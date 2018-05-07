От Коко Шанель до Юбера де Живанши: как кутюрье работают для сцены

Феерия моды Джанни Версаче

До Милана была Германия

Выставка напоминает о том, что первое шоу Джанни Версаче проходило не в Милане, а в немецкой провинции. Организовал его в феврале 1978 года в своем родном Липпштадте Альберт Айкхоф - ныне владелец магазина высокой моды в Дюссельдорфе. Айкхоф познакомился с Версаче во Флоренции в 1976 году и сразу же стал покупать его коллекции. "Первооткрыватель" Версаче был почетным гостем вернисажа в Берлине.