Очередная попытка сформировать правительство Италии провалилась

В Италии зашла в тупик очередная попытка сформировать правительство. Президент страны Серджо Маттарелла в четверг, 3 мая, объявил провалившимися коалиционные переговоры между популистским "Движением 5 звезд" и социал-демократами. Спустя два месяца после парламентских выборов он "более не видит перспектив создания правительства большинства", - цитирует Маттареллу агентство AFP.

В понедельник, 7 мая, президент страны собирет на консультацию лидеров всех парламентских сил, чтобы совместно выработать пути преодоления кризиса. Согласно сообщениям СМИ, может быть принято решение о продолжении работы правительства экспертов под руководством бывшего премьер-министра Паоло Джентилони, прежде чем будут организованы новые выборы.

Итальянские СМИ пишут, что накануне возможных новых парламентских выборов политикам стоит задуматься об изменениях в выборное законодательство, поскольку действующая в стране система пропорционального голосования ведет к расщеплению политических сил, представленных в парламенте.

Правительственный тупик

Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта, но не выявили явного победителя. "Движение 5 звезд" заручилось поддержкой почти трети избирателей, однако лучший результат на выборах показала коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", совместно набравшие 37 процентов голосов. Демократическая партия Италия, правившая последние годы, получила лишь 19 процентов и объявила о переходе в оппозицию. В итоге ни одна из политических сил не имеет большинства в парламенте, достаточного для создания нового правительства, а попытки провести коалиционные переговоры до сих пор остаются безуспешны.

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