 От Коко Шанель до Юбера де Живанши: как кутюрье работают для сцены | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.05.2018
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Культура и стиль жизни

От Коко Шанель до Юбера де Живанши: как кутюрье работают для сцены

Балеты Дягилева, шоу во "Фридрихштадтпаласт", спектакли Большого театра в Москве восхищают, кроме всего прочего, великолепными костюмами, которые часто создают известные кутюрье.

  • Гламур от Жана-Поля Готье

    Модные дизайнеры - для театра

    Гламур от Жана-Поля Готье

    Блестки, стразы, яркие разноцветные перья, - в таких нарядах выходят на сцену танцовщицы знаменитого берлинского театра-ревю "Фридрихштадтпаласт". В последние годы для эскизов их костюмов все чаще приглашают не театральных художников, а именитых кутюрье. Так, над грандиозным гламурным шоу "The one – Grand Show" работал французский модельер Жан-Поль Готье.

  • Карл Лагерфельд под музыку барокко

    Модные дизайнеры - для театра

    Карл Лагерфельд под музыку барокко

    Балет Монте-Карло, возглавляемый Жан-Кристофом Майо, представляет спектакль "Altro Canto", в основу которого легла музыка барокко. Костюмы для постановки создал всемирно известный немецкий модельер Карл Лагерфельд – давний друг и почитатель Балета Монте-Карло и знаток барочной музыки.

  • Юбер Живанши для Большого театра

    Модные дизайнеры - для театра

    Юбер де Живанши для Большого театра

    Дед французского кутюрье Юбера де Живанши (на фото в центре) был художником по костюмам в Парижской опере. Внук продолжил традицию. В 1997 году московский Большой театр пригласил модельера, чтобы тот сделал костюмы для героев "Жизели" в постановке Владимира Васильева. Чтобы они были максимально приближенными к оригинальной версии, Живанши проштудировал массу материалов в архивах Гранд-опера.

  • Коко Шанель и русский балет

    Модные дизайнеры - для театра

    Коко Шанель и русский балет

    В Европе первые совместные проекты театров и известных кутюрье стали осуществляться в конце XIX–начале XX веков, когда парижские театры стали заказывать костюмы у законодателей мод - Чарльза Фредерика Уорта и Поля Пуаре. Яркий пример такого сотрудничества в 1920-е годы - работа Сергея Дягилева с Коко Шанель (на фото), создавшей множество костюмов для его балетных спектаклей.

  • Ёдзи Ямамото одел Байройт в черное

    Модные дизайнеры - для театра

    Ёдзи Ямамото одел Байройт в черное

    Сотрудничество театров с известными кутюрье продолжается и сегодня - в частности, в Германии. В 1993 году на немецкой сцене дебютировал звездный дизайнер из Токио Ёдзи Ямамото. Его излюбленный цвет – черный – доминировал в оперном спектакле "Тристан и Изольда", открывавшем 82-й Байройтский фестиваль.

  • Михаил Барышников в наряде от Армани

    Модные дизайнеры - для театра

    Михаил Барышников в наряде от Армани

    Знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани одевал в свои наряды артистов на Бродвее, сотрудничал с российскими театрами и, кроме всего прочего, создал костюмы для спектакля "Письмо человеку", поставленного по дневникам российского танцовщика и хореографа польского происхождения Вацлава Нежинского. Его роль исполнил Михаил Барышников (на фото).

  • Михаэль Михальский в театре-варьете

    Модные дизайнеры - для театра

    Михаэль Михальский в театре-варьете

    Свыше 10 млн евро вложено в спектакль "The Wild", поставленный на сцене берлинского "Фридрихштадтпаласта". Это одно из самых дорогих шоу в его истории. Для создания фантастических костюмов были приглашены лучшие модельеры. Один из них - кутюрье из Берлина Михаэль Михальский. На этом фото он запечатлен с артистками Шейлой Вольф и Янкой Крофт.

  • Ирис ван Херпен и ее футуристические креатуры

    Модные дизайнеры - для театра

    Ирис ван Херпен и ее футуристические "креатуры"

    Молодого дизайнера из Нидерландов Ирис ван Херпен называют гением технологичной моды и модельером будущего. Ее необычные коллекции – это сочетание тонкой ручной работы с самыми современными технологиями и материалами. Именно такой футуристический стиль вписался в концепцию спектакля "Kreatur", который поставила знаменитая немецкая танцовщица и хореограф Саша Вальц.

  • Гидо Мария Кречмер: от летчиков до артистов

    Модные дизайнеры - для театра

    Гидо Мария Кречмер: от летчиков до артистов

    Немецкий дизайнер одежды Гидо Мария Кречмер создает самые разные модели: от формы летчиков до исторических костюмов. Среди его заказчиков - концерн Deutsche Telekom, Kempinski Hotels, авиакомпания Emirates Airlines. К его услугам обращаются и театры. На фото – сцена из спектакля "Севильский цирюльник" в берлинской Deutsche Oper. На артистах костюмы, созданные Кречмером.

  • Фирменный стиль Кристиана Лакруа

    Модные дизайнеры - для театра

    Фирменный стиль Кристиана Лакруа

    Впечатляющие декорации, захватывающие танцевальные и акробатические номера, изящные поэтические интермеццо, - в 9 млн евро обошлась еще одна постановка - "Show me" - в театре "Фридрихштадтпаласт" в Берлине. В создании более чем полутысячи костюмов для танцовщиц и танцовщиков участвовал парижский кутюрье Кристиан Лакруа.

    Автор: Наталия Королева


  • Гламур от Жана-Поля Готье

    Модные дизайнеры - для театра

    Гламур от Жана-Поля Готье

    Блестки, стразы, яркие разноцветные перья, - в таких нарядах выходят на сцену танцовщицы знаменитого берлинского театра-ревю "Фридрихштадтпаласт". В последние годы для эскизов их костюмов все чаще приглашают не театральных художников, а именитых кутюрье. Так, над грандиозным гламурным шоу "The one – Grand Show" работал французский модельер Жан-Поль Готье.

  • Карл Лагерфельд под музыку барокко

    Модные дизайнеры - для театра

    Карл Лагерфельд под музыку барокко

    Балет Монте-Карло, возглавляемый Жан-Кристофом Майо, представляет спектакль "Altro Canto", в основу которого легла музыка барокко. Костюмы для постановки создал всемирно известный немецкий модельер Карл Лагерфельд – давний друг и почитатель Балета Монте-Карло и знаток барочной музыки.

  • Юбер Живанши для Большого театра

    Модные дизайнеры - для театра

    Юбер де Живанши для Большого театра

    Дед французского кутюрье Юбера де Живанши (на фото в центре) был художником по костюмам в Парижской опере. Внук продолжил традицию. В 1997 году московский Большой театр пригласил модельера, чтобы тот сделал костюмы для героев "Жизели" в постановке Владимира Васильева. Чтобы они были максимально приближенными к оригинальной версии, Живанши проштудировал массу материалов в архивах Гранд-опера.

  • Коко Шанель и русский балет

    Модные дизайнеры - для театра

    Коко Шанель и русский балет

    В Европе первые совместные проекты театров и известных кутюрье стали осуществляться в конце XIX–начале XX веков, когда парижские театры стали заказывать костюмы у законодателей мод - Чарльза Фредерика Уорта и Поля Пуаре. Яркий пример такого сотрудничества в 1920-е годы - работа Сергея Дягилева с Коко Шанель (на фото), создавшей множество костюмов для его балетных спектаклей.

  • Ёдзи Ямамото одел Байройт в черное

    Модные дизайнеры - для театра

    Ёдзи Ямамото одел Байройт в черное

    Сотрудничество театров с известными кутюрье продолжается и сегодня - в частности, в Германии. В 1993 году на немецкой сцене дебютировал звездный дизайнер из Токио Ёдзи Ямамото. Его излюбленный цвет – черный – доминировал в оперном спектакле "Тристан и Изольда", открывавшем 82-й Байройтский фестиваль.

  • Михаил Барышников в наряде от Армани

    Модные дизайнеры - для театра

    Михаил Барышников в наряде от Армани

    Знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани одевал в свои наряды артистов на Бродвее, сотрудничал с российскими театрами и, кроме всего прочего, создал костюмы для спектакля "Письмо человеку", поставленного по дневникам российского танцовщика и хореографа польского происхождения Вацлава Нежинского. Его роль исполнил Михаил Барышников (на фото).

  • Михаэль Михальский в театре-варьете

    Модные дизайнеры - для театра

    Михаэль Михальский в театре-варьете

    Свыше 10 млн евро вложено в спектакль "The Wild", поставленный на сцене берлинского "Фридрихштадтпаласта". Это одно из самых дорогих шоу в его истории. Для создания фантастических костюмов были приглашены лучшие модельеры. Один из них - кутюрье из Берлина Михаэль Михальский. На этом фото он запечатлен с артистками Шейлой Вольф и Янкой Крофт.

  • Ирис ван Херпен и ее футуристические креатуры

    Модные дизайнеры - для театра

    Ирис ван Херпен и ее футуристические "креатуры"

    Молодого дизайнера из Нидерландов Ирис ван Херпен называют гением технологичной моды и модельером будущего. Ее необычные коллекции – это сочетание тонкой ручной работы с самыми современными технологиями и материалами. Именно такой футуристический стиль вписался в концепцию спектакля "Kreatur", который поставила знаменитая немецкая танцовщица и хореограф Саша Вальц.

  • Гидо Мария Кречмер: от летчиков до артистов

    Модные дизайнеры - для театра

    Гидо Мария Кречмер: от летчиков до артистов

    Немецкий дизайнер одежды Гидо Мария Кречмер создает самые разные модели: от формы летчиков до исторических костюмов. Среди его заказчиков - концерн Deutsche Telekom, Kempinski Hotels, авиакомпания Emirates Airlines. К его услугам обращаются и театры. На фото – сцена из спектакля "Севильский цирюльник" в берлинской Deutsche Oper. На артистах костюмы, созданные Кречмером.

  • Фирменный стиль Кристиана Лакруа

    Модные дизайнеры - для театра

    Фирменный стиль Кристиана Лакруа

    Впечатляющие декорации, захватывающие танцевальные и акробатические номера, изящные поэтические интермеццо, - в 9 млн евро обошлась еще одна постановка - "Show me" - в театре "Фридрихштадтпаласт" в Берлине. В создании более чем полутысячи костюмов для танцовщиц и танцовщиков участвовал парижский кутюрье Кристиан Лакруа.

    Автор: Наталия Королева


 

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  • Выставка Джанни Версаче в Берлине

    Феерия моды Джанни Версаче

    Лейбл с 40-летней историей

    Выставка ретроспективная, и к моде из сегодняшнего Дома Версаче она не имеет никакого отношения. "У лейбла сегодня не так четко обозначен профиль, как раньше", - говорит куратор экспозиции во Дворце кронпринцев Карл фон дер Ахе. Джанни Версаче взорвал мир высокой моды в 1989 году, начав создавать свои феерические коллекции от-кутюр под маркой Atelier Versace.

  • Выставка Джанни Версаче в Берлине

    Феерия моды Джанни Версаче

    До Милана была Германия

    Выставка напоминает о том, что первое шоу Джанни Версаче проходило не в Милане, а в немецкой провинции. Организовал его в феврале 1978 года в своем родном Липпштадте Альберт Айкхоф - ныне владелец магазина высокой моды в Дюссельдорфе. Айкхоф познакомился с Версаче во Флоренции в 1976 году и сразу же стал покупать его коллекции. "Первооткрыватель" Версаче был почетным гостем вернисажа в Берлине.

  • Выставка Джанни Версаче в Берлине

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    Мода Джанни Версаче - это парадоксы и вызов. Она сочетает в себе барочную пышность и панковскую дерзость. В ней доминируют яркие контрастные цвета и блестящие поверхности. Леопардовая расцветка соседствует с мотивами из поп-арта. Драгоценные камни затмевают сияние золота.

  • Выставка Джанни Версаче в Берлине

    Феерия моды Джанни Версаче

    Взрывная мода для знаменитых друзей

    Шелк, золото, черная кожа, - вызывающая и откровенно сексуальная, порой граничащая с кичем, мода от Версаче приобрела культовый статус. В костюмах итальянского дизайнера щеголяли Элтон Джон, принцесса Диана, Эрик Клэптон, Майкл Джексон, Мадонна. Все они были не только клиентами Версаче, но и его хорошими друзьями.

  • Выставка Джанни Версаче в Берлине

    Феерия моды Джанни Версаче

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    Более 120 комплектов одежды, созданной в разное время итальянским кутюрье, представлены на выставке в Берлине. 1991 годом датирован этот топ, украшенный женским лицом с картины Густава Климта. В денежном выражении суммарная стоимость всех экспонатов ретроспективы, по словам ее кураторов, составляет несколько миллионов евро.

  • Выставка Джанни Версаче в Берлине

    Феерия моды Джанни Версаче

    Наряды с историей

    Наряды для выставки предоставили частные лица из своих личных коллекций и гардеробов. На выставке можно увидеть костюм, в котором Стинг в 1992 году сочетался браком, а также знаменитое кожаное платье из коллекции Bondage, в котором дефилировала Наоми Кэмпбелл.

  • Выставка Джанни Версаче в Берлине

    Феерия моды Джанни Версаче

    Империя Джанни

    Под собственным именем Версаче выпускал не только одежду, но и духи, а также фарфоровую и стеклянную посуду, мебель и другие товары для дома. Версаче создал целую империю дизайнерских изысков. "Поэтому он и сегодня интересен для нас, для нашего времени", - поясняют кураторы берлинской экспозиции.

  • Выставка Джанни Версаче в Берлине

    Феерия моды Джанни Версаче

    Законодатель трендов

    Версаче задавал тон в моде на протяжении десятилетий. Он кроил вечерние платья по лекалам женского нижнего белья и выводил на подиум мужчин без галстуков и в джинсах. Не в последнюю очередь благодаря ему в модном бизнесе возник культ топ-моделей: своим любимым манекенщицам он платил баснословные гонорары. Версаче не скрывал и своей гомосексуальной ориентации.

  • Выставка Джанни Версаче в Берлине

    Феерия моды Джанни Версаче

    Вечная память

    Блистательная карьера оборвалась внезапно и трагически. Джанни Версаче было всего 50 лет, когда 15 июля 1997 его на ступенях собственного дома в Майами-Бич застрелил серийный убийца.

    Автор: Элла Володина


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