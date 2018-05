Официальный гимн ЧМ-2018 исполнил Уилл Смит

У чемпионата мира по футболу в России появилась официальная песня под названием "Live It Up" ("Радуйся жизни"). Композиция в исполнении американского актера и рэпера Уилла Смита и двух других исполнителей, длиной 3,28 минуты, была одновременно опубликована в пятницу, 25 мая, на нескольких стриминговых сервисах, в том числе на iTunesи Spotify.

Вместе с Уиллом Смитом в записи песни принял участие музыкант и певец, работающий в стиле реггитон Ники Джем, пользующийся особенно большой популярностью в странах Южной Америки, а также певица Эра Истрефи из Косово. Продюсером проекта стал американский музыкант Томас Уэсли Пенц, известный как DJ Diplo.

Все три артиста должны выступить и спеть гимн мундиаля вживую перед началом финального матча ЧМ-2018, который запланирован на 15 июля и должен пройти в Москве на стадионе "Лужники". Предполагается, что игра соберет 80 тысяч посетителей на стадионе и около миллиарда зрителей, которые посмотрят ее по трансляции, указывается в пресс-релизе Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

На предыдущих чемпионатах мира по футболу официальные песни исполняли в Бразилии в 2014 году Дженифер Лопес при участии Питбуля ("We Are One" / "Ole Ola"), а в 2010 году в Южной Африке Шакира ("Waka Waka" / "This Time for Africa").

3 мая президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что доволен подготовкой к проведению ЧМ-2018 в России. Ранее правозащитники, гуманитарные организации и ряд политиков в разных странах призвали к бойкоту чемпионата мира по футболу.

Смотрите также:

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу Стадион "Лужники", Москва Ключевые события предстоящего чемпионата мира по футболу будут разворачиваться на знаменитом московском стадионе "Лужники", построенном в 1956 году. К ЧМ-2018 спорткомплекс реконструировали, увеличив его вместимость до 81 000 мест. 14 июня здесь пройдет первый матч турнира при участии сборной России, а 15 июля в "Лужниках" состоится финальный матч.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Открытие Арена", Москва Стадион "Открытие Арена", которому присвоено имя спонсора - банка "Открытие", был введен в эксплуатацию в 2014 году. Спорткомплекс на 45 000 зрительских мест стал домашним стадионом московского ФК "Спартак". В рамках ЧМ-2018 здесь состоятся четыре встречи группового этапа и матч 1/8 финала. По правилам ФИФА, в это время арена не сможет носить спонсорское название и будет именоваться "Спартак".

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу Стадион "Крестовский", Санкт-Петербург Новый домашний стадион петербургского ФК "Зенит" построен на Крестовском острове - на месте стадиона имени С. М. Кирова, снесенного в 2006 году. Вместимость арены составляет порядка 68 000 зрительских мест. "Крестовский" введен в эксплуатацию в 2017 году: изначально было заявлено, что его строительство обойдется в 7 млрд рублей, но впоследствии эта сумма выросла до 48 млрд рублей.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу Центральный стадион, Екатеринбург На Центральном стадионе в Екатеринбурге будут проходить матчи предварительного этапа. Специально к чемпионату мира здесь построили временные трибуны, тем самым увеличив вместимость арены до 35 000 человек. После ЧМ-2018 дополнительные трибуны будут демонтированы.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Ростов-Арена", Ростов-на-Дону Стадион "Ростов-Арена" возводится специально к ЧМ-2018. Вместимость стадиона составит 45 000 мест: здесь состоятся четыре встречи группового этапа и матч 1/8 финала. Ожидается, что впоследствии арена станет домашним стадионом местного футбольного клуба "Ростов". Во время проведения строительных работ в земле было обнаружено несколько неразорвавшихся авиабомб времен Второй мировой войны.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Казань-Арена" Чемпионат мира готовится принять и стадион в столице Татарстана Казани, построенный в 2013 году. Первый камень в его основание в 2010 году заложил лично Владимир Путин, в то время занимавший пост премьер-министра РФ. В данный момент "Казань-Арена" способна вместить свыше 41 000 зрителей и является домашним стадионом местного клуба "Рубин", который в прошлом дважды становился чемпионом РФ.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Волгоград-Арена" "Волгоград-Арена" возводится на берегу Волги у подножия Мамаева Кургана: новый стадион должен будет вместить около 45 000 человек. В рамках чемпионата мира здесь пройдут четыре матча группового этапа. Ожидается, что после турнира арена будет использоваться как основной стадион местного футбольного клуба "Ротор-Волгоград".

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Стадион Нижний Новгород" Стадион в Нижнем Новгороде - один из девяти спорткомплексов, которые должны быть возведены специально к ЧМ-2018. Местом строительства выбрана Стрелка - место впадения реки Оки в Волгу. Вместимость стадиона составит 45 000 мест. В рамках ЧМ-2018 здесь пройдут четыре матча группового этапа, матч ⅛ финала и матч четвертьфинала. Впоследствии стадион станет домашней ареной местного ФК "Олимпиец".

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Стадион Калининград" Чемпионат мира готовится принять и самая западная точка России - Калининград. Специально к ЧМ-2018 здесь строится стадион, который сможет вместить свыше 35 000 зрителей. Впрочем, после чемпионата он превратится в 25-тысячный: для этого будет задвинута часть крыши. Причина: местный клуб "Балтика", который играет во второй лиге, не может похвастаться столь большим количеством болельщиков.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Мордовия-Арена", Саранск Строительство футбольного стадиона в столице Мордовии Саранске пока еще не завершено. Арена, которая возводится по проекту немецкого архитектора Тима Хупе, должна будет вместить около 44 000 болельщиков. По окончанию турнира вместимость стадиона уменьшат до 28 000 мест. Ожидается, что впоследствии арена станет домашней для местного ФК "Мордовия", который в данный момент играет в первом дивизионе.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Космос-Арена", Самара В процессе строительства пока находится и "Космос-Арена" в Самаре, которая должна вместить около 45 000 зрителей. Планируется, что стадион будет введен в эксплуатацию в 2018 году. Стоит отметить, что площадь под застройку была постепенно увеличена с 27 до 930 гектаров: модернизация территории предполагает снос дачных кооперативов и частных домов, что вызвало протесты среди местного населения.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу Олимпиийский стадион "Фишт", Сочи Стадион "Фишт", построенный в 2013 году к открытию XXII зимних Олимпийских игр, способен вместить более 41 000 человек. Согласно требованиям ФИФА ,во время проведения ЧМ-2018 центральная часть стадиона должна быть открытой, поэтому сферический купол пришлось частично демонтировать. Помимо матчей предварительного этапа, в Сочи пройдет один матч 1/8 финала и один - четвертьфинала. Автор: Андреас Штен-Цимонс, Александра Елкина