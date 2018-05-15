Памяти Елены Греминой

Драматург, режиссер, директор Театра.doc Елена Гремина умерла утром 16 мая в реанимации Боткинской больницы. По данным "МБХ Медиа", причиной смерти стала почечная и сердечная недостаточность.
Елена Гремина - автор пьес, написанных на основе документальных материалов и поставленных в Театре.doc: "Сентябрь.doc" (о захвате заложников в Беслане), "Час восемнадцать" (о Сергее Магнитском) и "Двое в твоем доме" (о домашнем аресте белорусского оппозиционера Владимира Некляева). Последние два спектакля были номинированы на "Золотую маску". Она не посто создала великолепный сценический коллектив, но стала вдохновителем целого направления в российском театре, которое опирается на максимально точное художественное отражение современной действительности. Это стоило ей лично и ее Театру.doc немалых неприятностей.
Вспоминая Елену Гремину, мы приводим короткий фрагмент из ее интервью - одного из многих, которые она дала Deutsche Welle в последние годы.
DW: Насколько политизировано сегодня театральное сообщество в России?
Елена Гремина: Люди пытаются бежать от политики, но она их догоняет...
- Как живется сегодня независимым театральным художникам в России? Стало легче в последнее время? Или тяжелее?
- Конечно, все тяжелее и тяжелее. Но это мобилизует.
- Есть ли в планах вашего театра поставить что-то об актуальной ситуации на Украине и вокруг нее?
- Я считаю, что прежде всего это должны делать сами украинские коллеги. Мы показывали в рамках фестиваля "Новая пьеса" "Дневники Майдана" Наташи Ворожбит и Андрея Мая. И мы всегда готовы принять у себя украинские спектакли.
- Какую роль может или должен играть театр сегодня? Отличаются ли задачи театра государственного от задач театра независимого?
- Театр - мощное средство для самопознания человека. А для художника сейчас важно одно: сильный мотив, ясный ответ на вопрос: "Зачем я это делаю здесь и сейчас?"
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Автор: Ксения Сафронова