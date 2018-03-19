 О том, как Bild заранее ″поздравила″ Путина с победой | Выборы в России | DW | 18.03.2018
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Выборы в России

О том, как Bild заранее "поздравила" Путина с победой

В соцсетях много шуму наделал русскоязычный заголовок в немецкой газете Bild, которым она заранее "поздравила" Путина с победой. Но что это за поздравление? DW его прочитала.

Газета Bild с поздравлением Владимиру Путину

Газета Bild с "поздравлением" Владимиру Путину

"БИЛЬД поздравляет Владимира Путина с победой на выборах", - такой заголовок на русском языке поместила самая массовая немецкая газета Bild  в номере за 17 марта 2018 года, то есть за день до президентских выборов в России. В соцсетях тут же появились короткие видеоролики о том, что вот, мол, даже немцы "спешат поздравить" победителя. На самом деле это не совсем так, точнее - совсем не так.

Контекст

Перед выборами президента РФ участники круглого стола в Берлине обсуждали перспективы отношений Запада с Москвой, будущее российской политсистемы и причины популярности Путина в ФРГ. (17.03.2018)

В переизбрании президента РФ Владимира Путина на пост главы государства в Германии никто не сомневается. Но DW решила выяснить, что пишут немецкие СМИ о других кандидатах. (18.03.2018)

В коротенькой заметке под наделавшим столько шуму заголовком перечисляются, в общем-то, известные всем факты: что соперники Путина по предвыборной гонке не имеют шансов на победу, что государственный ВЦИОМ предсказал победу хозяину Кремля с результатом не менее 69 процентов, что государственные телеканалы заполнены, как выразилась газета, "бессовестной пропутинской пропагандой", что российская оппозиция опасается фальсификаций результатов голосования. В отдаленных районах, например в Чечне, напоминает Bild, Путин в 2012 году набрал 99 процентов голосов при активности избирателей в 99 процентов.

Приводит газета и слова оппозиционного политика Алексея Навального, которого власти не допустили к участию в выборах в качестве кандидата и, как известно, единственного реального соперника Владимира Путина. Навальный так объясняет газете свой призыв бойкотировать голосование: "Потому что это не выборы, а обман. Тот, кто все же пойдет на выборы, легитимирует эту процедуру".

Именно поэтому газета Bild и решила "поздравить"  "старого и нового президента" Владимира Путина заранее с предрешенной "победой".       

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    Автор: Максим Нелюбин, Ксения Сафронова


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