 Очень синие баварские васильки | Кадр дня | DW | 26.05.2018

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Кадр за кадром

Очень синие баварские васильки

Откуда появилось немецкое название этих цветов - Kornblume?

Васильки в Баварии

Впервые немецкое название синего василька встречается в письменных источниках XV века - Kornblume, то есть дословно "зерновой цветок". Как нетрудно догадаться, уже тогда они росли на ржаных и других зерновых полях. Впрочем, сорняками эти цветы называть как-то не хочется. Эта фотография была сделана около баварского Эбинга.

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    Автор: Максим Нелюбин


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  • Нойшванштайн. Апрель 2017

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    Нойшванштайн

    Эта фотография была сделана в Баварии в конце апреля около замка Нойшванштайн, входящего в число самых посещаемых достопримечательностей Германии. Ежегодно в нем бывает около 1,4 миллиона туристов.

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  • Франкфурте-на-Майне. Июль 2017

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    Автор: Максим Нелюбин


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