 года после французской кампании в Берлин, где его встречает восторженная толпа.

Виланд Гибель

Историк Виланд Гибель (Wieland Giebel), проводящий на общественных началах экскурсии по бункеру, не поленился и подсчитал, что триумфальный проезд фюрера в открытой машине снимали как минимум на тридцать кинокамер. "Поддержка Гитлера составляла в то время 85-90 процентов, - констатировал Гибель. - Ни до, ни после в Германии не было момента с такой высокой поддержкой правительства".

Любовь к фюреру укреплялась не только виртуозной пропагандой, но и за счет "государства всеобщего благоденствия". "Людям дали возможность ездить в отпуска, сами отпуска стали длиннее, - поясняет историк, - матерей награждали, многое делалось для детей, приняли законы о защите молодежи и о защите материнства, то есть, делали то, что и делает диктатура для того, чтобы заручиться поддержкой большинства населения".

Лица еще живых

Значительное место экспозиции "Гитлер - как такое могло произойти" посвящено теме холокоста. Фотографии в одном из залов - не для слабонервных.

Это не горы зачастую обезличенных трупов, а снимки жертв погромов крупным планом - лица еще живых и умоляющих их пощадить еврейских женщин и девочек-подростков, с которых улюлюкающая толпа сорвала одежду и измывается. Убьют их всех позднее. Некоторых пару часов, других пару дней спустя.

Энно Ленце рассказал корреспонденту DW, что именно эти фотографии производят особенно сильное впечатление на посетителей бункера, среди которых примерно треть - это школьники. Учителей и родителей с детьми на входе в бункер специально предупреждают, что в одном из залов есть особенно жесткие фотографии.

"Все это мы делаем потому, - пояснил Виланд Гибель, - что считаем своим долгом показать, каковы результаты расизма, национализма, шовинизма, чувства превосходства, показать, что происходит, когда к власти приходят нацисты". А их методы используются и поныне.

Например, деление людей на хороших и врагов народа, контроль над средствами массовой информации, напомнил Энно Ленце. И, кстати, многие забывают, что главным предвыборным лозунгом Гитлера, добавил он, был такой: "Сделаем Германию снова великой"!

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