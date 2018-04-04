 От ″Брекзита″ сильнее других пострадают регионы Германии | Новости из Германии о Европе | DW | 05.04.2018
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Европа

От "Брекзита" сильнее других пострадают регионы Германии

Из 50 регионов, которые окажутся наиболее уязвимыми после "Брекзита", 41 расположен в ФРГ, отмечают в консультативном органе ЕС.

Протестующие против Брекзита у здания парламента Великобритании

Протестующие против "Брекзита" у здания парламента Великобритании (фото из архива, март 2018 года)

Отдельные регионы Германии пострадают от готовящегося выхода Великобритании из ЕС сильнее, чем другие территориальные формирования в составе Евросоюза. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщили издания медиаконцерна Funke Mediengruppe со ссылкой на исследование Комитета регионов - консультативного органа Европейского Союза.

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Из 50 регионов, которые в силу их индустриальной и промысловой ориентации, окажутся наиболее уязвимыми после "Брекзита", 41 расположен в ФРГ. Речь идет в первую очередь о Гамбурге, Берлине, Дюссельдорфе, районе западного Рура, Кельне и Дармштадте. У них всех установились "тесные связи" с британскими производствами, пояснил председатель комитета и бывший глава правительства германоязычного сообщества Бельгии Карл-Хайнц Ламберц (Karl-Heinz Lambertz).

Минимальные ставки тарифов

В этой связи Ламберц обратил внимание на необходимость заключения такого торгового соглашения Брюсселя с Лондоном, которое свело бы к минимуму тарифные ставки и обеспечило бы свободное передвижение товаров. Кроме того, выстраивая свою региональную инвестиционную политику, ЕС должен постараться нивелировать негативные последствия "Брекзит" на локальном уровне, подчеркнул он.

Ранее Евросоюз сообщил, что в рамках будущего соглашения о свободной торговле Великобритания не может надеяться на неограниченный доступ к рынку ЕС. Нельзя стремиться к статусу "третьей страны" и в то же время обладать привилегиями, доступными членам ЕС, например, в торговле, полагает глава делегации ЕС на переговорах о "Брекзите" Мишель Барнье.

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  • Две туристки делают селфи в Лондоне

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    Чем ниже будет курс фунта, тем лучше для немецких туристов с евро в кармане. Ведь они обожают Лондон с его бесчисленными достопримечательностями и любят путешествовать по британской глубинке. Тем лучше и для растущего числа немецких родителей, которые мечтают отправить своих детей на учебу или хотя бы на языковые курсы в Англию.

  • Ученый за микроскопом в лаборатории

    Кто в Германии проиграет от Brexit, а кто выиграет

    Где деньги, там и наука

    Благодаря членству в ЕС Великобритания получала из Брюсселя значительные средства на научные исследования. Brexit может подорвать финансирование фундаментальной науки, и тогда многим ученым, приехавшим в Англию со всего мира, придется, возможно, перебираться в лаборатории и институты других стран. От этой "утечки мозгов", наверняка, выиграет Германия, выделяющая все больше денег на науку.

  • Ангела Мекрель и Вольфганг Шойбле

    Кто в Германии проиграет от Brexit, а кто выиграет

    Берлину не понравится "налоговый рай"

    Планы превратить Великобританию чуть ли не в "налоговый рай" для бизнеса не понравятся канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и ее министру финансов Вольфгангу Шойбле. Они настаивают в ЕС на строгой финансовой дисциплине и сбалансированных бюджетах, а британцы хотят заманивать фирмы из Европы и со всей планеты крайне низкими налоговыми ставками, мирясь при этом с дефицитом бюджета и растущим госдолгом.

    Автор: Андрей Гурков


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Кто в Германии проиграет от Brexit, а кто выиграет

Выход из единого рынка ЕС такого важного торгового партнера и одновременно конкурента, как Великобритания, будет иметь для Германии разнообразные экономические последствия. (29.03.2017)  

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