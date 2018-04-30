 Палата общин Великобритании приняла ″поправку Магнитского″ | Новости из Германии о Европе | DW | 01.05.2018
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Европа

Палата общин Великобритании приняла "поправку Магнитского"

"Поправка Магнитского" позволит Великобритании запрещать въезд в страну тем, кто ответственен за грубое нарушение прав человека. Лондон также обяжет офшорные зоны раскрывать имена бенефициаров компаний.

Парламент Великобритании

Парламент Великобритании

Палата общин британского парламента приняла законопроект "О санкциях и борьбе с отмыванием денег", сообщает во вторник, 1 мая, агентство Reuters. В него включена поправка, которая аналогична "акту Магнитского", а также норма о раскрытии имен владельцев офшорных фирм в британских заморских территориях. Теперь законопроект поступит на рассмотрение в Палату лордов.

"Поправка Магнитского"

Поправка, аналогичная "акту Магнитского", позволит Великобритании запрещать выдачу виз и въезд гражданам, которые причастны к коррупции или грубым нарушениям прав человека.

Эту поправку внес МИД Великобритании, ее поддержали обе крупнейшие партии парламента, так что она была принята без голосования. "Сегодня важный момент в парламенте, поскольку "поправка Магнитского", направленная против серьезных нарушителей прав человека, добавлена к закону о санкциях. Это позволит Соединенному Королевству действовать против тех, кто ответственен за серьезные правонарушения по всему миру", - написал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter.

Первую часть "акта Магнитского", которая касалась заморозки активов тех, кто виновен в серьезных нарушениях прав человека, Великобритания приняла в 2017 году

Контекст

Российские олигархи хранят в британских офшорах в пять раз больше денег, чем в самой Великобритании. Основная часть этих средств размещена на Британских Виргинских островах, сообщила газета Sunday Times. (30.04.2018)

В "Райских досье" упоминаются Шувалов, Усманов, Абрамович, Сечина. DW пересказывает основные факты о компаниях россиян в офшорах. (06.11.2017)

Великобритания извлекла уроки из отравлений Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля, Лондон будет оказывать давление на Россию. Об этом в эксклюзивном интервью DW заявил глава британского МИДа Борис Джонсон. (20.03.2018)

"Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В черный список Вашингтон вносит лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека. Аналоги этой нормы есть в Канаде, Литве и Эстонии.

Раскрытие информации о владельцах офшоров

Депутаты Палаты общин также обязали раскрывать имена владельцев фирм в офшорах в британских заморских территориях, таких как Каймановы и Британские Виргинские острова. До конца 2020 года должен быть создан публичный реестр бенефициаров. Эту норму в парламент внесли лейбористы, консерваторы поддержали их.

Принятие закона приведет к раскрытию имен российских бизнесменов, у которых есть активы в британских офшорах. В офшорах Каймановых и Британских Виргинских островов россияне хранят 34 млрд фунтов (около 47 млрд долларов).

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    … и их ближайшие родственники

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    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Виолончель в кустах

    Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.

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    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Обещал, но не продал

    Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.

  • China Jackie Chan Schauspieler

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    Не только политики

    Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.

  • Island Proteste gegen Premierminister Gunnlaugson

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Ушел в отставку… временно

    Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.

    Автор: Ирина Филатова


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Как Роналду и другие звезды футбола уходят от налогов

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"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

Что общего у глав государств, звезд Голливуда и футбола? У них есть офшорные фирмы, открытые с помощью Mossack Fonseca. Кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW. (06.04.2016)  

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