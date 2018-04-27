 Павел Дуров призвал москвичей выйти на митинг за свободу интернета | Новости из Германии о России | DW | 29.04.2018
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Россия

Павел Дуров призвал москвичей выйти на митинг за свободу интернета

Основатель Telegram назвал мероприятие историческим шансом и подчеркнул важность активного участия пользователей. Акция пройдет 30 апреля на проспекте Сахарова.

Павел Дуров

Павел Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал москвичей выйти на митинг за свободу интернета, который состоится 30 апреля. В своем сообщении в социальной сети "В контакте" в воскресенье, 29 апреля, Дуров назвал планируемое мероприятие "историческим шансом для москвичей выразить общую позицию".

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По мнению создателя мессенджера, в нынешней ситуации активное участие пользователей "может поменять ход истории", поскольку будущее российского интернета находится в их руках. При этом в случае бездействия пользователей страна может лишиться других популярных онлайн-сервисов помимо Telegram, подчеркнул Дуров.

Согласованный с властями митинг против блокировки мессенджера, организатором которого является "Либертарианская партия России", пройдет на проспекте Сахарова. По словам организаторов, в понедельник подобная акция состоится в Калининграде.

Попытки заблокировать мессенджер

Таганский районный суд города Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера на территории РФ за отказ Telegram предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки переписок пользователей. Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке.

В борьбе против мессенджера ведомство ограничило доступ к 18 миллионам сторонних сайтов (IP-адресов). В числе заблокированных оказались сервисы таких крупных международных компаний как Google, Amazon, Microsoft, мессенджер Viber и многие другие. Между тем, Telegram по-прежнему продолжает работать в России.

Ранее Дуров заявил, что мессенджер будет "использовать встроенные методы обхода блокировок". Основатель Telegram сообщил также о намерении предоставить биткоин-гранты администраторам Proxy и VPN, которые помогают обходить блокировку мессенджера.

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