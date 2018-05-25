Очень синие баварские васильки

Впервые немецкое название синего василька встречается в письменных источниках XV века - Kornblume, то есть дословно "зерновой цветок". Как нетрудно догадаться, уже тогда они росли на ржаных и других зерновых полях. Впрочем, сорняками эти цветы называть как-то не хочется. Эта фотография была сделана около баварского Эбинга.
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Японский сад в Леверкузене
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Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом
Японский сад в Леверкузене
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Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом
Японский сад в Леверкузене
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Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом
Японский сад в Леверкузене
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Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом
Японский сад в Леверкузене
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Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом
Японский сад в Леверкузене
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Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом
Японский сад в Леверкузене
-
Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом
Японский сад в Леверкузене
-
Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом
Японский сад в Леверкузене
-
Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом
Японский сад в Леверкузене
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Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом
Японский сад в Леверкузене
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Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом
Японский сад в Леверкузене
-
Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом
Японский сад в Леверкузене
-
Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом
Японский сад в Леверкузене
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Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом
Японский сад в Леверкузене
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Автор: Максим Нелюбин
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Весна в Верхнем Пфальце
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Восход над Альпами
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Автор: Максим Нелюбин
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