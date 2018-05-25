Очень синие баварские васильки

Немецкие ландшафты - 2017

Бранденбургские ворота

Кто рано встает, тот может сделать в Берлине такую фотографию Бранденбургских ворот. Их строительство было завершено в 1791 году. В 1793 году на воротах установили квадригу - античную двухколесную колесницу с четырьмя конями, которой сейчас управляет богиня победы Виктория. Первоначально это место на Воротах мира (Friedenstor), как их тогда называли, занимала дочь Зевса - Эйрена.