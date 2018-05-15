 Памяти Елены Греминой | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.05.2018
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Культура и стиль жизни

Памяти Елены Греминой

В Москве на 62-м году жизни скончалась Елена Гремина - директор и один из основателей Театра.doc. Она всегда боролась за независимость театра, за то, чтобы он точно отражал действительность.

Елена Гремина

Елена Гремина во время акции в поддержку "узников Болотной"

Драматург, режиссер, директор Театра.doc Елена Гремина умерла утром 16 мая в реанимации Боткинской больницы. По данным "МБХ Медиа", причиной смерти стала почечная и сердечная недостаточность.

Елена Гремина - автор пьес, написанных на основе документальных материалов и поставленных в Театре.doc: "Сентябрь.doc" (о захвате заложников в Беслане), "Час восемнадцать" (о Сергее Магнитском) и "Двое в твоем доме" (о домашнем аресте белорусского оппозиционера Владимира Некляева). Последние два спектакля были номинированы на "Золотую маску". Она не посто создала великолепный сценический коллектив, но стала вдохновителем целого направления в российском театре, которое опирается на максимально точное художественное отражение современной действительности. Это стоило ей лично и ее Театру.doc немалых неприятностей.

Контекст

Один из самых известных независимых театральных проектов России получил уведомление о расторжении договора на аренду. (16.10.2014)

Арендодатель расторг договор с Театром.doc, а директора театра Елену Гремину вызвали в прокуратуру. По ее мнение, возможной причиной усиленного внимания со стороны властей является спектакль "Болотное дело". (29.05.2015)

Премьера документального спектакля "Болотное дело" состоялась в среду, 6 мая, в московском Театре.doc. Поставлен он на основе интервью с фигурантами дела и их родственниками. (07.05.2015)

Каждый спектакль московского Театра.doc - не только театральное, но и общественное событие. Не стала исключением и премьера, на которой побывал корреспондент DW. (19.12.2016)

Вспоминая Елену Гремину, мы приводим короткий фрагмент из ее интервью - одного из многих, которые она дала Deutsche Welle в последние годы.

DW: Насколько политизировано сегодня театральное сообщество в России?

Елена Гремина: Люди пытаются бежать от политики, но она их догоняет...

- Как живется сегодня независимым театральным художникам в России? Стало легче в последнее время? Или тяжелее?

- Конечно, все тяжелее и тяжелее. Но это мобилизует.

- Есть ли в планах вашего театра поставить что-то об актуальной ситуации на Украине и вокруг нее?

- Я считаю, что прежде всего это должны делать сами украинские коллеги. Мы показывали в рамках фестиваля "Новая пьеса" "Дневники Майдана" Наташи Ворожбит и Андрея Мая. И мы всегда готовы принять у себя украинские спектакли.

- Какую роль может или должен играть театр сегодня? Отличаются ли задачи театра государственного от задач театра независимого?

- Театр - мощное средство для самопознания человека. А для художника сейчас важно одно: сильный мотив, ясный ответ на вопрос: "Зачем я это делаю здесь и сейчас?"

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  • Опера Тангейзер Тимофея Кулябина

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  • Кирилл Серебренников

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    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

Какие спектакли запрещали в СССР и России

27 марта отмечается Всемирный день театра. DW вспоминает постановки, которые оказались под запретом в СССР и России. (27.03.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт Театра.doc

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За что на самом деле задержали Кирилла Серебренникова - DW Новости (22.08.2017)  

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