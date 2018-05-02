 Очередная попытка сформировать правительство Италии провалилась | Новости из Германии о Европе | DW | 03.05.2018
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Европа

Очередная попытка сформировать правительство Италии провалилась

Президент Италии признал, что "более не видит перспектив создания правительства большинства". Возможно, продолжит работу правительство экспертов бывшего премьер-министра Паоло Джентилони.

В парламенте Италии

В парламенте Италии

В Италии зашла в тупик очередная попытка сформировать правительство. Президент страны Серджо Маттарелла в четверг, 3 мая, объявил провалившимися коалиционные переговоры между популистским "Движением 5 звезд" и социал-демократами. Спустя два месяца после парламентских выборов он "более не видит перспектив создания правительства большинства", - цитирует Маттареллу агентство AFP.

Контекст

4 марта итальянцы, выбирая парламент, прежде всего проголосуют за популистские партии. Ни у кого не будет большинства для создания нового правительства. DW о том, куда идет Италия. (03.03.2018)

Первое место на выборах в парламент, согласно предварительным данным, занимает блок в составе правых популистов "Лиги Севера", партии "Вперед, Италия" Берлускони и национал-консервативной партии "Братья Италии". (05.03.2018)

В понедельник, 7 мая, президент страны собирет на консультацию лидеров всех парламентских сил, чтобы совместно выработать пути преодоления кризиса. Согласно сообщениям СМИ, может быть принято решение о продолжении работы правительства экспертов под руководством бывшего премьер-министра Паоло Джентилони, прежде чем будут организованы новые выборы.

Итальянские СМИ пишут, что накануне возможных новых парламентских выборов политикам стоит задуматься об изменениях в выборное законодательство, поскольку  действующая в стране система пропорционального голосования ведет к расщеплению политических сил, представленных в парламенте.

Правительственный тупик

Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта, но не выявили явного победителя. "Движение 5 звезд" заручилось поддержкой почти трети избирателей, однако лучший результат на выборах показала коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", совместно набравшие 37 процентов голосов. Демократическая партия Италия, правившая последние годы, получила лишь 19 процентов и объявила о переходе в оппозицию. В итоге ни одна из политических сил не имеет большинства в парламенте, достаточного для создания нового правительства, а попытки провести коалиционные переговоры до сих пор остаются безуспешны.

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    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

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  • Против правительства Берлускони

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

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  • Счастливый семьянин

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    Счастливый семьянин

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  • Неугасающий

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    Неугасающий

    Он восхищает всем - проникновенным голосом, талантливой игрой, неподражаемой мимикой. Не говоря о могучем торсе, волевом взгляде и море харизмы. Итальянский актер, певец и музыкант Адриано Челентано и в 80 лет сводит с ума женщин, дает блистательные интервью, критикует бездарных политиков, миллионными тиражами продает свои альбомы и выступает с концертами, собирающими десятки тысяч зрителей.

    Автор: Наталия Королева


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