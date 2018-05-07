От Коко Шанель до Юбера де Живанши: как кутюрье работают для сцены

Балеты Дягилева, шоу во "Фридрихштадтпаласт", спектакли Большого театра в Москве восхищают, кроме всего прочего, великолепными костюмами, которые часто создают известные кутюрье.
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